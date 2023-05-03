Для українців запустять нові пенсії: хто зможе отримати ще 7 тисяч грн

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. Її зможуть отримати ті, кому вирішить допомогти родич або знайомий.

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Пенсіонери та монети / Колаж фото УНІАН

В Україні незабаром планують запустити додатковий вид пенсії - так званий меценатський. Про це повідомляє Пенсійний фонд на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Таку пенсію зможуть отримати ті, кому вирішить допомогти родич або знайомий. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн, а ще 3 тисячі грн піде на пенсії іншим українцям.

"Після надходження коштів на окремий рахунок Пенсійного фонду України 70% благодійного персоналізованого внеску (у наведеному прикладі це 7 тисяч гривень) буде включено до виплатних документів для обраного пенсіонера. Решта, 30%, будуть спрямовані на фінансування пенсій інших пенсіонерів", – йдеться в повідомленні ПФУ.

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Як повідомляють чиновники, будь –яка людина з українським паспортом, яка проживає в Україні або за кордоном, може зробити благодійну пожертву до Пенсійного фонду - для того, щоб збільшити розмір пенсії своїх батьків, бабусь і дідусів або просто близьких людей.

"Закон, прийнятий ВР у 2022 році, дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій. Такі внески можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію і має рахунок у Пенсійному фонді, або знеособлено", – заявляє керівник парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Дивіться відео про пенсійну реформу:

Пенсії в Україні

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила-до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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