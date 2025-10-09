Рус
США готують переговори в Китаї - розкрито, як має закінчитись війна в Україні

Юрій Берендій
9 жовтня 2025, 21:01
Трамп може вдатися до жорсткіших дій щодо Росії, прагнучи швидко завершити війну, однак такі домовленості можуть не гарантувати тривалого миру.
США готують переговори в Китаї - розкрито, як має закінчитись війна в Україні
Як має закінчитись війна в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Про що сказав Жмайло:

  • Росія провалила літню кампанію
  • Трамп готовий діяти жорсткіше щодо Росії
  • Президент США готує візит до Китаю, де буде обговорюватись закінчення війни в Україні

Дональд Трамп може посилити тиск на Росію, щоб змусити Путіна звершити війну проти України. Однак, важливо, яким саме буде це завершення війни. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло

За словами Жмайла, Трамп не застосовуватиме силу проти Китаю, а діятиме через економічні механізми, спираючись на свої бізнес-навички. Водночас Росія, на його думку, фактично зазнала поразки протягом літа.

"Трамп вже прямо назвав Путіна "паперовим тигром", який знову виставив американців у невигідному світлі своїми демонстративними жестами спільно з китайцями. Тому, в принципі, якщо Росія не поступиться або не зробить якогось більш продуманого кроку, щоб знову "замилити очі" американцям, Трамп буде готовий діяти жорсткіше. Для нього важливий швидкий результат - поставити галочку: "Я припинив ще одну війну". Йому, як то кажуть, байдуже, що буде далі з Україною", - вказує експерт

Жмайло зауважив, що через кілька років після можливих домовленостей Трамп може залишити посаду, а Путін заявить, що ці домовленості його більше не зобов’язують, що знову може призвести до нової війни.

Він наголосив, що важливо завершити війну так, щоб Росія через кілька років не мала жодних можливостей для повторного нападу, адже потенційні втрати для неї були б надто великими. У такому разі Кремль буде змушений переключити увагу на інші регіони.

На його думку, Трамп нині підвищуватиме напруження, використовуючи тему постачання Томагавків, і спостерігатиме за реакцією Москви. США ж готуватимуть візит до Китаю, щоб знайти компроміс — уникнути нового конфлікту й одночасно підштовхнути всі сторони до припинення вогню. Якщо вдасться зацікавити Пекін у завершенні війни, це стане значним прогресом. Можливо, все обмежиться лише угодою про припинення вогню, а мирний договір відкладуть, як це сталося між Північною та Південною Кореєю, які досі мають лише угоду про перемир’я.

"Світ зараз надзвичайно динамічний, старі правила перестали діяти. Але, знову ж таки, має зійтися дуже багато факторів, щоб це сталося", - резюмує він.

Що означає позиція Трампа - думка експерта

Як писав Главред, Дональд Трамп наразі перебуває у ситуації, коли ще не визначився, на чиєму боці він. Водночас він прагне позиціонувати себе як миротворець і виступає проти глобальної ескалації. Однак, як зазначив авіаційний експерт і колишній інженер-випробувач КБ "Антонов" Костянтин Криволап, досвід показує, що якщо агресора не зупинити жорсткими діями, він продовжуватиме свою агресію.

Експерт підкреслив, що рано чи пізно Трамп усвідомить, що настав момент, коли більше не можна прикриватися дипломатичними формулюваннями й потрібно діяти рішуче, без спроб догодити російському диктатору Володимиру Путіну.

"Коли саме настане цей час, я вам не скажу, бо передбачити поведінку Трампа неможливо. Тут слід орієнтуватися на дії американської адміністрації. А ці дії зараз не на користь України: затримки у постачанні озброєння, зокрема "Патріотів", ракет та іншого. Це не дуже добре для України", – сказав Криволап.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війна в Україні може завершитися протягом кількох місяців або максимум за рік, і ключову роль у цьому може відіграти позиція Китаю. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Передача Україні ракет Tomahawk здатна змінити стратегію Путіна, проте, за словами голови представництва США при НАТО Меттью Вітакера, російський диктатор поки не готовий до переговорів, оскільки боїться виглядати слабким.

У Вашингтоні ще не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні далекобійних ракет типу Tomahawk. Про потенційну кількість таких ракет, які може отримати Україна, йдеться у матеріалі аналітичного видання Defense Express.

Про персону: Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення.

У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

14:24

"Можемо йти далі": Олена Мозгова з'явилась з донькою у новій країні

14:00

13:57

Більше не таємниця: Квіткова зізналася, з чого почався її роман із Бражком

13:52

Росіяни вдарили по потягу на Чернігівщині, проводиться евакуація - деталіВідео

13:45

Нардепи дозволили бронювати людей у розшуку ТЦК і без військового квитка

13:43

Дмитро Комаров у новому сезоні "Світ навиворіт. Україна" покаже ексклюзивні кадри боротьби за українське небо

13:35

"Дасть кожному друге дихання": Святослав Вакарчук порадив знаковий фільм

13:27

Новий історичний максимум: улюблений напій українців шалено подорожчав

