Як самому порахувати собі пенсію: у ПФУ розповіли про простий спосіб

У ПФУ розповіли, як самостійно розрахувати розмір пенсії - потрібні відомості про навчання і службу в армії, а також скан трудової книжки.

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На даний момент мінімальна пенсія становить 2093 грн, повідомляють у Пенсійному фонді / колаж Главред, фото УНІАН

Кожен громадянин України може розрахувати свої пенсійні виплати ще до виходу на заслужений відпочинок. Про це розповіла начальник відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства Головного управління Пенсійного фонду України по Києву Людмила Гребеннікова в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ".

Як вважають пенсію в 2023 році

Гребеннікова зазначила, що є загальні норми, визначені Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Згідно із законодавством, розмір пенсії кожного українця є строго індивідуальним і залежить від його страхового/трудового стажу і заробітку.

На даний момент мінімальна пенсія становить 2093 грн, а мінімальна пенсійна виплата для непрацюючих – 2520 грн. Максимальний розмір пенсійної виплати в Україні – 20930 грн.

"При призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії (у 2023 році – 12236,71 гривні)", – говорить Гребеннікова.

Як самому порахувати розмір майбутньої пенсії

За словами Гребенникової, для того, щоб підрахувати майбутню пенсію, потрібно скористатися спеціальним калькулятором на веб-порталі ПФУ. Необхідно відсканувати трудову книжку, занести дані про навчання, проходження військової служби, оскільки відомство має дані про заробітну плату тільки з липня 2000 року.

"При цьому вказаний розрахунок є орієнтовним. Остаточний розрахунок пенсії буде проведений після подачі заяви до органів Пенсійного фонду України", – підсумувала чиновниця.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії- меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

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