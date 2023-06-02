Пенсія більше 97 тисяч грн: хто в Україні отримує надвисокі виплати

За даними ПФУ, в Україні середня пенсія судді становить понад 97,7 тис.грн. І це єдина група пенсіонерів, виплати яких не обмежені.

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У суддів в Україні пенсія в районі 97,7 тисячі грн - ПФУ / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні середня пенсія для суддів становить приблизно 97,7 тисячі грн - і за фактом це єдина група українських пенсіонерів, виплати яких не обмежені законодавством. Про це пише портал "Обозрєватєль" з посиланням на свіжий звіт Пенсійного фонду.

Як говориться в документи, всього пенсії (за законом ‒ довічна виплата) отримують 3639 судді. Для порівняння, всього в Україні ‒ 10,69 млн пенсіонерів. Тобто в цілому в масштабах ПФУ витрати на пенсії суддів незначні. Однак, це єдина група українців, яка отримує особливі виплати.

Річ у тім, що, згідно із законодавством, всі інші українці не можуть отримувати пенсію в розмірі понад 20,9 тисячі грн (десять прожиткових мінімумів для пенсіонера). Водночас судді захистили своє право на необмежений розмір виплати в суді. Також на них не поширюються загальні правила призначення пенсій. Тобто, їм покладені пенсії в розмірі частини зарплати тих суддів, які продовжують працювати. Всі інші українці отримують виплати за формулою, яка не дозволяє отримувати високі виплати.

До слова, станом на червень 2023 року середня пенсія в Україні за останніми даними становить 5238 грн. А середній розмір пенсії за віком (без урахування пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок за спеціальними законами) становить 5144 грн.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, частина громадянок України може вийти на пенсію в 50 років (якщо у них є як мінімум 15 років трудового стажу). За словами чиновників, мова йде про матерів, які виховують кількох важко хворих дітей віком до шести років (яким не встановлена інвалідність).

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Дивіться відео "Зростання прожиткового мінімуму в Україні: на що це вплине і як змінить пенсії":

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