Втрата страхового стажу: у Пенсійному фонді зробили важливе попередження

Головне:

Роботодавець має право, але не зобов'язаний переводити трудові книжки співробітників у цифровий формат

Пенсійний фонд рекомендує все ж таки оцифрувати документи

Українцям необхідно завантажити дані зі своїх трудових книжок в електронний формат до червня 2026 року. Багато хто переживає, що буде, якщо цього не зробити.

Фахівці заспокоюють: жодної відповідальності за відсутність електронної версії трудової книжки не передбачено, пише 7eminar.

Згідно з пунктом 4 порядку подання відомостей про трудову діяльність працівників, затвердженого постановою ПФУ від 12 березня 2021 року № 11-1, роботодавець має право, але не зобов'язаний переводити трудові книжки співробітників у цифровий формат.

Той самий принцип стосується і самих працівників - вони можуть самостійно завантажити дані для оцифрування, однак це залишається особистим вибором. Закон не передбачає штрафів за відсутність електронної трудової книжки.

При цьому Пенсійний фонд рекомендує все ж таки оцифрувати документи. Це найнадійніший спосіб зберегти інформацію про стаж до 1 січня 2004 року. Якщо трудова книжка буде втрачена або пошкоджена, електронні дані вбережуть від проблем із підтвердженням страхового стажу, що безпосередньо впливає на розмір майбутньої пенсії.

Перевести трудову книжку в цифровий формат можна через портал електронних послуг ПФУ, подавши заяву та підписавши її кваліфікованим електронним підписом.

Що важливо знати про електронні трудові:

В Україні починається масовий перехід на електронні версії трудових книжок. Протягом п'яти років громадяни можуть перенести дані з паперових записів у цифрову систему, щоб надійно зберегти інформацію, необхідну для розрахунку пенсії.

Крайній термін подання відомостей - 10 червня 2026 року. Якщо пропустити цей термін, можливі проблеми: окремі періоди страхового стажу можуть не потрапити в систему, що може зменшити розмір майбутньої пенсії або затримати її оформлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

Про джерело: Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

