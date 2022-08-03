Українців попередили про зліт цін на АЗС: названі терміни та причина

/ УНІАН

В Україні прогнозується нове подорожчання автомобільного палива на автозаправних станціях, заявив керівник мережі АЗС WOG Андрій Пивоварський.

В інтерв'ю журналісту Оресту Сохару він пояснив, що якщо Верховна Рада прийме рішення про повне повернення акцизу на палива, бензин в Україні може подорожчати на 9,5 гривень за літр, а дизель на 6 гривень.

У разі ж якщо парламентарії вирішать повернути акциз частково, подорожчання буде в 2 рази меншим, говорить експерт.

"Я думаю, що Верховна Рада і Кабмін не повертатимуть довоєнний акциз, якщо повертатимуть акциз на рівні 100 євро, то дизельне паливо і бензин можуть подорожчати приблизно на 4-5 гривень за літр, але можливо і менше", — не виключив Пивоварський.

Прогноз нового подорожчання на АЗС

Відзначимо, що в Інфляційному звіті Національного банку України (липень 2022 року) стверджується, що дефіцит палива і зростання витрат на логістику на тлі руйнування НПЗ і логістичної інфраструктури, а також блокування портів і високі ціни на нафту зумовили стрімке подорожчання палива в Україні.

За прогнозом НБУ, ціни на паливо зростатимуть і наступного року. Так, прогнозоване поступове зниження світових цін на нафту ймовірно нівелюється потребою повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень.

"Висока вартість палива буде підживлювати загальну інфляцію через вторинні ефекти, зокрема через подорожчання транспортних послуг, а також собівартості інших товарів і послуг", - відзначають в НБУ.

Паливна криза в Україні

Як відомо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. Станом на початок червня ситуація трохи покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

У квітні в результаті авіаударів знищений єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці(Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальної поставки бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

18 червня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

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