Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Пенсії під загрозою: головні помилки, які можуть залишити без виплат

Олексій Тесля
14 вересня 2025, 16:01
74
Якщо в документах зазначено неправильну або застарілу інформацію, це може призвести до призупинення виплат.
гроші, пенсія
гроші, пенсія / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Пенсіонери ризикують тимчасово залишитися без виплат
  • Причиною цього можуть бути неочевидні на перший погляд обставини

Деякі українські пенсіонери, особливо у віці старше 60 років, ризикують у вересні тимчасово залишитися без пенсійних виплат.

Причиною цього можуть бути неочевидні на перший погляд обставини, про які літні люди часто навіть не здогадуються, повідомляє Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

відео дня

Згідно із Законом України №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", існує п'ять офіційних причин, через які Пенсійний фонд може тимчасово зупинити виплати.

Помилки або застарілі дані в документах

Якщо в документах зазначено неправильну або застарілу інформацію, це може призвести до призупинення виплат. У такому разі важливо якнайшвидше звернутися до відділення Пенсійного фонду і внести необхідні виправлення.

Постійний переїзд за кордон

Якщо пенсіонер офіційно оформив ПМП за кордоном, пенсія припиняється. Але якщо йдеться про тимчасовий виїзд (наприклад, на лікування або у відпустку), це не впливає на виплати.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити
/ Главред

Не пройдена обов'язкова ідентифікація

Особливо це стосується внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Якщо пенсіонер не підтвердив свою особу у встановлений термін, нарахування тимчасово припиняються.

Визнання людини зниклою безвісти

Якщо пенсіонера офіційно визнано зниклим безвісти, держава призупиняє виплати до з'ясування обставин.

Невикористання пенсії понад півроку

Якщо людина не знімає гроші з картки і взагалі не здійснює жодних операцій за пенсійним рахунком протягом шести місяців, виплати можуть бути заморожені.

Додатково

Пенсія за вислугу років може бути припинена, якщо пенсіонер знову влаштовується на ту саму посаду, з якої раніше пішов на заслужений відпочинок.

Як відновити виплати

Якщо пенсію було призупинено, необхідно звернутися до Пенсійного фонду, усунути причину і подати всі необхідні документи. Після цього виплати відновляться.

Навіть у разі тимчасового блокування пенсії, літня людина не залишається без підтримки - їй належить мінімальна соціальна допомога, хоча її розмір істотно менший.

Хто може залишитися без пенсій: попередження юриста

Юрист Тарас Никифорчук роз'яснив, що Пенсійний фонд відстежує активність за пенсійними рахунками, щоб виявити можливі порушення або підозрілі випадки. Моніторинг проводиться з таких підстав:

  • пенсійні виплати регулярно отримує представник за дорученням упродовж понад року;
  • пенсіонер не пройшов обов'язкову ідентифікацію;
  • протягом тривалого часу відсутні будь-які рухи за рахунком - ні зняття готівки, ні оплат із картки.

Такі ознаки можуть вказувати на необхідність перевірки та тимчасового призупинення виплат до з'ясування обставин.

Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви чи документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

Більше новин:

Про джерело: Інспекція з праці та зайнятості населення

Це орган, який контролює дотримання законодавства про працю та має повноваження перевіряти роботодавців і накладати санкції за порушення трудового законодавства

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсії виплати пенсії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Польщі зростає неприязнь до України - Туск

У Польщі зростає неприязнь до України - Туск

18:24Політика
Трамп зробив зізнання про Путіна: ЗМІ дізналися деталі

Трамп зробив зізнання про Путіна: ЗМІ дізналися деталі

16:40Війна
ЗСУ відкинули РФ на Сумщині, ворог просунувся на двох напрямках - DeepState

ЗСУ відкинули РФ на Сумщині, ворог просунувся на двох напрямках - DeepState

15:26Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

В України був свій король – відкриття, яке зламає шкільні стереотипи

В України був свій король – відкриття, яке зламає шкільні стереотипи

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Останні новини

18:24

У Польщі зростає неприязнь до України - Туск

17:55

Чому не можна прибирати 15 вересня: суворі прикмети і заборони

17:22

Чому не всі мавпи еволюціонували в людей - науковці привідкрили розгадку

16:40

Трамп зробив зізнання про Путіна: ЗМІ дізналися деталі

16:01

Пенсії під загрозою: головні помилки, які можуть залишити без виплат

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
15:59

Зіркова тенісистка Світоліна вперше засвітила обличчя доньки

15:56

В Росії "злили" таємні карти Герасимова щодо війни проти України - що задумала РФ

15:26

ЗСУ відкинули РФ на Сумщині, ворог просунувся на двох напрямках - DeepState

15:14

Трамп відмовляється від санкцій проти Росії: у NYT назвали головну причину

Реклама
15:04

Красиві, але небезпечні: дерева, які швидко перетворюють подвір'я на кошмарВідео

14:36

Евакуатор не потрібен: що робити водіям, коли заблокувалося кермо автоВідео

14:35

Де три відмінності між хлопцями, які катаються на сноуборді: лише уважні вгадають

14:29

"Пішов так рано": Дзідзьо показав єдине прижиттєве фото з батьком

14:16

Ешелони РФ під масштабним ударом: ГУР та ССО провели зухвалу операцію в РосіїВідео

13:56

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

13:54

Надзвичайно дорого: в Генштабі розкрили, скільки коштує Україні один день війниВідео

13:53

Одна ложка - і унітаз сяє: 100%-вий натуральний засіб проти стійких плямВідео

13:38

Як сказати коту "ні" так, щоб він його зрозумів - розкрито головний секретВідео

13:25

Китайський гороскоп на завтра 15 вересня: Півням - випробування, Биків підведуть зуби

12:57

Любовний гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня

Реклама
12:54

"Нагадувала гру в дворовий футбол": Суханов поділився одкровенням про новий роман

12:50

Особистий ворог Лукашенка: стало відомо, хто кинув виклик білоруському диктаторуВідео

12:43

Є загроза нового масованого удару по Україні: коли може відбутись атака Росії

12:29

РФ накопичує сили біля Куп’янська: військові зізнались, яка ситуація в місті

12:15

Не багатополярність, а двополярність: нова стратегія КитаюПогляд

12:12

Популярний український репер уперше одружився - деталі

11:59

В ООН заговорили про відправку своїх миротворців до України - що передбачається

11:55

Фермер-українець у США виростив гігантський соняшник і потрапив до Книги рекордівВідео

11:32

Сильні дощі, грози та град: в деяких областях України температура впаде до +5

11:28

Фінансовий гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня

10:54

"Прильоти" у трьох районах: РФ вдарила по Україні Іскандером і десятками БпЛА

10:41

Знають одиниці: що означає слово Галичина та чому так назвали цілий регіонВідео

10:39

Чому колись дівчата давали хлопцям саме гарбуз: істинне значення знають одиниціВідео

10:29

Гороскоп Таро на тиждень з 15 по 21 вересня: Водоліям - зміни, Овнам - удача

10:09

Голлівуд плаче і заздрить - Америка шокована вбивством прихильника ТрампаПогляд

09:58

Вибухи на другому за потужністю НПЗ Росії: у ЗСУ розкрили деталі удару

09:47

Постачання окупантів підірвано: партизани влаштували феєричну диверсію в РФВідео

09:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 14 вересня (оновлюється)

09:05

Гороскоп на тиждень з 15 по 21 вересня: Овнам - спокуса, Ракам - випробування

08:54

Потужний удар ВМС України: у Севастополі підірвано комунікаційний вузол ЧФ Росії

Реклама
08:46

Ленінградську область РФ трясло від вибухів: дрони атакували важливий НПЗВідео

08:41

Карта Deep State онлайн за 14 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:37

Не через атаку РФ: на Київщині пролунали вибухи, є пошкодження - деталі

07:10

Чим відрізняються два лижники: треба знайти відповідь за 21 секунду

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з чоловіком за кермом за 47 секунд

05:34

США зняли санкції з Белавіа: експерт пояснив, чи може це допомогти РФ

04:30

Учені знайшли на Землі новий острів: у NASA дізналися, де і як він з'явився

03:41

Голодний чи щедрий рік: про що свідчать прикмети про листопад, перший сніг і зорепад

02:44

Гороскоп на завтра 15 вересня: Ракам - надзвичана подія, Козорогам - проблема

02:00

Самотності прийшов кінець: яким ТОП-5 знакам вересень принесе кохання

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя Каменських
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти