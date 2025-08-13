Заплатять по максимуму: українцям назвали найвищі тарифи на газ

На ринку працюють дев'ять різних газопостачальних компаній, кожна з яких пропонує власні тарифи.

https://glavred.net/economics/zaplatyat-po-maksimumu-ukraincam-nazvali-samye-vysokie-tarify-na-gaz-10689608.html Посилання скопійоване

Українцям розповіли про ситуацію з тарифами на газ / колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливо:

В Україні ситуація з цінами на газ залишиться стабільною щонайменше до квітня

Водночас у деяких постачальників ціни значно вищі

Вартість газу для населення в Україні залишиться стабільною щонайменше до квітня наступного року, однак сума в платіжках відрізнятиметься залежно від регіону.

Це пов'язано з тим, що на ринку працюють дев'ять різних газопостачальних компаній, кожна з яких пропонує власні тарифи, йдеться в публікації ГазПравди.

відео дня

Так, у межах тарифного плану "Фіксований", що діє до 30 квітня 2026 року, кубометр газу обійдеться в 7,96 гривні.

Водночас у деяких постачальників ціни значно вищі.

Наприклад:

ТОВ "Львівенергозбут" пропонує газ по 27,00 грн/куб. у рамках місячної комерційної пропозиції (тариф може змінюватися щомісяця);

ТОВ "Рітейл Сервіс" під брендом "СветГаз" встановлює ціну на рівні 24,99 грн/кубометр за таких самих умов.

/ Facebook/gazpravda

Зростання тарифів: думка експерта

У серпні тарифи на газ та електроенергію для населення залишаться незмінними, проте бізнесу, можливо, доведеться платити більше за комунальні послуги. Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, тарифи на газ і електроенергію для побутових споживачів збережуться на поточному рівні до закінчення військових дій.

Раніше українцям повідомили про перехід на нові платіжки за газ. Споживачі можуть отримати бонус за оплату платіжки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в українців може виникнути заборгованість за газ. Українцям пояснили, що зробити, щоб борг не нараховувався.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні бізнес платить більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набули чинності в останній день липня 2025 року.

Більше новин:

Про джерело: ГазПравда ГазПравда - це інформаційно‑консультаційна онлайн‑платформа для побутових споживачів газу в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред