'Єдиний спосіб': економіст оцінив, чи здатні США обрушити економіку РФ

Росія досі знаходить шляхи обходу санкцій.

Санкційний тиск США безпосередньо на Росію не буде дуже ефективним / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Що сказав Пендзин:

Обвалити російську економіку наразі неможливо

Росія знаходить шляхи, як тримати економіку на плаву

Лише вторинні санкції можуть погіршити становище РФ

Останнім часом Вашингтон сигналізує про те, що може вдатися до дій щодо економіки країни-агресорки Росії. Однак тішити себе ілюзіями про те, що США обрушать російську економіку не варто.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін. За його словами, обвалити російську економіку санкціями неможливо.

Як Росія витримує санкційний тиск

Основною причиною, чому досі не потерпає російська економіка сповна є те, що існують країни, які допомагають РФ обходити санкції. Наприклад, Китай практично повністю заміщає все те, що РФ не може отримати через обмеження.

"А те, чого не може виробляти Китай, він постачає Росії, знаходячи механізми обходу санкцій. Саме це не дає можливості санкціям працювати належним чином", - пояснив економіст.

Чому прямі санкції США не мають серйозних наслідків

Пендзин зазначив, що загальний обсяг товарообігу між Росією та США становить 3,5 мільярда доларів на рік. Це дуже мало, тому й американські санкції щодо російських товарів серйозних наслідків не матимуть.

"Єдиний спосіб вплинути на Росію – це зменшити обсяг її експорту, тобто запровадити вторинні санкції проти тих країн, які купують російську нафту", - додав він.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Економіка Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що економіка країни-агресорки Росії зараз тримається на нафті, залишках резервів і на інерції. Економічні процеси мають інерційне підґрунтя – економіка не може рухнути за один день. Різкий обвал – це вже наслідок гострої кризи.

Раніше повідомлялося, що восени ситуація для російської економіки погіршиться, бо почнеться зростання цін на продукти харчування, і неможливо буде забезпечити деякі регіони продуктами.

Напередодні стало відомо, що Трамп навряд чи застосує економічні санкції проти Росії. Звичайно, якщо війна не зупиниться, він буде змушений щось робити, але навряд чи можна говорити про рішучі кроки.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

