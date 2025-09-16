Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

В Україні зросте прожитковий мінімум для всіх категорій населення: подробиці

Віталій Кірсанов
16 вересня 2025, 11:40
489
Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум відрізнятиметься.
В Україні зросте прожитковий мінімум для всіх категорій населення
В Україні зросте прожитковий мінімум для всіх категорій населення / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Прожитковий мінімум для дітей до 6 років становитиме 2 817 грн
  • Для осіб, які втратили працездатність, розмір прожиткового мінімуму становитиме 2 595 грн

В Україні з 1 січня 2026 року встановили прожитковий мінімум на одну особу в розмірі 3 209 грн на місяць (порівняно з нинішнім показником зросте на 289 грн). Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум відрізнятиметься. Про це йдеться в проєкті бюджету на сайті парламенту.

Зазначається, що прожитковий мінімум для дітей до 6 років становитиме 2 817 грн (зростання на 254 грн), для дітей від 6 до 18 років - 3 512 грн (зростання на 316 грн), для працездатних осіб - 3 328 грн (зростання на 300 грн).

відео дня

Для осіб, які втратили працездатність, розмір прожиткового мінімуму становитиме 2 595 грн (зростання на 234 грн), а визначення розміру особам, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішенням суду, становитиме 1 600 грн.

Крім того, уряд планує у 2026 році встановити такі розміри прожиткового мінімуму для призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям:

  • для працездатних осіб 60%;
  • для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю 100%;
  • для дітей 145% відповідного прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум - це вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, необхідних для збереження здоров'я людини та забезпечення її життєдіяльності.

Надбавки до пенсій в Україні - що відомо

Главред розповідав, що в Україні запровадили нові надбавки до пенсії для людей, старших за 80 років, які потребують постійного догляду. Розмір цієї доплати становить 944,4 гривні. Нарахування розпочнеться з моменту звернення або з дня виникнення права на виплату.

Ба більше, окремим категоріям українців тепер надходить до 4200 грн до основної пенсії. Як пояснювалося, нарахування розпочнеться з моменту звернення або з дня виникнення права на виплату.

Також уже у вересні українцям "прилетить" надбавка до пенсії. Для певних категорій громадян передбачено нові правила та додаткові можливості. Частині пенсіонерів буде збільшено розмір виплат, тоді як інші мають пройти ідентифікацію.

Більше економічних новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

економіка пенсія податки прожитковий мінімум новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія атакувала Харків дроном, є постраждалі: перші кадри після удару

Росія атакувала Харків дроном, є постраждалі: перші кадри після удару

13:23Україна
Можливі мігрені та біль у суглобах: українців попередили про різку зміну погоди

Можливі мігрені та біль у суглобах: українців попередили про різку зміну погоди

13:22Синоптик
Збитки колосальні: РФ вдарила дронами по Епіцентру, пожежу досі гасять

Збитки колосальні: РФ вдарила дронами по Епіцентру, пожежу досі гасять

11:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Більше не лисий бородань: утікач Влад Яма змінив імідж

Більше не лисий бородань: утікач Влад Яма змінив імідж

Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

Ноги об нього витерла: Пугачова довела Кіркорова своїм одкровенням

Ноги об нього витерла: Пугачова довела Кіркорова своїм одкровенням

Повторила долю Кіркорова: з Анною Asti сталася біда

Повторила долю Кіркорова: з Анною Asti сталася біда

Останні новини

13:23

Росія атакувала Харків дроном, є постраждалі: перші кадри після удару

13:22

Можливі мігрені та біль у суглобах: українців попередили про різку зміну погоди

12:48

В Росії може піднятися стихійний бунт: економіст спрогнозував реакцію Кремля

12:43

"Зірвався з ланцюга": зірка "Ліги сміху" зізнався, що зраджував вагітній дружиніВідео

12:42

Рейтинг найсильніших боксерів світу: Усик втратив перше місце

Лукашенко спробує піти з-під впливу РФ, щойно відчує слабкість Путіна - УсовЛукашенко спробує піти з-під впливу РФ, щойно відчує слабкість Путіна - Усов
12:39

По 5 грн уже не буде - названо нову ціну на один із найпопулярніших фруктів

12:34

Що додати в тісто для млинців, аби воно не рвалося: секрет в одному продукті

12:34

Потап підтримав Аллу Пугачову: з чим артист звернувся до Примадонни

12:13

Китайський гороскоп на завтра 17 вересня: Тиграм - успіх, Кроликам - фатальна зустріч

Реклама
11:58

Збитки колосальні: РФ вдарила дронами по Епіцентру, пожежу досі гасятьФото

11:50

Це дівчинка: Преснякова і Подольську застукали в пологовому будинку з дитиною

11:41

Забезпечення армії РФ підривають: Сили оборони провели операцію в тилу противника

11:40

В Україні зросте прожитковий мінімум для всіх категорій населення: подробиці

11:34

У Львові масово перевіряють документи та оглядають авто: що сталося

11:30

Мінус 25 кілограмів: Могилевська розкрила, як досягла ідеальної фігури

10:54

Загинув у бою за Україну артист Львівської опери

10:47

Росіяни взимку готують "головний удар": майор розкрив задум ворога

10:42

Зеленський про зустріч із Путіним: "Нам це потрібно, навіть якщо ми не любимо один одного"

10:35

"Я не спітнів": чоловік Мозгової вперше з'явився на публіці після поранення

10:33

Лишила Меловіна в минулому: відома українська співачка закрутила новий роман

Реклама
10:32

Сили оборони порушили управління армії РФ на фронті, постраждало командування

09:29

РФ атакувала логістичний центр на Київщині: рятувальники потрапили під ударФото

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 вересня (оновлюється)

09:27

Рубіо анонсував зустріч Трампа і Зеленського: де і коли відбудуться переговори

09:24

Хотів ударити: путініст Расторгуєв накинувся на журналіста за просте запитанняВідео

09:21

Гороскоп на завтра 17 вересня: Левам - вигідна угода, Водоліям - веселощі

09:14

"З нами б'ються три армії": бійці сказали, чи вдасться відстояти Покровськ

09:11

"Змусити Путіна боятися": Зеленський закликав США запровадити санкції проти РФ

09:00

Росія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – Жирохов

08:58

Гороскоп Таро на завтра 17 вересня: Овнам - удача в грошах, Дівам - попередження

08:33

Не доля: чотири знаки зодіаку, яким загрожує безліч розставань

08:23

"Війна може закінчитися через 60 або 90 днів": Бессент назвав основну умову

08:11

Зеленський назвав єдиний спосіб завершити війну і натякнув на Трампа

08:11

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Північний морський шлях: чим Путін тримає ТрампаПогляд

07:34

Ізраїль почав наступ: ЦАХАЛ хоче окупувати місто Газа - Axios

07:10

Де три відмінності між чоловіками у спортзалі: треба мати "зір орла", щоб відповісти

06:41

РФ атакувала Україну: у Запоріжжі поранені діти, Суми - частково без світлаФото

06:10

Втрати та результати наступу РФ за другий тиждень вересня в цифрахПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дідуся та онука за 45 секунд

Реклама
05:27

Як швидко помити лисички: незвичний, але дієвий лайфхак з борошном

05:00

Коли не варто спати в шкарпетках: поширена звичка може мати наслідкиВідео

04:35

Як сказати українською "копчик": чому цю частину тіла постійно неправильно називаютьВідео

04:09

Як котяча м'ята впливає на улюбленців – ознаки, на які варто звертати увагуВідео

03:30

Китай - не альтруїст: експерт сказав, чим РФ заплатить за допомогу КНР

02:55

Особливий день: які знаки зодіаку отримають сюрпризи 16 вересня

02:06

Прорив у медицині: краплі замінюють окуляри для читання і покращують зір надовго

01:36

Вони з’явилися вдруге за багато років: у Чорнобилі зафіксували рідкісних кажанів

01:30

"Був дикий біль": Анна Заворотнюк перенесла серйозну операцію

01:07

Окупанти атакували Запоріжжя: в ОВА розповіли про руйнування та постраждалихФотоВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти