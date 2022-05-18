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За літр бензину і ДП – 70 гривень: українців шокували новими цінами на АЗС

18 травня 2022, 16:54

Мережі АЗС почали укладати перші угоди з постачання палива, ціна якого більше не обмежуються держрегулюванням.

АЗС
В Україні очікується зростання цін на паливо / pixabay.com

Після дерегуляції цін на паливо вартість бензину і дизеля в Україні може істотно зрости.

Мережі автозаправних станцій почали укладати перші угоди з постачання палива, ціна якого більше не обмежуються державним регулюванням, пише ZN.UA.

Зазначається, що одна з таких пропозицій дистриб'ютора про постачання палива дрібним оптом опинилась у розпорядженні журналістів.

Що відомо про підвищення цін на паливо

Як випливає з документа, навіть якщо брати за орієнтир ціни даного дрібного опту, то вони перевищать останні роздрібні ціни, коли держава намагалася впливати на процес ціноутворення через регулювання, на 50% і більше.

Зокрема, дистриб'ютор береться постачати паливо на АЗС за наступними цінами:

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/ zn.ua

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Регулювання цін на паливо

Уряд України раніше вводив держрегулювання цін на АЗС, встановивши граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни реалізації палива.

Кабмін також дозволяв АЗС без обмежень встановлювати ціну на" брендове преміальне " паливо за умови, що вони також продають пальне за регульованими державою цінами. В іншому випадку роздрібні ціни "брендового" палива не повинні перевищувати регульовані державою ціни більше ніж на 5%.

З середини березня Верховна Рада обнулила акциз на нафтопродукти і знизила ставки ПДВ до 7% з 20%.

Оприлюднення Міністерством середніх цін літра ДП і бензину відбувається тричі на місяць.

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