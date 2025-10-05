Загроза блекауту та ризики для опалювального сезону: нові деталі удару РФ

РФ атакувала цивільні об'єкти, які забезпечують людей газом під час опалювального сезону.

Українцям розповіли, чи є загроза блекауту

Головне:

Атаковано об'єкти, які забезпечують газом під час опалювального сезону

Укренерго не застосовує заходів обмеження споживання електроенергії

Росія в ніч на 5 жовтня 2025 року здійснила чергову масовану комбіновану атаку на об'єкти газової інфраструктури.

Унаслідок цього зафіксовано влучання та руйнування, повідомила пресслужба НАК Нафтогаз України.

"Жодного військового значення атаковані об'єкти не несуть. Ці маніакальні терористичні удари спрямовані лише на одне - позбавити українців газу, тепла і світла", - наводяться в релізі слова голови правління НАК Сергія Корецького.

"Атаковані цивільні об'єкти, які забезпечують людей газом під час опалювального сезону. На жаль, є влучання і руйнування", - написав Корецький на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що фахівці Нафтогазу спільно з рятувальними службами працюють на місцях, ліквідовують наслідки та оцінюють масштаби пошкоджень.

Цієї ночі під ударами були також Львівська та Івано-Франківська області, де розташовані нафтогазовидобувні активи Нафтогазу та підземні сховища газу.

Чи є загроза блекауту: що кажуть в Укренерго

Інформація про нібито очікувані екстрені відключення електроенергії в усіх регіонах України, яка поширюється після нічної масованої ракетно-дронової атаки, є недостовірною, заявляє державний оператор української енергосистеми НЕК Укренерго.

"Обережно, фейки! ... Такі повідомлення - це чергова маніпуляція на чутливій темі. Наразі ситуація в енергосистемі України залишається стабільною та контрольованою. НЕК Укренерго не застосовує заходів обмеження споживання електроенергії в жодному з регіонів", - йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що шахраї візуально стилізують такі повідомлення під офіційну інформацію від Міністерства енергетики та посилаються на Укренерго.

Компанія радить не переходити за посиланнями, зазначеними в таких повідомленнях, бо дані, які вимагають під час реєстрації на телеграм-каналах, що поширюють фейки, можуть бути використані шахраями в їхніх недобросовісних цілях.

"Будь ласка, не давайте себе обдурити, завжди перевіряйте інформацію на офіційних сторінках НЕК Укренерго, Міненерго та обленерго у вашому регіоні", - зазначило Укренерго.

Атака на Львівщину: деталі удару РФ

Унаслідок ворожого удару по Львівській області зафіксовано жертви та постраждалих. Частина Львова залишилася без електрики, у місті спалахнули пожежі. У населеному пункті Лапаївка ракета влучила просто в будівлю, внаслідок чого загинуло четверо людей. Ще одного місцевого жителя вдалося врятувати.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 5 жовтня Росія здійснила масштабну атаку по території України. За даними моніторингових груп, у повітряному просторі країни одночасно перебували сотні дронів-камікадзе і дві хвилі ракет типу "Калібр", запущених із моря, Х-101 і "Кинджалами".

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в Запоріжжі після масованого удару РФ, унаслідок чого відомо про загиблу та поранених. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Раніше повідомлялося, що масованого удару завдала РФ по Львову в ніч на неділю, 5 жовтня. Унаслідок цього в місті масштабні пожежі. Близько п'ятої ранку у Львові пролунала серія вибухів під час масованої атаки російських окупантів.

Про джерело: Нафтогаз України Нафтогаз України - найбільша за часткою у ВВП компанія України, провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни. Засновником та єдиним акціонером компанії є держава, пише Вікіпедія. До Групи Нафтогаз входять НАК "Нафтогаз України" та низка інших юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких НАК "Нафтогаз України" включає до консолідованої річної фінансової звітності; юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"; юридичних осіб, контрольний пакет акцій яких належить НАК "Нафтогаз України".

