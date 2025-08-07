Дефіцит газу взимку: українцям сказали, чи варто готуватись до найгіршого

Відомо, чи може Україна забезпечити мінімально необхідні обсяги газу.

Головне із заяви екс-голови ГТС України:

Наразі Україна активно імпортує газ

Минулого року імпорту практично не було

Через це дефіцит газу Україні не загрожує

Зараз Україна активно імпортує газ. Це допоможе перекрити дефіцит газу, який був минулого сезону. Про це в інтерв'ю Главреду розповів екс-голова ГТС України Сергій Макогон.

Він нагадав, що минулого року імпорту практично не було — це було помилковим рішенням попереднього керівництва "Нафтогазу", яке призвело майже до колапсу нашої енергетичної системи.

"Ми закінчили зиму з порожніми підземними сховищами, і тому зараз змушені так багато імпортувати. Якщо імпорт буде продовжуватися такими ж темпами, то, за моїми оцінками, до 1 листопада ми вийдемо на 13 мільярдів кубометрів — це мінімально необхідні обсяги, які хоча б якоюсь мірою гарантують відносно спокійну зиму", - наголосив експерт.

Макогон також додав, зрозуміло, що протягом зими доведеться докуповувати ще невеликі обсяги, але це нормально.

"Головне — зараз ці поставки відразу ж законтрактувати, щоб не купувати взимку за дорогими спотовими цінами", - зауважив він.

Звідки йде імпорт газу в Україну

За його словами, імпорт зараз йде в основному через Угорщину, Польщу, Словаччину, а також по трансбалканському газопроводу.

"Обсяги поставок з Азербайджану поки що дуже малі — швидше за все, це тестові поставки. Новий маршрут, і, ймовірно, "Нафтогаз" його просто тестує. З іншого боку, якщо є дешевші альтернативи, наприклад, газ у Польщі, розумно буде купувати там. У будь-якому випадку добре мати кілька маршрутів — тоді є вибір, можливість торгуватися, і можна знижувати ціну закупівель", - наголошує екс-голова ГТС України.

На його думку, найголовніше те, що імпорт йде планово, а не в авральному режимі, як у минулому сезоні, коли закуповували все підряд за будь-якими цінами.

"Зараз "Нафтогаз" шукає більш вигідні пропозиції — це професійний і правильний підхід", - підсумував Макогон.

Як повідомляв Главред, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко говорив, що для населення ціни на газ не підвищуватимуться до завершення війни. Кубометр газу коштуватиме 7,96 грн.

Також відомо, що українці мають законне право вимагати компенсацію, якщо з’ясується, що до їхніх домівок постачають неякісний або "розбавлений" газ. Постачальник, тобто оператор газорозподільної мережі (ГРМ), несе відповідальність за якість палива та зобов’язаний компенсувати збитки, якщо результати експертизи підтвердять відхилення від встановлених стандартів.

Про персону: Сергій Макогон Сергій Макогон - український енергетичний експерт, колишній генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ), який обіймав цю посаду з травня 2019 по вересень 2022 року. Під час його керівництва оператор ГТС пройшов ключову реформу: виділення зі структури "Нафтогазу", створення незалежного сертифікованого в ЄС оператора системи газотранспорту - Централізованого оператора ГТС України. Макогон - випускник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" (прикладна математика, 1999) і магістр ділового адміністрування (MBA) з California State Polytechnic University (2005). До роботи в ГТС брав участь у реформі українського газового ринку, займався стратегічним розвитком в "Укртрансгазі", а також працював у Deloitte і Microsoft Ukraine. Наразі працює старшим науковим співробітником (Senior Fellow) у Center for European Policy Analysis (CEPA), займається аналітикою питань газового ринку та європейської енергетичної безпеки.

