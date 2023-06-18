За що в Україні можуть "заморозити" пенсії: чому і як розблокувати карту

У разі, якщо пенсіонер в Україні не використовує свій банківський рахунок більше півроку, видачу пенсій можуть призупинити.

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Пенсіонеру потрібно хоча б раз за півроку провести транзакцію своєю пенсійною карткою - ПФУ / колаж Главред, фото УНІАН

У разі, якщо український пенсіонер не використовує свій банківський рахунок понад шість місяців, то видачу пенсії йому можуть призупинити. Про це йдеться в матеріалі порталу "На пенсії".

Для того, щоб уникнути блокування, Пенсіонеру потрібно хоча б раз за півроку провести транзакцію своєю пенсійною карткою ‒ наприклад, поповнити рахунок мобільного, оплатити комунальні послуги або інші рахунки.

Як знову отримувати пенсію на картку

Українці можуть легко відновити виплати пенсії, а також повернути недоотримані гроші. Для цього потрібно звернутися в ПФУ (Пенсійний фонд України) і підтвердити свою особу.

"Якщо пенсіонер з'являється і підтверджує своє обличчя, то нарахування та виплата пенсії триває", – розповіла заступник керівника Мінсоцполітики Дарина Марчак.

За словами чиновників, відразу після перевірки даних ПФУ приймає рішення про відновлення виплат протягом десяти днів (з дня звернення до відомства)

У яких випадках можуть перестати платити пенсію

у разі смерті людини;

у разі, якщо пенсіонер подав неправдиві відомості про стаж і зарплату;

якщо пенсіонер надовго їде за кордон (в цьому випадку можуть бути винятки - якщо в України з країною його нового перебування є договір про виплату пенсій, то він буде продовжувати отримувати пенсію за кордоном).

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

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