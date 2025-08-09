Українців повідомили про перехід на нові платіжки за газ: що потрібно знати

Споживачі можуть отримати бонус за сплату платіжки.

На які платіжки варто перейти українцям / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Основне:

Українців закликають переходити на електронні платіжки за газ

Доступ до платіжки споживачі отримуватимуть раніше

До 25 числа пеня на оплату газу не буде нараховуватись

Українців закликають переходити на електронні платіжки, замість паперових. На це є три причини. Про це повідомила компанія "Нафтогаз України" у Facebook.

Електронна платіжка дозволяє дбати про екологію, отримувати ранній доступ до рахунку та бонус за оплату газу до 15 числа кожного місяця у вигляді знижки 1%, яка буде враховуватися під час нарахування наступної платіжки.

Водночас варто пам'ятати, що у випадку сплати рахунку за газ до 25 числа щомісяця споживачам не буде нараховуватися пеня.

Станом на сьогодні, 9 серпня, для більшості побутових споживачів газу в Україні діє тариф "Фіксований", який становить 7,96 гривень за кубометр блакитного палива.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на воду в Україні можуть зрости в кілька разів у 2026 році. Підвищення тарифів пов’язане з тим, що водоканали працюють у мінус.

Раніше повідомлялося, що чимало українців оплачують рахунки за газ, але згодом дізнаються про нарахований борг. В ГК "Нафтогаз" пояснили, що проблема в неправильній оплаті комунальної платіжки.

Напередодні стало відомо, що у серпні тарифи на газ і електроенергію для частини українців залишаться без змін. Однак бізнесу вартість комунальних послуг можуть підвищити.

Про джерело: Нафтогаз України Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія. До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

