Відключення світла у Києві: коли стабілізується ситуація на лівому березі - Yasno

Генеральний директор Yasno повідомив, що ситуація в енергетиці після масованого обстрілу залишається критичною.

Енергетики кілька разів намагалися відновити графіки відключень на Лівому березі/ Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головні тези:

Коваленко: графіки на Лівому березі неможливо відновити через перевантаження

Енергетики відновлять графіки, щойно мережі стабілізуються

ДТЕК: відновлювальні роботи тривають третю добу, потребують ще часу

На Лівому березі Києва енергетики кілька разів намагалися відновити погодинні графіки відключень світла, проте через поганий стан мереж довелося повернутися до екстрених відключень.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook повідомив, що після масованого обстрілу столиці 27 грудня ситуація в енергетиці залишається критичною.

Проблеми з мережами та неконтрольоване споживання

"Правий берег міста може працювати за графіками (що й робить) і обмеження великі. Проте на лівому березі проблеми зі станом мереж. Уже кілька разів лівий берег пробували перемикати на графіки, але споживання зростає неконтрольовано і перевищує можливості системи. Тому доводиться повертатися до екстрених відключень", — зауважив Коваленко.

Відновлення графіків відключень

Він додав, що енергетики відновлять графіки відключень, як тільки це стане можливим.

"Хочу запевнити: як тільки буде можливість перейти на графіки для усіх киян або й узагалі від них відмовитися – енергетики це зроблять… Продовжуємо цілодобово ліквідовувати наслідки суботньої масованої атаки", — зазначив генеральний директор Yasno.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Ситуація у Київській області

У ДТЕК повідомили, що внаслідок масованого обстрілу енергосистеми 27 грудня без електропостачання залишаються понад 9 тисяч родин.

"Відновлювальні роботи тривають третю добу, але потребують ще трохи часу", — йдеться в повідомленні компанії.

За даними ДТЕК, у Бориспільському та Броварському районах Київської області тривають екстрені відключення, тоді як у інших регіонах діють графіки стабілізаційних відключень.

Відключення електроенергії: прогноз експерта

За словами Олександра Голіздри, експерта з енергетики та керівника Ліги енергетичного розвитку України, короткочасне похолодання тривалістю один-два дні не створює серйозної загрози для енергосистеми.

"На цей момент немає підстав очікувати масштабних або тривалих відключень електроенергії", — підкреслив експерт.

Як писав раніше Главред, 30 грудня, у більшості регіонів України запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє НЕК "Укренерго" на тлі наслідків російських ракетно-дронових атак на ключові енергооб’єкти.

Крім того, у низці регіонів України через наслідки систематичних атак Російської Федерації на об’єкти енергетичної інфраструктури запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві діяли екстрені відключення. Аварійні відключення розраховані до моменту стабілізації роботи енергосистеми.

