Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Заплатять по максимуму: українцям назвали найвищі тарифи на газ

Олексій Тесля
13 серпня 2025, 22:24
46
На ринку працюють дев'ять різних газопостачальних компаній, кожна з яких пропонує власні тарифи.
Заплатять по максимуму: українцям назвали найвищі тарифи на газ
Українцям розповіли про ситуацію з тарифами на газ / колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливо:

  • В Україні ситуація з цінами на газ залишиться стабільною щонайменше до квітня
  • Водночас у деяких постачальників ціни значно вищі

Вартість газу для населення в Україні залишиться стабільною щонайменше до квітня наступного року, однак сума в платіжках відрізнятиметься залежно від регіону.

Це пов'язано з тим, що на ринку працюють дев'ять різних газопостачальних компаній, кожна з яких пропонує власні тарифи, йдеться в публікації ГазПравди.

відео дня

Так, у межах тарифного плану "Фіксований", що діє до 30 квітня 2026 року, кубометр газу обійдеться в 7,96 гривні.

Водночас у деяких постачальників ціни значно вищі.

Наприклад:

  • ТОВ "Львівенергозбут" пропонує газ по 27,00 грн/куб. у рамках місячної комерційної пропозиції (тариф може змінюватися щомісяця);
  • ТОВ "Рітейл Сервіс" під брендом "СветГаз" встановлює ціну на рівні 24,99 грн/кубометр за таких самих умов.
Скріншот
/ Facebook/gazpravda

Зростання тарифів: думка експерта

У серпні тарифи на газ та електроенергію для населення залишаться незмінними, проте бізнесу, можливо, доведеться платити більше за комунальні послуги. Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, тарифи на газ і електроенергію для побутових споживачів збережуться на поточному рівні до закінчення військових дій.

Раніше українцям повідомили про перехід на нові платіжки за газ. Споживачі можуть отримати бонус за оплату платіжки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в українців може виникнути заборгованість за газ. Українцям пояснили, що зробити, щоб борг не нараховувався.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні бізнес платить більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набули чинності в останній день липня 2025 року.

Більше новин:

Про джерело: ГазПравда

ГазПравда - це інформаційно‑консультаційна онлайн‑платформа для побутових споживачів газу в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціна газу комунальні тарифи тарифи на газ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
США послабили санкції проти РФ: що дозволили Росії

США послабили санкції проти РФ: що дозволили Росії

23:45Світ
Території не на порядку дня: WSJ дізнався, які теми Трамп обговорить з Путіним

Території не на порядку дня: WSJ дізнався, які теми Трамп обговорить з Путіним

23:03Політика
Зустріч Трампа із Зеленським і Путіним: ЗМІ дізналися ймовірне місце саміту

Зустріч Трампа із Зеленським і Путіним: ЗМІ дізналися ймовірне місце саміту

21:28Світ
Реклама

Популярне

Більше
Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

Трьом знакам зодіаку феєрично пощастить до кінця тижня: хто отримає бажане

Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Різко: Пугачова зважилася на дивний і неприємний крок

Різко: Пугачова зважилася на дивний і неприємний крок

"Що вона зробила": український артист розкрив істину Алли Пугачової

"Що вона зробила": український артист розкрив істину Алли Пугачової

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

Коли Росія планує закінчити війну в Україні: в ГУР назвали дату

Останні новини

23:45

США послабили санкції проти РФ: що дозволили Росії

23:03

Території не на порядку дня: WSJ дізнався, які теми Трамп обговорить з Путіним

22:28

Мільйонер-криптовалютник з Офісу Генпрокурора Віталій Бровко: як у родині начальника департаменту нагляду за ДБР сталося економічне диво

22:24

Заплатять по максимуму: українцям назвали найвищі тарифи на газ

22:09

Медалі та гімн України: хто і як змусив "нейтральних" слухати його на п'єдесталі

У Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - ШапранУ Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - Шапран
22:05

Меган Маркл і принц Гаррі зважилися на відчайдушний крок

21:47

Дочка виснаженого Кіркорова навмисно доводить його: дивне відеоВідео

21:30

Катерина Бужинська розповіла про свою таємничу доньку - де вона живе

21:28

Зустріч Трампа із Зеленським і Путіним: ЗМІ дізналися ймовірне місце саміту

Реклама
21:21

Раніше вже були на Землі: чотири дати народження, які видають "стару душу"

