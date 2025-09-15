Запасу міцності немає: Пендзин сказав, як стагнація в РФ вплине на війну

Економіка Росії впала б швидше без допомоги Китаю.

Швидкий обвал РФ неможливий, вважає Олег Пендзин / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головні тези:

Росія увійшла в режим технічної стагнації

Війна триває завдяки підтримці Китаю

Економічні проблеми не можуть швидко зупинити війну

Російська економіка зараз перебуває у надзвичайно важкому стані. Однак тішити себе ілюзіями не варто. Про це заявив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, запасу міцності в російської економіки не залишилося.

"Росія увійшла в режим технічної стагнації, про це сказав глава Сбербанку РФ Герман Греф. Але не варто тішити себе ілюзіями з цього приводу, тому що поки за спиною у російської економіки стоїть Китай, він буде за рахунок перебирання на себе економічного суверенітету Російської Федерації фінансувати російську війну", - сказав Пендзин в інтерв'ю Главреду.

Економіст нагадав, що радянська економіка, перебуваючи в надзвичайно важкому стані, проіснувала п'ять років - до розвалу Радянського Союзу.

"Немає механізмів, які здатні впродовж тижня зупинити війну Росії проти України через економічні проблеми РФ. Створення економічних проблем для Росії - це гра в довгу, це не є механізмом тактичних дії", - наголосив Пендзин.

Він також пояснив, що тактичні дії - це, наприклад, посилення ЗСУ, а стратегія - це санкційні обмеження та економічні проблеми для Росії, це вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту.

"Але ці речі дають результат не швидко, а відіграватимуть певну роль тривалий час. Саме тому так важливо розуміти місце Китаю в цій історії, і на сьогоднішній момент його роль вкрай негативна для нас", - зазначив економіст.

Санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп звинуватив європейців у недостатньо жорсткій позиції щодо Росії. За його словами, подальше запровадження американських санкцій залежить від того, чи посилить Європа власні обмежувальні заходи і чи припинить купувати російські енергоносії.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що давно настав час запровадити нові санкції проти Росії. Утім, Конгрес США не буде їх ухвалювати без погодження з президентом Дональдом Трампом.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав Європу підтримати ініціативу президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит проти держав, які купують російські енергоносії. За його словами, стратегія Трампа спрямована насамперед проти Китаю та Індії.

Чому Європа має посилити санкції проти РФ: думка експерта

Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що зупинити агресію Росії можливо лише завдяки рішучим діям, адже Кремль сприймає виключно мову сили.

На його думку, відчутним ударом по РФ стали б атаки на танкери або термінали в Мурманську, що перекачують скраплений газ, зокрема й для європейських споживачів.

"Обсяг імпорту з Росії до США становить лише 30 мільярдів доларів, а товарообіг між Європою і РФ - 60 мільярдів євро, з яких 20 мільярдів - нафта і газ. А ще європейці закуповують у Росії аграрну та іншу продукцію. І Штати цілком резонно запитують у Європи, чому вона не купує американську нафту і газ. Адже це питання виникало ще під час першої президентської каденції Трампа", - пояснив експерт в інтерв'ю Главреду.

Саме тому, наголосив Загородній, ключове рішення має ухвалити Європа - запровадити жорсткі санкції проти Росії та суттєво, щонайменше втричі, збільшити допомогу Україні.

Інші новини:

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

