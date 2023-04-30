Як можна отримати відразу шість пенсій авансом: хто з українців має право

Українські пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом, повідомляють в ПФУ.

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Українська пенсіонерка / фото УНІАН, колаж Главред

В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави. При цьому ті пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати авансом відразу шість пенсій. Про це пишуть представники Пенсійного фонду на офіційній сторінці відомства в соціальній мережі Facebook.

"У разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем проживання", – йдеться в тексті.

У ПФУ чиновники нагадують, що, відповідно до закону, пенсія в Україні виплачується в грошовій формі щомісяця до 25 числа через відділення держкомпанії "Укрпошта" або через банк за вказаним в заяві місцем проживання пенсіонера в межах України.

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У разі довгого перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами, які були укладені між Україною та зарубіжними країнами.

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

Дивіться відео інтерв'ю нинішнього керівника Мінсоцполітики Оксани Жолнович з приводу пенсій та соціальних виплат:

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