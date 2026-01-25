Сотні багатоповерхівок залишаються без тепла: Кличко про критичну ситуацію в Києві

Комунальники та енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій у всі будинки, де немає тепла.

https://glavred.net/ukraine/sotni-mnogoetazhek-ostayutsya-bez-tepla-klichko-o-kriticheskoy-situacii-v-kieve-10735340.html Посилання скопійоване

У Києві сотні будинків залишаються без опалення / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливо:

У Києві ще понад 340 будинків підключили до теплопостачання

Без тепла залишаються ще 1330 багатоповерхівок

З ранку неділі в Києві ще понад 340 будинків підключили до теплопостачання, повідомив столичний мер Віталій Кличко.

Він зазначив, що в результаті атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок.

відео дня

"Нагадаю, вчора в столиці без теплопостачання знову опинилися майже 6000 будинків. Більшість з них вже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 і 20 січня. Комунальники та енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій у всі будинки, де немає тепла", - написав Кличко.

Мер Києва додав, що допомагають київським фахівцям також бригади з кількох інших міст України та бригади "Укрзалізниці".

/ Главред

Відключення опалення в Києві: коментар експерта

Керівник аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко оцінив шанси на відновлення опалення та роботи комунальних систем у Києві після масштабних ударів з боку РФ. Він зазначив, що підключення будинків до мобільних міні-котелень можливе лише після проведення комплексу попередніх технічних робіт.

Відключення опалення - новини по темі

Раніше експерт розповів про сценарій повного відключення опалення в Києві. З урахуванням того, що саме столиця є однією з головних цілей ударів, на неї припадає найбільша їх концентрація.

Як раніше писав Главред, після нічних атак противника на об'єкти енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі в Житомирській і Харківській областях.

Нагадаємо, в Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Інші новини:

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред