Альтернативи немає: фахівець пояснив, чому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 неможливо замінити

У Києві без опалення залишаються 1676 багатоповерхівок після атаки росіян на столицю 24 січня.

Замінити київські ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 нереально / Колаж: Главред, фото: Wikipedia, ua.depositphotos.com

Ключове:

Міні‑ТЕЦ не здатні замінити потужності київських ТЕЦ‑5 і ТЕЦ‑6

Їх можна використовувати лише як резерв для критичної інфраструктури

У столиці після атаки без тепла лишаються понад 1600 будинків

Повністю замінити потужності київських ТЕЦ‑5 і ТЕЦ‑6 малими когенераційними установками технічно нереально. Про це заявив виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк в ефірі НовиниLive.

За його словами, міні‑ТЕЦ можуть бути корисними як резервне джерело живлення для критичної інфраструктури — теплокомуненерго, водоканалів та інших комунальних служб. Але говорити про їхню здатність замінити великі теплоелектроцентралі — некоректно.

Павлюк пояснив, що для покриття потреб Києва, які перевищують 1,5 гігавата електроенергії, знадобилося б понад тисячу таких установок. І навіть це не вирішило б проблеми: розміщення, підключення та інтеграція міні‑ТЕЦ у міську мережу є надзвичайно складними.

"У найкращому випадку підключення однієї такої машини займає місяць, але зазвичай — значно довше через технічні труднощі", — зазначив експерт.

Тим часом Київ продовжує ліквідовувати наслідки російського удару 24 січня. За словами мера Віталія Кличка, станом на ранок без опалення залишаються 1676 багатоповерхівок. Комунальні служби відновили тепло в понад 1600 будинках і працюють над поверненням послуг решті мешканців столиці.

Експерт про відновлення опалення в Києві

Голова аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко прокоментував перспективи відновлення опалення та комунального забезпечення в Києві після масових атак РФ. За його словами, для підключення житлових будинків до пересувних міні-котелень необхідно заздалегідь виконати ряд складних технічних заходів.

Про особу: Святослав Павлюк Святослав Павлюк — український енергетичний експерт і громадський діяч, який виконує обов'язки виконавчого директора Асоціації "Енергоефективні міста України" (АЕМУ) — організації, що допомагає муніципалітетам впроваджувати енергоефективні програми, модернізувати інфраструктуру та рухатися до вуглецевої нейтральності.

Він має великий досвід у просуванні реформ на місцевому та національному рівнях, особливо у сфері енергоефективності, державного управління та євроінтеграції, а також працював з міжнародними проектами, зокрема в рамках програми Covenant of Mayors East та підтримки муніципальних інфраструктурних ініціатив за участю ЄІБ.

