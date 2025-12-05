Ціна вже перевалила за 80 гривень: в Україні базовий продукт різко став дорожчим

Ціни на нефасовані яйця в супермаркетах також піднялись.

Ціни на яйця в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

В Україні зросли ціни на яйця

За місяць середня вартість зросла на 7,69 гривень за десяток

Українські супермаркети переписали ціни яйця. Відбулося чергове подорожчання затребуваного продукту харчування.

За даними Мінфін, станом на п’ятницю, 5 грудня, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 81,85-83,60 грн.

Зазначається, що за минулий місяць, з 5 листопада, середні ціни зросли на 7,69 грн.

Варто додати, що вартість поштучних яєць також зросла. Так, в АТБ яйця продають по 6,69 гривень за штуку, хоча наприкінці листопада показник перебував на рівні 6,53 грн/шт.

В інших супермаркетах нефасовані яйця зараз коштують:

Варус — 5,49 грн/шт. (+20 коп.);

Новус — 6,29 грн/шт. (+35 коп.);

Фора — 6,39 грн/шт.;

Ашан — 6,50 грн/шт. (+50 коп.);

МегаМаркет — 7,50 грн/шт. (+10 коп.).

Якими будуть ціни на яйця до кінця року

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що яйця до кінця року подорожчають у межах 10%, і це тільки за рахунок чинника сезонності.

Він також додав, що до подорожчання яєць призведе зростання цін на корми. За його словами, це відіграватиме значну роль у процесі ціноутворення.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на алкогольні напої в Україні почнуть збільшуватись через збільшений попит вже наприкінці грудня. Зокрема, шампанське (ігристе вино) може подорожчати десь на 10-20 гривень за пляшку.

Зростання цін також торкнулося і хлібобулочних виробів. У порівнянні з середньомісячними цінами у листопаді, цього місяця подорожчали 5 різновидів хліба і лише на один наразі ціна залишається незмінною.

Водночас, через помітне ослаблення попиту в Україні продовжують поступово знижуватися ціни на один із базових овочів - цибулю.

