Саркофаг ЧАЕС може обвалитисяв разі нового удару росіян - директор станції

Існує ризик того, що в разі нового удару РФ, саркофаг Чорнобильської АЕС може обвалитися.

https://glavred.net/ukraine/sarkofag-chaes-mozhet-obvalitsya-dazhe-esli-raketa-rf-upadet-ryadom-direktor-stancii-10726643.html Посилання скопійоване

Захисному саркофагу ЧАЕС загрожує обвал / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Коротко:

В разі нової атаки РФ існує ризик обвалу саркофагу над ЧАЕС

Укриття над реактором втратило частину своїх захисних функцій

Ще одне пряме попадання може пошкодити й старий саркофаг, який перебуває під сталевою аркою

Директор Чорнобильської АЕС Сергій Тараканов заявив, що існує ризик того, що саркофаг над 4-м енергоблоком АЕС може обвалитися в разі нової атаки РФ.

Він підкреслює, що для цього навіть не обов'язкове пряме попадання в захисну споруду. Про це повідомляє France24.

відео дня

Директор ЧАЕС уточнив, що повне відновлення нового безпечного конфайнмента може зайняти від трьох до чотирьох років.

"Якщо ракета чи дрон потрапить безпосередньо або навіть впаде десь поруч, наприклад "Іскандер", не дай Боже, це викличе мініземлетрус. Ніхто не може гарантувати, що після такого "Укриття" встоїть. Це головна загроза", - сказав Тараканов.

Зазначається, що після попередньої атаки саркофаг втратив частину основних функцій, але рівні радіації залишаються стабільними і в межах норми.

За словами Тараканова, отвір, що утворився внаслідок удару безпілотника, закрили захисним екраном, однак ще необхідно закрити приблизно 300 менших отворів, зроблених пожежниками під час гасіння пожежі.

Наскільки небезпечна ситуація на ЗАЕС

Захисна арка над енергоблоком втратила здатність ізоляції, однак опорні конструкції та системи моніторингу не зазнали постійних пошкоджень.

"На даху провели обмежений тимчасовий ремонт, але своєчасне та комплексне відновлення залишається важливим для запобігання подальшій деградації та гарантування довгострокової ядерної безпеки", - наголосив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Агентство рекомендує продовжити відновлення і посилення захисних конструкцій саркофага, щоб посилити ядерну безпеку на станції.

Обстріли біля українських АЕС - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що через удар країни-агресорки Росії, над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС пошкоджено саркофаг, який слугував захисною аркою. Як повідомили у МАГАТЕ, внаслідок обстрілу у лютому поточного року захисна арка над енергоблоком втратила здатність ізоляції, однак опорні конструкції та системи моніторингу не зазнали постійних пошкоджень.

Нагадаємо, у листопаді внаслідок російських атак, які пошкодили ключову електричну підстанцію, Хмельницька та Рівненська атомні електростанції змушені працювати на зниженій потужності. Пошкоджений об’єкт має критичне значення для ядерної безпеки України.

Раніше, під час атаки на Україну 30 жовтня, країна-агресорка Росія пошкодила критично важливі для ядерної безпеки підстанції. Південно-Українська та Хмельницька АЕС в результаті втратили доступ до однієї із своїх зовнішніх ліній електропередач.

Що відомо про Чорнобильську АЕС / Главред - інфографіка

Читайте також:

Про джерело: France 24 France 24 — цілодобовий канал, який надає свої програми по супутнику, кабелю, в Інтернеті та на стільникових телефонах. Цей канал фінансується урядом Франції. Канал було запущено 6 грудня 2006 року, о 21:30 (за київським часом) у м. Парижі. Мовлення ведеться на чотирьох каналах. Перший канал надається французькою мовою. Другий канал надається англійською. Третій канал надається арабською. Четвертий канал надається іспанською. wikipedia

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред