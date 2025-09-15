Рус
Запасу міцності немає: Пендзин сказав, як стагнація в РФ вплине на війну

Анна Ярославська
15 вересня 2025, 11:35
Економіка Росії впала б швидше без допомоги Китаю.
Олег Пендзин
Швидкий обвал РФ неможливий, вважає Олег Пендзин / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головні тези:

  • Росія увійшла в режим технічної стагнації
  • Війна триває завдяки підтримці Китаю
  • Економічні проблеми не можуть швидко зупинити війну

Російська економіка зараз перебуває у надзвичайно важкому стані. Однак тішити себе ілюзіями не варто. Про це заявив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, запасу міцності в російської економіки не залишилося.

"Росія увійшла в режим технічної стагнації, про це сказав глава Сбербанку РФ Герман Греф. Але не варто тішити себе ілюзіями з цього приводу, тому що поки за спиною у російської економіки стоїть Китай, він буде за рахунок перебирання на себе економічного суверенітету Російської Федерації фінансувати російську війну", - сказав Пендзин в інтерв'ю Главреду.

Економіст нагадав, що радянська економіка, перебуваючи в надзвичайно важкому стані, проіснувала п'ять років - до розвалу Радянського Союзу.

"Немає механізмів, які здатні впродовж тижня зупинити війну Росії проти України через економічні проблеми РФ. Створення економічних проблем для Росії - це гра в довгу, це не є механізмом тактичних дії", - наголосив Пендзин.

Він також пояснив, що тактичні дії - це, наприклад, посилення ЗСУ, а стратегія - це санкційні обмеження та економічні проблеми для Росії, це вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту.

"Але ці речі дають результат не швидко, а відіграватимуть певну роль тривалий час. Саме тому так важливо розуміти місце Китаю в цій історії, і на сьогоднішній момент його роль вкрай негативна для нас", - зазначив економіст.

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп звинуватив європейців у недостатньо жорсткій позиції щодо Росії. За його словами, подальше запровадження американських санкцій залежить від того, чи посилить Європа власні обмежувальні заходи і чи припинить купувати російські енергоносії.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що давно настав час запровадити нові санкції проти Росії. Утім, Конгрес США не буде їх ухвалювати без погодження з президентом Дональдом Трампом.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Європу підтримати ініціативу президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит проти держав, які купують російські енергоносії. За його словами, стратегія Трампа спрямована насамперед проти Китаю та Індії.

Чому Європа має посилити санкції проти РФ: думка експерта

Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що зупинити агресію Росії можливо лише завдяки рішучим діям, адже Кремль сприймає виключно мову сили.

На його думку, відчутним ударом по РФ стали б атаки на танкери або термінали в Мурманську, що перекачують скраплений газ, зокрема й для європейських споживачів.

"Обсяг імпорту з Росії до США становить лише 30 мільярдів доларів, а товарообіг між Європою і РФ - 60 мільярдів євро, з яких 20 мільярдів - нафта і газ. А ще європейці закуповують у Росії аграрну та іншу продукцію. І Штати цілком резонно запитують у Європи, чому вона не купує американську нафту і газ. Адже це питання виникало ще під час першої президентської каденції Трампа", - пояснив експерт в інтерв'ю Главреду.

Саме тому, наголосив Загородній, ключове рішення має ухвалити Європа - запровадити жорсткі санкції проти Росії та суттєво, щонайменше втричі, збільшити допомогу Україні.

Про персону: Олег Пендзин

Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

санкції санкції проти Росії Олег Пендзин війна Росії та України
"Рішення про закінчення війни ухвалюватиметься не в Кремлі": хто може зупинити Путіна

"Рішення про закінчення війни ухвалюватиметься не в Кремлі": хто може зупинити Путіна

13:15Світ
Україна перемагає РФ - Келлог зробив гучну заяву про хід війни та розкрив деталі

Україна перемагає РФ - Келлог зробив гучну заяву про хід війни та розкрив деталі

12:32Війна
Лукашенко спробує піти з-під впливу РФ, щойно відчує слабкість Путіна - Усов

Лукашенко спробує піти з-під впливу РФ, щойно відчує слабкість Путіна - Усов

12:00Інтерв'ю
Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Найталановитіша акторка України: Сеітаблаєв назвав свою фаворитку

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанні

Чи потрібно відбудовувати Каховську ГЕС — в Україні поставили крапку в питанні

Карта Deep State онлайн за 15 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому не можна прибирати 15 вересня: суворі прикмети і заборони

Чому не можна прибирати 15 вересня: суворі прикмети і заборони

Зіркова тенісистка Світоліна вперше засвітила обличчя доньки

Зіркова тенісистка Світоліна вперше засвітила обличчя доньки

13:20

В Україні оновили тести з ПДР: що тепер запитують на іспиті

13:15

"Рішення про закінчення війни ухвалюватиметься не в Кремлі": хто може зупинити Путіна

13:06

Найпопулярніший детектив на Netflix: цей фільм полюбився українським кіноманам

13:04

Охорона Порошенка влаштувала серйозне ДТП з перекиданням в Одесі (фото)

12:59

"Є велика проблема": історик розкрив секрет Говерли та що означає її назваВідео

Рішення про завершення війни ухвалюватиме не Кремль: Пендзин – про те, хто поставить крапкуРішення про завершення війни ухвалюватиме не Кремль: Пендзин – про те, хто поставить крапку
12:47

Що дивиться Святослав Вакарчук: топ-5 улюблених фільмів фронтмена Океану ЕльзиВідео

12:46

Без одного учасника: зірки "Євробачення-2025" викликали чутки про розпад групиВідео

12:45

Жаба тисне: п'ять знаків зодіаку, які заздрять успіху інших

12:34

По смаку не поступляться м'ясним: рецепт котлет з крабових паличок за 10 хвилин

12:32

Україна перемагає РФ - Келлог зробив гучну заяву про хід війни та розкрив деталіВідео

12:30

У Кремлі пригрозили війною країнам НАТО: у чому причина

12:00

Лукашенко спробує піти з-під впливу РФ, щойно відчує слабкість Путіна - Усов

11:57

Швидко пристосувалася: Forbes пояснив, чому санкції не зупинили економіку РФ

11:50

Зустрічаються дуже рідко: Гордон засвітив Аллу Пугачову на унікальному фото

11:48

Українські військові просунулися на Донбасі та звільнили населений пункт: подробиці

11:37

"Єдиний спосіб": економіст оцінив, чи здатні США обрушити економіку РФ

11:35

Запасу міцності немає: Пендзин сказав, як стагнація в РФ вплине на війну

11:29

"Альтернативи немає": за якої умови Китай може змусити Росію припинити війну

11:23

Пил в оселі зникне назавжди: допоможе один натуральний засіб

11:18

Китайський гороскоп на завтра 16 вересня: Драконам - стрес, Змеям - сюрприз

10:51

Чому 16 вересня не можна вирушати в далеку дорогу: яке церковне свято

10:47

РФ будує імперію дронів, атак буде більше: у NYT попередили Київ про нову загрозу

10:43

Санкції не працюють - в США готові зробити наступний крок проти Росії, але є умова

10:34

Провалив важливий тест: у нових iPhone 17 знайшли серйозний недолік

10:18

РФ накопичує війська біля Сіверська: військова повідомила, чи зайшов ворог в місто

10:17

Вночі швидка забрала: зірка "МайстерШеф" опинилась в лікарні з дитиною

10:13

"РФ переносить військові дії в Європу": чому Трамп підіграє ПутінуВідео

09:57

У росіян почнуть вилучати гроші через війну проти України: що задумали в Кремлі

09:46

Наліт дронів на Польщу - це радянська школа провокаційПогляд

09:40

Андрій Білецький: Росія продовжує красти наші технологічні рішення та масштабувати їх

09:13

РФ вдарила по аграріях, які збирали врожай: 12 осіб поранено, техніку пошкодженоФото

09:12

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 вересня (оновлюється)

09:00

Очікується різкий скачок: в Україні ледь не на 50% подорожчає важливий продукт

08:43

РФ вдарила по Дніпропетровщині та Запоріжжю: є загиблий, поранені та руйнуванняФото

08:24

Карта Deep State онлайн за 15 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

Лише перший крок: в ISW пояснили небезпеку для країн НАТО після атак дронів РФ

07:36

Ультиматум Європі: Трамп поставив умову для нових санкцій проти РосіїВідео

07:10

Які п’ять слів заховано на малюнку: треба бути "генієм загадок", щоб дати відповідь

06:47

"Вони ненавидять одне одного": Трамп готовий особисто втрутитися в переговори Путіна і ЗеленськогоВідео

06:20

Чому політика Трампа веде до поразки демократійПогляд

05:55

Найсильніший шторм накрив країну: Україна під атакою 5-бальної магнітної бурі

05:39

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти літеру Y

04:30

Знак від Всесвіту: шість знаків зодіаку отримають цінний шанс 15 вересня

04:00

Наслідки потужніші, ніж від санкцій: Зеленський висловився про удари по РФ

03:32

РФ націлилась ще на дві області, крім Донеччини: розкрито плани ворога на осінь

02:30

Китай готується до підкорення Місяця: що відомо про пілотовану місію

01:53

"Безрозсудна ескалація": в ЄС різко відреагували на інцидент з дроном РФ у Румунії

01:30

Хатка, яку збудував собі Джорджо: кому легендарний Армані заповів свої багатства

01:00

Імперські ілюзії Путіна розваляться: експерти назвали головну умову закінчення війни

23:50

Спільні маневри у Білорусі: експерт розповів, чи є загроза повторення сценарію

