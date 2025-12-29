Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Загроза масштабного блекауту в Україні: з'явився тривожний прогноз

Олексій Тесля
29 грудня 2025, 19:25
1197
Серія ударів РФ зменшує запаси міцності та стійкості енергосистеми України, пояснив Михайло Гончар.
Світло, енергосистема, Михайло Гончар, ракета
Михайло Гончар прокоментував імовірність блекауту в Україні / УНІАН, Главред, МО РФ

Важливе із заяв Гончара:

  • Системний блекаут в Україні можливий
  • Удари РФ зменшують запаси міцності енергосистеми України

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХI", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар прокоментував ризики системного блекауту в Україні внаслідок масованих ударів країни-агресора РФ.

"Така ситуація є ймовірною. Єдиний раз, коли їм вдалося досягти системного блекауту, був 23 листопада 2022 року. Але це був короткостроковий період - фактично кілька годин. Надалі росіяни щоразу намагаються повторити цей сценарій. І, якщо не досягти повного успіху, то хоча б часткового", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт пояснив, що кожна серія ударів РФ зменшує запаси міцності та стійкості енергосистеми України, тому стратегія ворога спрямована на виснаження.

"Якщо у 2022-2023 роках масовані атаки складалися з кількох десятків дронів і ракет, то зараз ідеться вже про сотні. Ворог виходить із того, що кількома десятками бажаного ефекту не досягти, а кількома сотнями - шанси зростають. Тут логіка проста: поразка дає миттєвий ефект, а відновлення завжди забирає значно більше часу - у кращому разі години чи дні, але зазвичай це тижні, а іноді й місяці. Саме на це і робиться ставка", - зазначив він.

За словами співрозмовника, для України питання збереження функціональності енергосистеми - це насамперед питання ефективності протиповітряної оборони та ремонтно-відновлювальних робіт, які можна виконати в стислий період після уражень.

Загроза масштабного блекауту в Україні: з'явився тривожний прогноз
/ Главред

Він також вказав на те, що навряд чи варто очікувати реальної збройної допомоги з боку західних партнерів України.

"Союзниками їх назвати ніяк не можна, тому що союзник - це той, хто готовий надавати пряму військову підтримку. Агресор Росія таку підтримку від свого союзника, Північної Кореї, отримує. На жаль, у нас такого союзника немає. Тож сподіватися доводиться насамперед на себе: на наші сили ППО і на українських енергетиків, які роблять безпрецедентні речі, яких ніхто і ніколи до цього не робив, і завдяки чому ми залишаємося зі світлом і теплом, незважаючи на всі спроби ворога занурити країну в темряву і холод", - додав Гончар.

Прогноз експерта про нові відключення

Голова Ліги енергетичного розвитку України та фахівець із питань енергетики Олександр Голіздра заявив, що нетривале похолодання терміном до двох днів не несе істотних ризиків для роботи енергосистеми.

Він підкреслив, що наразі передумов для тривалих або масових відключень електроенергії не спостерігається.

Відключення електроенергії - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Україні запроваджено екстрені відключення електроенергії. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації роботи енергосистеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві діяли екстрені відключення. Аварійні відключення розраховані до моменту стабілізації роботи енергосистеми.

Як писав раніше Главред, після атаки енергетики України почалися екстрені відключення світла. Під час екстрених відключень графіки не діють.

Читайте також:

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Михайло Гончар ракетний удар блекаут
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Хабарі за "правильне" голосування: НАБУ оголосило підозри п’ятьом нардепам

Хабарі за "правильне" голосування: НАБУ оголосило підозри п’ятьом нардепам

20:52Україна
Штрафи для ФОПів без касових апаратів з 1 січня: уряд ухвалив рішення

Штрафи для ФОПів без касових апаратів з 1 січня: уряд ухвалив рішення

20:50Бізнес
Ситуація інша, ніж здається: Сирський розповів про деталі боїв у Покровську

Ситуація інша, ніж здається: Сирський розповів про деталі боїв у Покровську

20:29Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

Китайський гороскоп на завтра 30 грудня: Драконам - розчарування, Свиням - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 30 грудня: Драконам - розчарування, Свиням - проблеми

Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

Залужний готується залишити Лондон: що задумав ексголовком ЗСУ

Останні новини

20:52

Хабарі за "правильне" голосування: НАБУ оголосило підозри п’ятьом нардепам

20:50

Штрафи для ФОПів без касових апаратів з 1 січня: уряд ухвалив рішення

20:29

Ситуація інша, ніж здається: Сирський розповів про деталі боїв у Покровську

20:24

Олія більше не потрібна: хитрий спосіб ідеальної яєчні - швидше і смачнішеВідео

20:21

6 продуктів, які не потрібно зберігати у холодильнику під час свят: місця стане більше

Графіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 роціГрафіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 році
20:15

Гороскоп на 2026 рік: на кого проллється грошовий дощВідео

19:55

"Трамп був обурений": Путін поскаржився США на атаку українських дронів

19:36

Замість сіток і мішків: як проста конструкція збереже врожай овочів до весниВідео

19:25

Загроза масштабного блекауту в Україні: з'явився тривожний прогноз

Реклама
19:13

Як легко очистити шторку для ванної від нальоту і плісняви: перевірений метод

19:10

Бої за Покровськ: що відбувається на фронтіПогляд

19:09

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

19:01

До 100 грн за пляшку: в Україні з січня дорожчатиме затребуваний продукт

18:54

Є стратегія: що буде відбуватися після зустрічі Зеленського і Трампа

18:28

Віталій Кім: Перемовини назріли, потрібен мир

18:25

"Ми отримаємо перші 100 мільярдів": Зеленський - про виплати репарацій

18:25

Ситуація може змінитися: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 30 грудня

18:08

Три прилади, які категорично не можна вмикати через подовжувач: в чому причина

18:05

РФ готує удар по центру Києва: Зеленський відповів на нахабні погрози Москви

17:46

В Кремлі заявили про атаку на резиденцію Путіна та пригрозили відповіддю: деталіВідео

Реклама
17:40

Відключення світла у Києві: коли стабілізується ситуація на лівому березі - Yasno

17:27

РФ може відкрити новий фронт: генерал про загрозу для обласного центру УкраїниВідео

17:03

Прийде справжня арктична холоднеча: відома дата посилення морозів в Україні

16:48

Відповідь здивує багатьох: експерти відповіли, як часто потрібно прати піжаму

16:32

Постачальники новорічного настрою: топ-7 найкращих новорічних комедій (частина 2)

16:23

"У цій професії я працювала 20 років": Катерина Осадча оголосила про своє рішення

16:12

Тривають важкі бої: речник УДА розповів про загрози для Запорізької області

15:49

"Любить шум і гам": ROXOLANA розповіла про репетиції шоу з новонародженою донькоюВідео

15:41

Скільки можна зберігати салати у холодильнику, щоб не отруїтися: відповідь здивує

15:31

Шахтар готує масштабну зимову чистку: які футболісти можуть покинути клуб

15:14

Який справжній переклад фрази "кормить завтраками": знають лише деякі українціВідео

14:49

Сир не буде псуватися тижнями: експерти розкрили найкращий спосіб зберігання

14:46

"Сніданок. Вихідний" із Валентиною Хамайко та Олександром Поповим повертається на 1+1 Україна

14:44

Рік Вогняного Коня: які подарунки не варто дарувати, щоб не накликати біду

14:42

Терехов: Нам потрібне не перемир’я з постійними ризиками, а повноцінний мир

14:27

Шкода, що виграла: переможниця "Холостяка" зробила несподівані заяви

14:25

Скоро буде новий масований обстріл: монітори назвали небезпечні дати

13:47

Для чого насправді потрібен ящик під духовкою: мало хто знає його призначення

13:07

Ресторанна закуска вдома на новорічний стіл - гості ахнуть від захватуВідео

13:07

Графіки не діють: у низці регіонів запроваджено аварійні відключення світла

Реклама
12:56

Зеленський вбрався в особливий костюм для зустрічі з Трампом - як він виглядавВідео

12:43

"Важко": які бали отримали учасники "Танців" і які емоції у них залишилися

12:35

Як не перетворити Новий рік на фіаско: помилки святкового макіяжу, які додають вік

12:29

Які речі не можна викидати під час прибирання перед Новим роком

12:17

Галкін прийняв рішення залишити Пугачову з дітьми - що сталося

11:54

"Притирання одне до одного": Даша Квіткова розповіла правду про партнера на "Танцях"

11:43

Зеленський сказав, коли в Україні скасують воєнний стан і відкриють кордониВідео

11:37

Угоди на 50 років та мирний план: Зеленський озвучив деталі переговорів з Трампом

11:27

"Завжди вперед": хто переміг на шоу "Зважені та щасливі", скинувши 104 кг

10:59

Не дні, а тижні й місяці: де найскладніша ситуація зі світлом і коли її виправлятьВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти