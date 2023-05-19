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Влітку українцям підвищать пенсії: кого торкнеться індексація та на скільки зростуть виплати

Анна Ярославська
19 травня 2023, 09:14 оновлено 19 травня, 09:20
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До середини літа пенсії у низки українців підвищаться на 19,7%, проте підсумкова сума залежатиме від різних факторів.
Пенсія
У Пенсійному фонді розповіли, кому влітку підвищать виплати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У липні и низки категорій українців підвищаться пенсійні виплати. Про це в ефірі телемарафону заявила директор Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

На початку весни в Україні провели масштабну індексацію пенсій. Підвищення торкнулося понад 10 мільйонів українців. Наступне підвищення проведуть у червні та липні.

Доплати, які пенсіонери повинні були отримувати з 1 квітня, вони отримають лише на початку червня — заднім числом. Відноситься це до громадян, які працюють, відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

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"Перерахунок працюючим пенсіонерам пенсій буде проведений з 1 квітня, як це передбачено законодавством. Однак проіндексовані виплати вони зможуть отримати лише в червні разом з доплатою за квітень і травень", — сказала Охріменко.

Причина того, що нарахування доплат відбудеться із запізненням, у зміні правил звітності страхувальників про сплату єдиного внеску на обов'язкове страхування. Якщо раніше це відбувалося щомісяця, то тепер - кожен квартал.

У липні проведуть ще один перерахунок пенсій для державних службовців, науковців, а також співробітників органів місцевого самоврядування. Підвищення очікується на рівні 19,7%, проте підсумкова сума для кожного українця буде різною. Чим вище початкова сума пенсії, тим більше буде підвищення.

Як повідомляв Главред, частина громадянок України може вийти на пенсію в 50 років (якщо у них є щонайменше 15 років трудового стажу). За словами чиновників, мова йде про матерів, які виховують кількох важко хворих дітей віком до шести років (яким не встановлена інвалідність).

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені залишити Україну через російсько-українську війну.

Дивіться відео інтерв'ю нинішнього керівника Мінсоцполітики Оксани Жолнович з приводу пенсій та соціальних виплат:

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