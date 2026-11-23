Як змінилися ціни на продукти в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Які овочі та фрукти подорожчали в Україні за останній тиждень

На які продукти знизилися гуртові ціни

Скільки коштують основні овочі, фрукти та зелень в Україні

В Україні продовжують змінюватися гуртові ціни на овочі та фрукти. За тиждень помітно подорожчав солодкий перець, зросла вартість ріпчастої цибулі й огірків. Водночас сезонні овочі, зокрема різні види капусти та редис, стали дешевшими. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Серед овочів найбільше подорожчав солодкий перець. За тиждень його гуртова вартість зросла з 50–100 до 80–150 грн за кілограм. Також зросла вартість ріпчастої цибулі - з 12–16 до 14–18 грн за кілограм. Картопля подорожчала на верхній межі цінового діапазону: тепер її продають по 10–15 грн за кілограм.

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Продовжили зростати ціни на огірки. За тиждень мінімальна вартість кілограма збільшилася зі 140 до 150 грн. Натомість подешевшали пекінська капуста, цвітна капуста та редис. Зокрема, редис тепер коштує 35–50 грн за кілограм проти 40–60 грн тижнем раніше.

Окремо аналітики відзначають подорожчання зелені. Найпомітніше змінилася вартість петрушки: за тиждень вона зросла зі 115–125 до 195–205 грн за кілограм. Кріп подорожчав зі 165–175 до 195–205 грн, а зелена цибуля - зі 150–200 до 195–205 грн за кілограм.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Як змінилися ціни на фрукти

У фруктовому сегменті за тиждень подорожчав виноград: верхня межа ціни зросла зі 125 до 130 грн за кілограм. Водночас яблука подешевшали - тепер їх продають по 20–30 грн за кілограм проти 20–35 грн раніше. Знизилися також ціни на груші: з 35–135 до 30–100 грн за кілограм.

Дешевше стали коштувати лимони та гранати. Вартість перших знизилася до 65–85 грн за кілограм, других - до 120–140 грн. Діапазон цін на мандарини та хурму змінився: мінімальна вартість обох фруктів зменшилася, однак максимальна ціна на мандарини зросла, а на хурму - також збільшилася.

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Чи буде дефіцит продуктів взимку

Економіст, голова Комітету економістів України Андрій Новак говорив, що попри удари по складах, проблеми з логістикою та відключення світла, Україна має значне перевиробництво основних продуктів і сировини для них.

На його думку, головний ризик - тимчасові збої, а не порожні полиці.

"Тому жоден дефіцит основних продуктів харчування за будь-яких умов нам не загрожує", - наголосив він.

Водночас прогнозувати конкретні відсотки подорожчання до кінця року, вважає економіс, неможливо, адже ситуація з електроенергією та пальним змінюється щотижня.

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Ціни на продукти - останні новини

Главред писав, що олія в Україні може подорожчати у півтора-два рази через проблеми з логістикою та зупинку внутрішнього виробництва. Водночас дефіциту продукту на полицях поки не очікується. Про це заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.

Нагадаємо, в Україні запровадили обмеження на продаж соняшникової олії. Це сталося на тлі російських ударів по підприємствах харчової промисловості, хоча в профільному міністерстві запевняли, що дефіцит соняшникової олії Україні не загрожує.

Також відомо, що ціни на огірки в Україні різко злетіли. На гуртовому ринку "Столичний" у Києві окремі позиції вже продають по 200 грн/кг. Причина в тому, що завершився оборот у плівкових теплицях і пропозиції на ринку поменшало.

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