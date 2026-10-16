Помилка в трудовій книжці може затримати пенсію: які записи перевірити

Відсутня печатка ще не означає втрату стажу: роки роботи до 2004-го можна підтвердити довідками, наказами чи відомостями про зарплату

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Як уникнути затримок пенсії / колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com, УНИАН

Ви дізнаєтеся:

Які записи в трудовій книжці перевірити до виходу на пенсію

Чим підтвердити стаж, якщо печатки чи запису немає

Як виправити помилку в паперовій та електронній трудовій

Помилка в прізвищі, неправильна дата прийому чи звільнення або відсутня печатка в трудовій книжці можуть затягнути призначення пенсії, адже такі періоди роботи доведеться підтверджувати додатковими документами. Найбільше це стосується записів про роботу до 1 січня 2004 року, коли трудова книжка була основним доказом страхового стажу, пояснили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

Після цієї дати страховий стаж рахують за даними реєстру застрахованих осіб, тобто за сплаченими внесками. Тому старі паперові записи найважливіші для тих, хто працював у 1990-х роках і раніше. У Пенсійному фонді наголошують на особливій ролі трудової книжки.

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"Основним документом, який підтверджує періоди трудової діяльності до 1 січня 2004 року, до набрання чинності Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", є трудова книжка, що видана в установленому порядку при працевлаштуванні вперше", - йдеться в роз'ясненні ПФУ.

Якщо трудової книжки немає або записи в ній неточні, стаж встановлюють за Порядком, затвердженим постановою Кабміну від 12 серпня 1993 року № 637. Документи за цим Порядком можна подавати й в електронному вигляді з кваліфікованим електронним підписом.

Втім, відсутність печатки чи підпису ще не означає, що роки роботи автоматично не зарахують. Вимоги до оформлення трудових книжок з часом змінювалися, тож запис оцінюють за правилами, які діяли на момент його внесення.

Які записи в трудовій книжці перевірити перед пенсією?

Перевірку радять почати з першої сторінки. Там мають бути прізвище, ім'я та по батькові повністю, як у паспорті, дата народження, підпис власника, підпис відповідальної особи та печатка підприємства або відділу кадрів, пояснюють у Головному управлінні ПФУ в Одеській області.

Далі варто уважно переглянути записи про роботу:

дати прийняття, переведення та звільнення;

повні назви підприємств і посад;

номери й дати наказів, на підставі яких зроблено записи;

підписи керівника та печатки;

записи про перейменування чи реорганізацію підприємства з посиланням на наказ.

Дописувати щось до попередніх записів іншим чорнилом не можна. Доповнення оформлюють окремим записом із формулою "доданій інформації вірити", печаткою та підписом. Якщо людина змінювала прізвище, у трудовій має бути вказано документ-підставу, ким і коли його видано.

Чим підтвердити стаж, якщо в трудовій немає запису?

Для періодів до 2004 року, коли трудова втрачена або записи в ній відсутні чи неправильні, Пенсійний фонд приймає інші документи:

відомості реєстру застрахованих осіб;

довідки й виписки з наказів, зокрема сформовані з даних інформаційних систем підприємств;

особові рахунки та відомості на видачу зарплати;

трудові договори й угоди з відмітками про виконання;

членські квитки профспілок - за період, коли сплачувалися внески.

Якщо даних у реєстрі немає, а підприємство розташоване на тимчасово окупованій території чи в районі бойових дій або документи знищено, стаж можуть встановити за показаннями щонайменше двох свідків. Вони мають знати заявника за спільною роботою та мати документи про власну роботу в той час. Стаж за Списком № 1 і Списком № 2, тобто в шкідливих і важких умовах праці, підтверджується лише документами.

Як виправити помилку в трудовій книжці?

Насамперед варто звернутися до роботодавця, який зробив неправильний запис. Якщо підприємство ліквідоване, запис виправляє його правонаступник, а помилку в прізвищі, імені чи по батькові може виправити нинішній роботодавець, пояснюють у Головному управлінні ПФУ в Черкаській області.

"Якщо прізвище, ім’я, по батькові, зазначені в трудовій книжці, не збігаються з прізвищем, іменем, по батькові особи за паспортом, то факт належності трудової книжки особі може бути встановлений в судовому порядку", - уточнили в ПФУ.

Самостійно закреслювати дати чи вносити нові записи не варто. За правилами неправильні дані закреслюють однією рискою, поруч вписують правильні, підставу зазначають на внутрішньому боці обкладинки, а виправлення засвідчують підписом керівника та печаткою.

Що робити, якщо помилка в електронній трудовій?

Неточності можуть з'явитися й під час оцифрування. Наприклад, роботодавець помилково надсилає до ПФУ скан-копії трудової книжки іншого працівника з однаковим чи схожим прізвищем, розповіли у Головному управлінні ПФУ в Луганській області.

У такому разі страхувальник повторно подає виправлені відомості про трудову діяльність, зокрема через вебпортал електронних послуг ПФУ. Перевірити свої дані радять задовго до пенсійного віку, щоб встигнути знайти документи чи звернутися до архіву.

"Правильність і достовірність відомостей, що подаються до Реєстру застрахованих осіб, має принципове значення", - наголосили в Пенсійному фонді.

Скільки страхового стажу потрібно для пенсії у 2027 році?

Адвокатка Ольга Хомич з Адвокатського бюро Івана Хомича в коментарі, який наводив Главред, нагадала, що вимоги до стажу щороку зростають. "У 2027 році (з 1 січня по 31 грудня 2027 року) для призначення пенсії за віком у 60 років потрібно не менше 34 років страхового стажу", - зазначила юристка.

Водночас фахівчиня звернула увагу, що брак стажу не закриває шлях до пенсії. Якщо його менше за мінімум для 63 років, залишається можливість вийти на пенсію в 65 років. За її словами, відсутність 34 чи 35 років стажу не позбавляє людину можливості оформити пенсію.

Пенсії в Україні - новини

Як повідомляв Главред, Верховна Рада ухвалила закон, який спрощує підтвердження страхового стажу для тих, хто втратив документи через війну, окупацію чи ліквідацію підприємства. Якщо трудової книжки немає, стаж встановлять на підставі інших документів, показань двох свідків або рішення суду. Крім того, Пенсійний фонд має повідомляти людину, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначення пенсії.

Вимоги до страхового стажу в Україні щороку зростають. Для виходу на пенсію в 60 років у 2027 році знадобиться 34 роки стажу, а з 2028-го - 35 років. Мінімальний стаж для пенсії за віком становить 15 років.

Ризик втратити стаж є і в тих, хто звільняється перед виходом на пенсію. У Пенсійному фонді назвали головну умову, яка допоможе його зберегти. Ідеться про добровільні внески до пенсійної системи.

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