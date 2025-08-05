Реальна альтернатива газу з РФ: експерт розкрив новий маршрут для України

Газопровід TANAP, який проходить через Туреччину, має потенціал для розширення.

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Україна шукає альтернативні шляхи постачання газу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливе із заяв Макогона:

Газопровід TANAP має потенціал для розширення

Азербайджан нарощуватиме видобуток газу

Екс-глава ГТС України Сергій Макогон прокоментував питання про те, чи може в перспективі маршрут поставок газу в Україну з Азербайджану стати стійкою альтернативою російським поставкам.

"Так, зокрема. Звичайно. І, по суті, він уже нею стає. Як я вже говорив, торік Азербайджан поставив до Європи близько 13 мільярдів кубометрів газу. До 2030 року планується наростити обсяги експорту ще на 8 мільярдів кубометрів", - підкреслив він у коментарі Главреду.

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Експерт нагадав про те, що газопровід TANAP, який проходить через Туреччину, має потенціал для розширення. Його поточна потужність становить 16 мільярдів кубометрів, але її можна швидко збільшити до 32 мільярдів. Для цього потрібно побудувати всього кілька компресорних станцій. Він спочатку проєктувався з можливістю подвоєння пропускної здатності.

"Азербайджан нарощуватиме видобуток, це в його інтересах, оскільки економічне процвітання і розвиток країни багато в чому спирається на експорт нафти і газу. Крім того, якщо вдасться побудувати перемичку через Каспійське море до Туркменістану, можна буде транспортувати і туркменський газ через TANAP. Такі плани існують, хоча Росія поки що блокує реалізацію цих проєктів", - зазначив він.

Співрозмовник також додав, що Азербайджан - це, безумовно, альтернативний постачальник, нехай і не найбільший.

"Зараз на перших позиціях перебувають Норвегія, США і Катар. Але Азербайджан стабільно займає свою частку ринку і поступово нарощує поставки в Європу. І, відповідно, Україна також зможе закуповувати певні обсяги цього газу для себе", - додав Макогон.

ЄС продовжує закуповувати російські енергоресурси

Від початку повномасштабної війни країни Європейського Союзу витратили близько 21,9 мільярда євро на закупівлю російської нафти і газу. Ця сума, згідно з даними Кільського інституту світової економіки, приблизно на 16% перевищує обсяг фінансової допомоги Україні 2024 року, який склав 18,7 мільярда євро.

Експерти підкреслюють: такі закупівлі викопного палива з РФ фактично прирівнюються до фінансової підтримки російського режиму і можуть розцінюватися як сприяння продовженню агресії.

Дивіться відео - інтерв'ю Сергія Макогона:

Раніше повідомлялося про європейський план щодо відмови від нафти і газу з РФ. Публікацію плану відкладали через мита з боку президента США Дональда Трампа проти країн ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна планує закуповувати великі обсяги американського газу. Із загального обсягу імпорту через Європу до половини припадатиме на СПГ, що поставляється на європейські термінали.

Як раніше повідомляв Главред, у Сенаті США представили законопроєкт, який передбачає введення 500% мит на товари з країн, які імпортують російські нафту і газ.

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Про персону: Сергій Макогон Сергій Макогон - український енергетичний експерт, колишній генеральний директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ), який обіймав цю посаду з травня 2019 по вересень 2022 року. Під час його керівництва оператор ГТС пройшов ключову реформу: виділення зі структури "Нафтогазу", створення незалежного сертифікованого в ЄС оператора системи газотранспорту - Централізованого оператора ГТС України. Макогон - випускник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" (прикладна математика, 1999) і магістр ділового адміністрування (MBA) з California State Polytechnic University (2005). До роботи в ГТС брав участь у реформі українського газового ринку, займався стратегічним розвитком в "Укртрансгазі", а також працював у Deloitte і Microsoft Ukraine. Наразі працює старшим науковим співробітником (Senior Fellow) у Center for European Policy Analysis (CEPA), займається аналітикою питань газового ринку та європейської енергетичної безпеки.

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