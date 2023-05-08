Українцям перерахують та збільшать пенсії: хто на це може розраховувати

Голова правління Пенсійного фонду України розповів, що цього року вже провели індексацію пенсій та запланували проведення кількох масових перерахунків.

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В Україні зросли розміри мінімальної пенсії / колаж Главред: фото: УНІАН

Голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус розповів чи планується підвищення пенсії у 2023 році та які категорії пенсіонерів можуть на це розраховувати.

З 1 березня на коефіцієнт збільшення 1,197 було проіндексовано пенсії і призначені відповідно до Законів України.

"Збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. Крім того, зросли розміри мінімальної пенсії та мінімальних пенсійних виплат пенсіонерам різних вікових категорій, які мають повний страховий стаж", - зазначив Капінус в інтерв'ю ТСН.

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Загалом, під час березневої індексації, було перераховано пенсійні виплати 10,5 млн українських пенсіонерів.

"З 1 березня збільшились розміри мінімальних пенсійних виплат особам з інвалідністю із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за 2022 рік", - додав Голова Пенсійного фонду.

Перерахують пенсії пенсіонерам, які продовжують працювати. З 1 квітня в автоматичному режимі, після подання страхувальниками звітності за І квартал 2023 року та надходження відомостей про сплату єдиного внеску за цей період, тоді відбудеться перерахунок.

"Крім того, з 1 липня заплановано проведення індексації на 19,7% пенсій, призначених відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", - наголосив Євген Капінус.

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Пенсії в Україні

Нагадаємо, що в Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

Частині українців доведеться чекати збільшених пенсій до червня. Працюючі пенсіонери в Україні отримають підвищені виплати тільки з 1 червня.

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