21:06

Чому РФ насправді концентрує сили біля Добропілля: експерт розкрив головну причину

20:45

Після підриву Каховської ГЕС: хижак часів Запорізької Січі захоплює Україну

20:27

Утримувати ситуацію непросто: у ЗСУ розкрили загрозу оточення Покровська

20:17

ТОП-11 речей, які впевнена жінка ніколи не попросить у чоловіка

20:07

Одна проста дія в серпні: садівниця поділилася, як зробити буряк солодким і соковитимВідео

19:59

Якщо Путін розчарує, будуть серйозні наслідки: Трамп - про підготовку до тристоронньої зустрічіВідео

19:59

В Україні змінили правила бронювання для громадян - кого зачепить нововведення

19:36

Майже +40 градусів: в Україну повертається потужна спека

19:35

"Буде потрібен обмін територіями": деталі розмови Трампа із Зеленським та Європою

19:31

Мухи зникнуть раз і назавжди: миттєвий і простий спосіб відлякати комахВідео

Реклама
19:10

Червоні лінії і страхи УкраїниПогляд

19:05

Американці ні до чого: звідки насправді з’явилася назва українського Нью-ЙоркаВідео

19:02

Чому собаки гризуть меблі і як їх відучити - ТОП-4 способи

18:37

Зеленський поставив жирну крапку: чи вийде Україна з Донбасу в обмін на перемир'я

18:30

Дивна знахідка біля дерева привела сусіда в подив: який вона приховувала секрет

18:21

РФ "наробила достатньо ракет": тривожний прогноз щодо термінів закінчення війниВідео

18:21

Модні відтінки волосся на осінь-2025: унікальна палітра від голлівудських колористів

18:08

США готують зустріч Трампа, Путіна і Зеленського: ЗМІ дізналися, коли її планують

17:52

Україна готова обговорювати питання територій — чи буде вихід з Донбасу

17:27

Союзники Києва можуть піти Путіну назустріч: Sky News про найгірший сценарій перемир'я

17:27

Трамп оголосив про позицію щодо територій України: Макрон розкрив деталіВідео

17:24

5 заборон, які не можна порушувати 14 серпня - прикмети

17:18

Запах стояв на весь будинок: яку "смердючу" рибу найчастіше готували в СРСР

17:15

"Цифровий концтабір" запущено: в Росії почали блокувати Telegram і WhatsApp

17:10

У Києві відбудеться фінал благодійного конкурсу Dity.Help Music: open air, топові артисти та юні таланти з усієї країни новини компанії

16:54

Результати СБУ доводять, що Україна перемагає Росію у війні спецслужб - експерт

16:28

Переговори Зеленського з Трампом: ЗМІ дізналися умови України щодо завершення війни

16:11

Тото Кутуньо співав "Червону руту": зворушливе відеоВідео

16:07

Україна готова обговорювати з Росією перемир'я: Подоляк розкрив деталі

16:00

На футболку та нові кросівки: Нікіта Добринін пригадав, як у дитинстві заробив свої перші гроші

Реклама
15:57

Смак дитинства: рецепт помідорів на зиму з секретним продуктом

15:56

Зовсім не пов'язано з етикетом: чому насправді раніше відстовбурчували мізинець

15:50

Більше і стильніше: як за допомогою кольору зробити кімнату ширшою

15:20

Прорив росіян на сході: у ЗСУ назвали дві головні причини

15:15

Рибалка виловив щуку-монстра в українському озері: фото і відео трофейного улову

15:15

Чому не можна казати "біля одинадцятої години": яку помилку робить більшість людейВідео

15:10

Трамп заявив про "звільнення Москви та Ленінграда" в рамках угоди з Путіним - що сказав

15:04

Експерт: НБУ півроку ігнорує санкції проти банку Порошенка

15:00

Куди зникли колорадські жуки цього літа: науковець назвав неочікувані причини

14:51

Де заховане обличчя: лише одиниці зможуть побачити його за 22 секунди

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти