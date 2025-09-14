Пенсії під загрозою: головні помилки, які можуть залишити без виплат

Якщо в документах зазначено неправильну або застарілу інформацію, це може призвести до призупинення виплат.

https://glavred.net/economics/pensii-pod-ugrozoy-glavnye-oshibki-kotorye-mogut-ostavit-bez-vyplat-10697978.html Посилання скопійоване

Головне:

Пенсіонери ризикують тимчасово залишитися без виплат

Причиною цього можуть бути неочевидні на перший погляд обставини

Деякі українські пенсіонери, особливо у віці старше 60 років, ризикують у вересні тимчасово залишитися без пенсійних виплат.

Причиною цього можуть бути неочевидні на перший погляд обставини, про які літні люди часто навіть не здогадуються, повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

відео дня

Згідно із Законом України №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", існує п'ять офіційних причин, через які Пенсійний фонд може тимчасово зупинити виплати.

Помилки або застарілі дані в документах

Якщо в документах зазначено неправильну або застарілу інформацію, це може призвести до призупинення виплат. У такому разі важливо якнайшвидше звернутися до відділення Пенсійного фонду і внести необхідні виправлення.

Постійний переїзд за кордон

Якщо пенсіонер офіційно оформив ПМП за кордоном, пенсія припиняється. Але якщо йдеться про тимчасовий виїзд (наприклад, на лікування або у відпустку), це не впливає на виплати.

/ Главред

Не пройдена обов'язкова ідентифікація

Особливо це стосується внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Якщо пенсіонер не підтвердив свою особу у встановлений термін, нарахування тимчасово припиняються.

Визнання людини зниклою безвісти

Якщо пенсіонера офіційно визнано зниклим безвісти, держава призупиняє виплати до з'ясування обставин.

Невикористання пенсії понад півроку

Якщо людина не знімає гроші з картки і взагалі не здійснює жодних операцій за пенсійним рахунком протягом шести місяців, виплати можуть бути заморожені.

Додатково

Пенсія за вислугу років може бути припинена, якщо пенсіонер знову влаштовується на ту саму посаду, з якої раніше пішов на заслужений відпочинок.

Як відновити виплати

Якщо пенсію було призупинено, необхідно звернутися до Пенсійного фонду, усунути причину і подати всі необхідні документи. Після цього виплати відновляться.

Навіть у разі тимчасового блокування пенсії, літня людина не залишається без підтримки - їй належить мінімальна соціальна допомога, хоча її розмір істотно менший.

Хто може залишитися без пенсій: попередження юриста

Юрист Тарас Никифорчук роз'яснив, що Пенсійний фонд відстежує активність за пенсійними рахунками, щоб виявити можливі порушення або підозрілі випадки. Моніторинг проводиться з таких підстав:

пенсійні виплати регулярно отримує представник за дорученням упродовж понад року;

пенсіонер не пройшов обов'язкову ідентифікацію;

протягом тривалого часу відсутні будь-які рухи за рахунком - ні зняття готівки, ні оплат із картки.

Такі ознаки можуть вказувати на необхідність перевірки та тимчасового призупинення виплат до з'ясування обставин.

Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви чи документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

Більше новин:

Про джерело: Інспекція з праці та зайнятості населення Це орган, який контролює дотримання законодавства про працю та має повноваження перевіряти роботодавців і накладати санкції за порушення трудового законодавства

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред