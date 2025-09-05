В Україні зросте мінімальна пенсія: у ВР розказали, яких надбавок чекати

Кошти, які держава отримає від легалізації "тіньових" доходів, мають бути спрямовані на підтримку найбільш вразливих категорій населення.

Головне з заяви Гетьманцева:

Мінімальна пенсія в Україні зросте до 4,5 тисяч гривень у 2026 році

В Україні хочуть скасувати кланові спецпенсії та підняти мінімальні виплати

Народний депутат від фракції "Слуга народу", очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про плани підвищити мінімальну пенсію в Україні до 4-4,5 тисячі гривень уже з наступного року. Відповідні зміни пропонують внести до проєкту Державного бюджету-2026, про що політик написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Гетманцева, основним джерелом фінансування стане детінізація економіки.

"Мінімальна пенсія має становити не менше 4-4,5 тисячі гривень. Ресурс для цього — у детінізації економіки. Виведені з тіні мільярди потрібно спрямовувати на підтримку найуразливіших категорій", — зазначив депутат.

Депутат також звернув увагу на надзвичайно низький рівень виплат для людей з інвалідністю з дитинства, які нині отримують лише 2361 гривню. Нині понад 380 тисяч українців мають пенсії менше ніж 3 тисячі гривень, а ще понад 3 мільйони - менше ніж 4 тисячі.

Крім того, Гетманцев нагадав про петицію, яка вже тривалий час збирає підписи, з вимогою скасувати надвеликі "кланові" спецпенсії. На його думку, ліквідація таких виплат дозволить справедливіше розподілити бюджетні ресурси та забезпечити підтримку тим пенсіонерам, які справді цього потребують.

Надбавки до пенсій в Україні - що відомо

Главред розповідав, що в Україні запровадили нові надбавки до пенсії для людей, старших за 80 років, які потребують постійного догляду. Розмір цієї доплати становить 944,4 гривні. Нарахування почнеться з моменту звернення або з дня виникнення права на виплату.

Ба більше, окремим категоріям українцям тепер надходить до 4200 грн до основної пенсії. Як пояснювалося, нарахування почнеться з моменту звернення або з дня виникнення права на виплату.

Також вже в вересні українцям "прилетить" надбавка до пенсії. Для певних категорій громадян передбачені нові правила та додаткові можливості. Частині пенсіонерів буде збільшено розмір виплат, тоді як інші мають пройти ідентифікацію.

Про персону: Данило Гетманцев Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

