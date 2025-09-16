В Україні зросте прожитковий мінімум для всіх категорій населення: подробиці

Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум відрізнятиметься.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-vyrastet-prozhitochnyy-minimum-dlya-vseh-kategoriy-naseleniya-podrobnosti-10698467.html Посилання скопійоване

В Україні зросте прожитковий мінімум для всіх категорій населення / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Прожитковий мінімум для дітей до 6 років становитиме 2 817 грн

Для осіб, які втратили працездатність, розмір прожиткового мінімуму становитиме 2 595 грн

В Україні з 1 січня 2026 року встановили прожитковий мінімум на одну особу в розмірі 3 209 грн на місяць (порівняно з нинішнім показником зросте на 289 грн). Для основних соціальних і демографічних груп населення прожитковий мінімум відрізнятиметься. Про це йдеться в проєкті бюджету на сайті парламенту.

Зазначається, що прожитковий мінімум для дітей до 6 років становитиме 2 817 грн (зростання на 254 грн), для дітей від 6 до 18 років - 3 512 грн (зростання на 316 грн), для працездатних осіб - 3 328 грн (зростання на 300 грн).

відео дня

Для осіб, які втратили працездатність, розмір прожиткового мінімуму становитиме 2 595 грн (зростання на 234 грн), а визначення розміру особам, які втратили працездатність, який застосовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішенням суду, становитиме 1 600 грн.

Крім того, уряд планує у 2026 році встановити такі розміри прожиткового мінімуму для призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям:

для працездатних осіб 60%;

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю 100%;

для дітей 145% відповідного прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум - це вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, необхідних для збереження здоров'я людини та забезпечення її життєдіяльності.

Надбавки до пенсій в Україні - що відомо

Главред розповідав, що в Україні запровадили нові надбавки до пенсії для людей, старших за 80 років, які потребують постійного догляду. Розмір цієї доплати становить 944,4 гривні. Нарахування розпочнеться з моменту звернення або з дня виникнення права на виплату.

Ба більше, окремим категоріям українців тепер надходить до 4200 грн до основної пенсії. Як пояснювалося, нарахування розпочнеться з моменту звернення або з дня виникнення права на виплату.

Також уже у вересні українцям "прилетить" надбавка до пенсії. Для певних категорій громадян передбачено нові правила та додаткові можливості. Частині пенсіонерів буде збільшено розмір виплат, тоді як інші мають пройти ідентифікацію.

Більше економічних новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред