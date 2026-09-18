Українців попередили про можливі затримки пенсій: скільки доведеться чекати

Фінансовий аналітик вважає, що касові розриви здатні зсунути графік платежів максимум на три-п'ять днів.

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Чи можливі затримки виплати пенсій в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви аналітика:

Дефіцит коштів не зупинить соціальні виплати

Касові розриви можуть зсунути графік платежів

Дефіцит бюджетних коштів не має суттєво позначитися на здійсненні соціальних виплат, в тому числі пенсій. Про це заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ в етері Новини.live.

За його словами, можливі затримки не перевищуватимуть три-п’ять днів.

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"Наразі можуть бути ризики лише тимчасової затримки. Наприклад, на три-п’ять днів можуть затримати виплату пенсій. Це несуттєво - просто певні касові розриви (тимчасова нестача вільних грошей на рахунках для здійснення обов'язкових платежів, - ред.) в бюджеті можуть виникати. Але може навіть і таких затримок не бути", - наголосив він.

Аналітик зауважив, що держава в будь-який момент може вдатися до грошової емісії з метою здійснення виплат, але це стимуляє інфляцію та девальвацію нацвалюти.

"Я поки що не бачу ризиків призупинення чи заморозки соціальних виплат. Надрукувати гроші для економіки буде менш шкідливо, ніж не виплатити соціальні трансферти", - переконаний Кущ.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Інфографіка: Главред

Які напрямки фінансує Україні в умовах дефіциту бюджету

Член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк говорила, що через брак коштів у державному бюджеті Україна зараз фінансує лише три основні напрямки.

За її словами, йдеться про соціальні видатки, зарплати працівників бюджетної сфери та утримання Сил оборони.

"Відсьогодні в Україні фінансуються лише соціальні видатки, зарплати бюджетникам та утримання військових. Грошей у бюджеті дуже мало", - наголосила вона.

Пенсія в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Пенсійний фонд разом із Мінсоцполітики розробляють оновлення, покликане зробити нарахування виплат простішим і зрозумілішим для громадян. Мова йде не лише про самі суми, а й про механізми подання заяв, облік страхового стажу та роботу з періодами зайнятості, які раніше не потрапляли до реєстрів.

Також відомо, що Кабінет Міністрів пропонує зафіксувати базову частину пенсії на рівні 6000 гривень для громадян із повним трудовим стажем, тоді як профільний комітет Верховної Ради вважає цю суму заниженою.

Крім того, від 1 липня 2026 року частина українських пенсіонерів може отримувати підвищені щомісячні виплати. Розмір надбавки визначається залежно від віку отримувача.

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Про персону: Олексій Кущ Олексій Кущ - фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе у Києві, працює в Аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці у Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

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