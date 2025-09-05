Рус
В Україні зросте мінімальна пенсія: у ВР розказали, яких надбавок чекати

Даяна Швець
5 вересня 2025, 12:40
Кошти, які держава отримає від легалізації "тіньових" доходів, мають бути спрямовані на підтримку найбільш вразливих категорій населення.
Головне з заяви Гетьманцева:

  • Мінімальна пенсія в Україні зросте до 4,5 тисяч гривень у 2026 році
  • В Україні хочуть скасувати кланові спецпенсії та підняти мінімальні виплати

Народний депутат від фракції "Слуга народу", очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про плани підвищити мінімальну пенсію в Україні до 4-4,5 тисячі гривень уже з наступного року. Відповідні зміни пропонують внести до проєкту Державного бюджету-2026, про що політик написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Гетманцева, основним джерелом фінансування стане детінізація економіки.

"Мінімальна пенсія має становити не менше 4-4,5 тисячі гривень. Ресурс для цього — у детінізації економіки. Виведені з тіні мільярди потрібно спрямовувати на підтримку найуразливіших категорій", — зазначив депутат.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити
Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Инфографика - Главред

Депутат також звернув увагу на надзвичайно низький рівень виплат для людей з інвалідністю з дитинства, які нині отримують лише 2361 гривню. Нині понад 380 тисяч українців мають пенсії менше ніж 3 тисячі гривень, а ще понад 3 мільйони - менше ніж 4 тисячі.

Крім того, Гетманцев нагадав про петицію, яка вже тривалий час збирає підписи, з вимогою скасувати надвеликі "кланові" спецпенсії. На його думку, ліквідація таких виплат дозволить справедливіше розподілити бюджетні ресурси та забезпечити підтримку тим пенсіонерам, які справді цього потребують.

Надбавки до пенсій в Україні - що відомо

Главред розповідав, що в Україні запровадили нові надбавки до пенсії для людей, старших за 80 років, які потребують постійного догляду. Розмір цієї доплати становить 944,4 гривні. Нарахування почнеться з моменту звернення або з дня виникнення права на виплату.

Ба більше, окремим категоріям українцям тепер надходить до 4200 грн до основної пенсії. Як пояснювалося, нарахування почнеться з моменту звернення або з дня виникнення права на виплату.

Також вже в вересні українцям "прилетить" надбавка до пенсії. Для певних категорій громадян передбачені нові правила та додаткові можливості. Частині пенсіонерів буде збільшено розмір виплат, тоді як інші мають пройти ідентифікацію.

Більше економічних новин:

Про персону: Данило Гетманцев

Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

