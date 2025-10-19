Українцям завищували тарифи на комуналку на мільйони: кому повернуть кошти

Рус
Українцям завішували тарифи на комуналку на мільйони: кому повернуть кошти

Олексій Тесля
19 жовтня 2025, 16:14
За результатами перевірок видано 210 приписів із вимогою усунути порушення та скоригувати тарифи відповідно до закону.
Українці переплатили за комуналку

Головне:

  • Фахівці провели 325 позапланових перевірок комунальних підприємств
  • Комунальники зобов'язані повернути споживачам 3,2 мільйона гривень

За перші дев'ять місяців 2025 року фахівці провели 325 позапланових перевірок комунальних підприємств, і в 93% випадків виявили порушення в розрахунках тарифів.

Як повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, порушення було виявлено в 302 підприємствах.

За результатами перевірок видано 210 приписів з вимогою усунути порушення і скоригувати тарифи відповідно до закону. Також винесено 198 рішень про накладення штрафів на загальну суму 2,5 мільйона гривень. 62 чиновники притягнуті до адміністративної відповідальності, загальна сума штрафів для них склала 130,1 тисячі гривень.

Крім того, комунальники зобов'язані повернути споживачам 3,2 мільйона гривень переплачених коштів. Особливу увагу перевіряльники приділили Миколаєву, звідки надійшло багато скарг. У результаті там проведено перерахунки на користь жителів на суму понад 50 мільйонів гривень.

У відомстві нагадали, що тарифи мають бути чесними і прозорими, і закликали громадян звертатися зі скаргами за найменших сумнівів у правильності нарахувань.

Нові комунальні тарифи: прогноз експерта

Згідно з прогнозами експерта із соціальної політики Андрія Павловського, у проєкті бюджету на 2026 рік уряд планує суттєве збільшення комунальних тарифів за одночасного зниження обсягів підтримки населення. Зокрема, очікується зростання цін на газ на 15%, а на електроенергію - на 20%. При цьому обсяг фінансування житлових субсидій буде скорочено на 7,2%.

Раніше українцям повідомили про перехід на нові платіжки за газ. Споживачі можуть отримати бонус за оплату платіжки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в українців може виникнути заборгованість за газ. Українцям пояснили, що зробити, щоб борг не нараховувався.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні бізнес платить більше за споживання електроенергії у вечірні години. Зміни набули чинності в останній день липня 2025 року.

Про джерело: Держпродспоживслужба

Держпродспоживслужба — це скорочена назва Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Служба була утворена у вересні 2014. Вона стежить за тим, щоб усе, що ми їмо, купуємо й використовуємо, було якісним та безпечним для споживача.

Діяльність Служби спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України.

