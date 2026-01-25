Рус
Коли не буде світла в Черкаській області 26 січня - з'явились нові графіки

Юрій Берендій
25 січня 2026, 19:51
"Черкасиобленерго" повідомило про графіки відключень світла для населення та обмеження для промисловості, які будуть діяти 26 січня протягом доби.
Відключення світла Черкаси - графіки для Черкаської області на 26 січня

Завтра, 26 січня протягом всього дня на території Черкаської області будуть діяти графіки відключення світла для населення. Про це повідомило "Черкасиобленерго".

Зазначається, що через безперервні атаки противника та наслідки попередніх масштабних ракетно-дронових ударів по Черкаській області 13 січня, за розпорядженням НЕК "Укренерго", запровадять графіки погодинних відключень електроенергії.

"Відповідно до команди НЕК "Укренерго" для промисловості та бізнесу Черкаської області 26 січня з 00:00 до 24:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності (ГОП)", - додали в "Черкасиобленерго".

Відключення світла 26 січня Черкаська область черга 1.1

1.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

Відключення світла 26 січня Черкаська область черга 1.2

1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00

Відключення світла 26 січня Черкаська область черга 2.1

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

Відключення світла 26 січня Черкаська область черга 2.2

2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 07:30, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

Відключення світла 26 січня Черкаська область черга 3.1

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 08:30, 10:30 - 15:00, 16:30 - 20:30, 22:30 - 24:00

Відключення світла 26 січня Черкаська область черга 3.2

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

Відключення світла 26 січня Черкаська область черга 4.1

4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

Відключення світла 26 січня Черкаська область черга 4.2

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:00, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:00, 23:00 - 24:00

Відключення світла 26 січня Черкаська область черга 5.1

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Відключення світла 26 січня Черкаська область черга 5.2

5.2 02:00 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

Відключення світла 26 січня Черкаська область черга 6.1

6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 10:30, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30

Відключення світла 26 січня Черкаська область черга 6.2

6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 09:30, 11:30 - 16:00, 17:30 - 21:30, 23:30 - 24:00

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахуном

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварівних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламості в Черкасах та області та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 26 січня за розпорядженням НЕК "Укренерго" на всій території Запорізької області запровадять погодинні відключення електроенергії для населення, а також обмеження споживання потужності для промислових об’єктів. Про це повідомило "Запоріжжяобленерго".

У столиці зранку неділі до теплопостачання під’єднали ще понад 340 житлових будинків, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Водночас після ворожої атаки на критичну інфраструктуру 24 січня без тепла все ще залишаються 1330 багатоповерхівок.

Також у понеділок, 26 січня, по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень для населення та обмеження потужності для промислових споживачів. За даними Укренерго, обмеження торкнуться всіх регіонів країни.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

