Графіки можуть затягнутися: експерт назвав терміни відновлення потужності АЕС

Українські АЕС поступово відновлюють потужність після російських атак, проте роботи можуть зайняти значний час.

https://glavred.net/energy/grafiki-mogut-zatyanutsya-ekspert-nazval-sroki-vosstanovleniya-moshchnosti-aes-10726709.html Посилання скопійоване

Українські АЕС поступово відновлюють потужність після російських атак/ Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Коротко:

Українські АЕС зменшили виробництво електроенергії через масовану атаку Росії

Максимальна потужність буде відновлена не раніше ніж за тиждень

Пошкоджені підстанції ускладнюють перерозподіл електроенергії між регіонами

Українські АЕС, які були змушені через масовану атаку Росії зменшити виробництво електроенергії, зможуть вийти на максимальну потужність не раніше ніж за тиждень. Таку думку у коментарі УНІАН висловив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

"Якщо від сьогоднішнього дня тиждень рахувати, то це мінімум, аби вийти на повну потужність. Це за умови, якщо "Укренерго" знайде можливість переконфігурувати систему так, щоб не потрібно було щось відновлювати, замінювати, умовно кажучи, трансформатори", - зауважив експерт. відео дня

Якщо ж пошкодження внаслідок ворожої атаки не дозволять зробити переконфігурацію системи, то потрібно буде більше часу.

"Наскільки більше часу буде залежати від пошкоджень", - підкреслив Рябцев.

Пошкодження на підстанціях

Експерт пояснив, що на атакованих ворогом підстанціях "Укренерго", які необхідні для постачання електроенергії з АЕС споживачам, "множинні пошкодження". За його словами, захистом другого рівня на підстанціях диспетчера енергосистеми захищено лише критично важливі елементи, та зауважив, що захист не зможе вберегти підстанцію від прямого влучання ракети.

"А множинні пошкодження це те про те, що не під аркою. Тобто трансформатор живий, а ізолятори, релешки, дроти, арматура та інше - поламані. І все це потрібно якимось чином відновити", - зауважив Рябцев.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Чи є загроза розділення енергосистеми України

Як писав Главред, за словами Геннадія Рябцева, Росія свідомо б’є по ключових елементах енергетичної інфраструктури України, щоб порушити стабільну роботу об’єднаної енергосистеми та ускладнити перерозподіл електроенергії між регіонами.

"На жаль, зараз РФ намагається досягти двох своїх цілей. Основна — порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України по Дніпру, тобто відокремити її, поділивши навпіл", — пояснює Рябцев.

Експерт підкреслює, що атаки спрямовані на високовольтні лінії та підстанції, які забезпечують зв’язок між регіонами, зокрема Чернігівщиною, Одещиною та Донеччиною. У разі реалізації такого сценарію відновлення електропостачання у постраждалих регіонах значно ускладниться, а навантаження на систему зростатиме.

Ситуація в енергосистемі України - останні новини

Як писав Главред, директор Чорнобильської АЕС Сергій Тараканов заявив, що існує ризик того, що саркофаг над 4-м енергоблоком АЕС може обвалитися в разі нової атаки РФ.

Нагадаємо, що масований удар по енергосистемі України 23 грудня мав чіткий задум - ізолювати атомні генеруючі потужності, насамперед Хмельницьку та Рівненську АЕС. Про це у коментарі Главреду розповів Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар.

Крім того, Литва передала Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції в межах механізму цивільного захисту ЄС. Отримана ТЕС зможе забезпечити світлом до 1 мільйона споживачів.

Читайте також:

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред