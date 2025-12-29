Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Відключення світла у Києві: коли стабілізується ситуація на лівому березі - Yasno

Руслан Іваненко
29 грудня 2025, 17:40оновлено 29 грудня, 18:34
58
Генеральний директор Yasno повідомив, що ситуація в енергетиці після масованого обстрілу залишається критичною.
Свет, Блэкаут
Енергетики кілька разів намагалися відновити графіки відключень на Лівому березі/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головні тези:

  • Коваленко: графіки на Лівому березі неможливо відновити через перевантаження
  • Енергетики відновлять графіки, щойно мережі стабілізуються
  • ДТЕК: відновлювальні роботи тривають третю добу, потребують ще часу

На Лівому березі Києва енергетики кілька разів намагалися відновити погодинні графіки відключень світла, проте через поганий стан мереж довелося повернутися до екстрених відключень.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook повідомив, що після масованого обстрілу столиці 27 грудня ситуація в енергетиці залишається критичною.

відео дня

Проблеми з мережами та неконтрольоване споживання

"Правий берег міста може працювати за графіками (що й робить) і обмеження великі. Проте на лівому березі проблеми зі станом мереж. Уже кілька разів лівий берег пробували перемикати на графіки, але споживання зростає неконтрольовано і перевищує можливості системи. Тому доводиться повертатися до екстрених відключень", — зауважив Коваленко.

Відновлення графіків відключень

Він додав, що енергетики відновлять графіки відключень, як тільки це стане можливим.

"Хочу запевнити: як тільки буде можливість перейти на графіки для усіх киян або й узагалі від них відмовитися – енергетики це зроблять… Продовжуємо цілодобово ліквідовувати наслідки суботньої масованої атаки", — зазначив генеральний директор Yasno.

Відключення світла у Києві: коли стабілізується ситуація на лівому березі - Yasno
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Ситуація у Київській області

У ДТЕК повідомили, що внаслідок масованого обстрілу енергосистеми 27 грудня без електропостачання залишаються понад 9 тисяч родин.

"Відновлювальні роботи тривають третю добу, але потребують ще трохи часу", — йдеться в повідомленні компанії.

За даними ДТЕК, у Бориспільському та Броварському районах Київської області тривають екстрені відключення, тоді як у інших регіонах діють графіки стабілізаційних відключень.

Відключення електроенергії: прогноз експерта

За словами Олександра Голіздри, експерта з енергетики та керівника Ліги енергетичного розвитку України, короткочасне похолодання тривалістю один-два дні не створює серйозної загрози для енергосистеми.

"На цей момент немає підстав очікувати масштабних або тривалих відключень електроенергії", — підкреслив експерт.

Відключення електроенергії - новини за темою

Як писав раніше Главред, 30 грудня, у більшості регіонів України запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє НЕК "Укренерго" на тлі наслідків російських ракетно-дронових атак на ключові енергооб’єкти.

Крім того, у низці регіонів України через наслідки систематичних атак Російської Федерації на об’єкти енергетичної інфраструктури запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві діяли екстрені відключення. Аварійні відключення розраховані до моменту стабілізації роботи енергосистеми.

Читайте також:

Про джерело: Yasno

YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.

Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва відключення світла Масштабна ракетна атака на енергетику
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

19:09Економіка
Є стратегія: що буде відбуватися після зустрічі Зеленського і Трампа

Є стратегія: що буде відбуватися після зустрічі Зеленського і Трампа

18:54Політика
"Ми отримаємо перші 100 мільярдів": Зеленський - про виплати репарацій

"Ми отримаємо перші 100 мільярдів": Зеленський - про виплати репарацій

18:25Політика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 29 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Два знаки зодіаку "накриє" потужна хвиля успіху: справи підуть вгору

Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями: щастя вже скоро

Ці знаки зодіаку увірвуться в новий рік переможцями: щастя вже скоро

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

Перемовини Трампа та Зеленського завершені: ЗМІ розкрили перші деталі

Китайський гороскоп на завтра 30 грудня: Драконам - розчарування, Свиням - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 30 грудня: Драконам - розчарування, Свиням - проблеми

Останні новини

19:25

Загроза масштабного блекауту в Україні: з'явився тривожний прогноз

19:13

Як легко очистити шторку для ванної від нальоту і плісняви: перевірений метод

19:10

Бої за Покровськ: що відбувається на фронтіПогляд

19:09

Шалений стрибок долара і євро: новий курс валют на 30 грудня

19:01

До 100 грн за пляшку: в Україні з січня дорожчатиме затребуваний продукт

Графіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 роціГрафіки відключення світла в Україні будуть усю зиму: Гончар - про те, що буде з енергетикою у 2026 році
18:54

Є стратегія: що буде відбуватися після зустрічі Зеленського і Трампа

18:28

Віталій Кім: Перемовини назріли, потрібен мир

18:25

"Ми отримаємо перші 100 мільярдів": Зеленський - про виплати репарацій

18:25

Ситуація може змінитися: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 30 грудня

Реклама
18:08

Три прилади, які категорично не можна вмикати через подовжувач: в чому причина

18:05

РФ готує удар по центру Києва: Зеленський відповів на нахабні погрози Москви

17:46

В Кремлі заявили про атаку на резиденцію Путіна та пригрозили відповіддю: деталіВідео

17:40

Відключення світла у Києві: коли стабілізується ситуація на лівому березі - Yasno

17:27

РФ може відкрити новий фронт: генерал про загрозу для обласного центру УкраїниВідео

17:03

Прийде справжня арктична холоднеча: відома дата посилення морозів в Україні

16:48

Відповідь здивує багатьох: експерти відповіли, як часто потрібно прати піжаму

16:32

Постачальники новорічного настрою: топ-7 найкращих новорічних комедій (частина 2)

16:23

"У цій професії я працювала 20 років": Катерина Осадча оголосила про своє рішення

16:12

Тривають важкі бої: речник УДА розповів про загрози для Запорізької області

15:49

"Любить шум і гам": ROXOLANA розповіла про репетиції шоу з новонародженою донькоюВідео

Реклама
15:41

Скільки можна зберігати салати у холодильнику, щоб не отруїтися: відповідь здивує

15:31

Шахтар готує масштабну зимову чистку: які футболісти можуть покинути клуб

15:14

Який справжній переклад фрази "кормить завтраками": знають лише деякі українціВідео

14:49

Сир не буде псуватися тижнями: експерти розкрили найкращий спосіб зберігання

14:46

"Сніданок. Вихідний" із Валентиною Хамайко та Олександром Поповим повертається на 1+1 Україна

14:44

Рік Вогняного Коня: які подарунки не варто дарувати, щоб не накликати біду

14:42

Терехов: Нам потрібне не перемир’я з постійними ризиками, а повноцінний мир

14:27

Шкода, що виграла: переможниця "Холостяка" зробила несподівані заяви

14:25

Скоро буде новий масований обстріл: монітори назвали небезпечні дати

13:47

Для чого насправді потрібен ящик під духовкою: мало хто знає його призначення

13:07

Ресторанна закуска вдома на новорічний стіл - гості ахнуть від захватуВідео

13:07

Графіки не діють: у низці регіонів запроваджено аварійні відключення світла

12:56

Зеленський вбрався в особливий костюм для зустрічі з Трампом - як він виглядавВідео

12:43

"Важко": які бали отримали учасники "Танців" і які емоції у них залишилися

12:35

Як не перетворити Новий рік на фіаско: помилки святкового макіяжу, які додають вік

12:29

Які речі не можна викидати під час прибирання перед Новим роком

12:17

Галкін прийняв рішення залишити Пугачову з дітьми - що сталося

11:54

"Притирання одне до одного": Даша Квіткова розповіла правду про партнера на "Танцях"

11:43

Зеленський сказав, коли в Україні скасують воєнний стан і відкриють кордониВідео

11:37

Угоди на 50 років та мирний план: Зеленський озвучив деталі переговорів з Трампом

Реклама
11:27

"Завжди вперед": хто переміг на шоу "Зважені та щасливі", скинувши 104 кг

10:59

Не дні, а тижні й місяці: де найскладніша ситуація зі світлом і коли її виправлятьВідео

10:59

"Сьогодні прилетіло": Могилевська повідомила про небезпеку для донькиВідео

10:50

Китайський гороскоп на завтра 30 грудня: Драконам - розчарування, Свиням - проблеми

10:10

"Третя спроба": зірка "Ліги сміху" оголосив про мобілізацію до ЗСУВідео

10:05

Що заважає домовитися про мир РФ і України: у Politico назвали головні перешкоди

09:50

"Втік": Влада Яму висміяли в ефірі "Танців з зірками"

09:45

Путін і Зеленський можуть провести прямі переговори - Fox News

09:22

Астрологи назвали найбільш зарозумілі знаки зодіаку

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 29 грудня (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти