Ціна вже перевалила за 80 гривень: в Україні базовий продукт різко став дорожчим

Коротко:
- В Україні зросли ціни на яйця
- За місяць середня вартість зросла на 7,69 гривень за десяток
Українські супермаркети переписали ціни яйця. Відбулося чергове подорожчання затребуваного продукту харчування.
За даними Мінфін, станом на п’ятницю, 5 грудня, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 81,85-83,60 грн.
Зазначається, що за минулий місяць, з 5 листопада, середні ціни зросли на 7,69 грн.
Варто додати, що вартість поштучних яєць також зросла. Так, в АТБ яйця продають по 6,69 гривень за штуку, хоча наприкінці листопада показник перебував на рівні 6,53 грн/шт.
В інших супермаркетах нефасовані яйця зараз коштують:
- Варус — 5,49 грн/шт. (+20 коп.);
- Новус — 6,29 грн/шт. (+35 коп.);
- Фора — 6,39 грн/шт.;
- Ашан — 6,50 грн/шт. (+50 коп.);
- МегаМаркет — 7,50 грн/шт. (+10 коп.).
Якими будуть ціни на яйця до кінця року
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що яйця до кінця року подорожчають у межах 10%, і це тільки за рахунок чинника сезонності.
Він також додав, що до подорожчання яєць призведе зростання цін на корми. За його словами, це відіграватиме значну роль у процесі ціноутворення.
