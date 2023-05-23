Великі доплати: пенсіонери в Україні з 1 червня отримають нові виплати

В Україні навесні провели масштабну індексацію пенсій. Пенсійний фонд підвищив пенсії окремим групам пенсіонерів.
З 1 червня пенсії отримуватимуть підвищені. Йдеться про виплати, які збільшилися 1 квітня для тих пенсіонерів, які продовжують працювати.
Так, з 1 червня працюючі пенсіонери отримають доплати відразу за три місяці – квітень, травень і червень. Суми підвищення будуть різними, адже залежать від стажу, зарплати та розміру пенсії.
На сьогодні, за даними Мінсоцполітики, в Україні продовжують працювати 2,7 млн пенсіонерів, але отримають підвищені пенсії лише приблизно 600 тисяч осіб.
Кому підвищать пенсії з 1 червня:
- пенсіонери, які працюють і станом на 1 березня мають право на перерахунок (отримали 24 місяці стажу);
- пенсіонери, яким були призначені або перераховані пенсії не менше двох років тому.
Дивіться відео про те, як проводитимуть індексацію пенсій в Україні:
Пенсії в Україні
Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.
В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії-меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.
В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.
Частині українців доведеться чекати збільшених пенсій до червня. Працюючі пенсіонери в Україні отримають підвищені виплати тільки з 1 червня.
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