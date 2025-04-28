Прилетить штраф 34 000 грн: для водіїв в Україні хочуть ввести нове покарання

Причина нововведення — гучні транспортні засоби порушують громадський спокій.

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В Україні можуть ввести штрафи за шум від автомобілів / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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До Ради подано законопроєкт №9564 про штрафи за перевищення допустимого рівня шуму від транспорту

Штраф за перше порушення становитиме 17 000 грн

За повторне порушення — 34 000 грн та можливе позбавлення права керування на 3–6 місяців

Українських водіїв можуть почати штрафувати за перевищення допустимого рівня шуму, що створює їх транспорт. Розмір штрафу за перше порушення становитиме 17 000 грн. Про це йдеться у законопроєкті №9564, поданому до Верховної Ради.

Законопроєкт подали кілька народних депутатів, серед яких Давид Арахамія та Максим Бужанський (обидва – від партії "Слуга народу"). Він був включений до порядку денного Верховної Ради на початку лютого, тому розгляд документа може відбутися в будь-який момент.

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Згідно з пропозицією, за порушення шумового режиму водіям загрожуватимуть штрафи. За перше порушення передбачений штраф у розмірі 17 000 грн. Якщо порушення повториться, сума штрафу збільшиться до 34 000 грн, а водія позбавлять права керувати транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців. Проте, за певних умов, водії можуть обмежитись лише сплатою штрафу без втрати прав на водіння.

Основною причиною введення таких штрафів є те, що деякі водії встановлюють на свої транспортні засоби спеціальне обладнання, що призводить до значного збільшення рівня шуму від роботи двигуна. Це не лише порушує "тишу та спокій громадян", але й викликає невдоволення в суспільстві.

"Під час воєнного стану такі шумові звуки є схожими на звуки ворожих безпілотних літальних апаратів ("Шахедів"), дронів та створюють уявлення про авіаційну і ракетну небезпеку, відволікаючи Збройні сили України та правоохоронців", - йдеться у документі.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Главред - інфографіка

Штрафи в Україні - останні новини

Нагадаємо, у 2025 році в Україні серйозних змін у ПДР не відбулося, але з травня посилюється відповідальність за перевищення швидкості. Штраф за перевищення на 20–50 км/год становить 340 грн, за більше ніж 50 км/год — 1700 грн.

Також Мінекономіки України протягом року може змінювати перелік авто, що підлягають сплаті транспортного податку, через що власникам доведеться платити податок за весь рік, навіть якщо авто додали пізніше. Під податок потрапляють машини віком до 5 років і вартістю понад 3 млн грн. За несвоєчасну сплату передбачені штрафи до 10% суми боргу та щоденна пеня.

Як повідомляв Главред, в Україні поки немає штрафів за використання зимових шин улітку, оскільки законодавство не встановлює обов’язкової сезонної заміни. Однак за надмірно зношений протектор можуть оштрафувати на 340–680 грн.

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Що таке Верховна Рада України? Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

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