Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Ціна вже перевалила за 80 гривень: в Україні базовий продукт різко став дорожчим

Марія Николишин
5 грудня 2025, 13:59
118
Ціни на нефасовані яйця в супермаркетах також піднялись.
Ціна вже перевалила за 80 гривень: в Україні базовий продукт різко став дорожчим
Ціни на яйця в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

  • В Україні зросли ціни на яйця
  • За місяць середня вартість зросла на 7,69 гривень за десяток

Українські супермаркети переписали ціни яйця. Відбулося чергове подорожчання затребуваного продукту харчування.

За даними Мінфін, станом на п’ятницю, 5 грудня, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 81,85-83,60 грн.

відео дня

Зазначається, що за минулий місяць, з 5 листопада, середні ціни зросли на 7,69 грн.

Варто додати, що вартість поштучних яєць також зросла. Так, в АТБ яйця продають по 6,69 гривень за штуку, хоча наприкінці листопада показник перебував на рівні 6,53 грн/шт.

В інших супермаркетах нефасовані яйця зараз коштують:

  • Варус — 5,49 грн/шт. (+20 коп.);
  • Новус — 6,29 грн/шт. (+35 коп.);
  • Фора — 6,39 грн/шт.;
  • Ашан — 6,50 грн/шт. (+50 коп.);
  • МегаМаркет — 7,50 грн/шт. (+10 коп.).

Якими будуть ціни на яйця до кінця року

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що яйця до кінця року подорожчають у межах 10%, і це тільки за рахунок чинника сезонності.

Він також додав, що до подорожчання яєць призведе зростання цін на корми. За його словами, це відіграватиме значну роль у процесі ціноутворення.

Ціна вже перевалила за 80 гривень: в Україні базовий продукт різко став дорожчим
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, ціни на алкогольні напої в Україні почнуть збільшуватись через збільшений попит вже наприкінці грудня. Зокрема, шампанське (ігристе вино) може подорожчати десь на 10-20 гривень за пляшку.

Зростання цін також торкнулося і хлібобулочних виробів. У порівнянні з середньомісячними цінами у листопаді, цього місяця подорожчали 5 різновидів хліба і лише на один наразі ціна залишається незмінною.

Водночас, через помітне ослаблення попиту в Україні продовжують поступово знижуватися ціни на один із базових овочів - цибулю.

Читайте також:

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Мінфін яйца ціни на продукти курячі яйця новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

15:24Фронт
США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

13:32Світ
Зарплата різко зросте: хто отримає 50% надбавки

Зарплата різко зросте: хто отримає 50% надбавки

13:12Економіка
Реклама

Популярне

Більше
На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секрет

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Підвищений рівень загрози: найближчим часом полетять десятки ракет і сотні дронів

Бурі лупитимуть одна за одною: названо дати сильних геомагнітних штормів

Бурі лупитимуть одна за одною: названо дати сильних геомагнітних штормів

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

Часті медогляди та не тільки: у Раді готують нові обмеження для водіїв 65+

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Може посипатись увесь фронт, військові у напівоточенні: є ризик втрати ще одного міста

Останні новини

15:24

Лінії боєзіткнення вже немає: військовий зробив тривожну заяву про фронт

15:03

6 грудня - день пам'яті святого Миколая: все про це свято

14:50

Нестандартно, але дуже атмосферно: як прикрасити вікна до Нового року

14:50

Як вибрати свіжу рибу в магазині: ознаки, які помічають лише продавці

14:45

День Святого Миколая: розповідаємо про походження свята й благодійну ініціативу від ПЛЮСПЛЮС

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
14:42

"Гастарбайтерка на болотах": відфотошоплена Лорак стала посміховиськом

14:42

"Душа нашої сім'ї": Юрій Ткач розповів про дружбу з відомою ведучою

14:39

СБУ та НАБУ мають розслідувати корупцію в Інваспорті – активіст

14:37

Зірка "Сексу у великому місті" вийшла заміж

Реклама
14:24

Як захистити різдвяну ялинку від котів - топ методів, які реально працюютьВідео

13:59

Ціна вже перевалила за 80 гривень: в Україні базовий продукт різко став дорожчим

13:53

Росіяни просунулися у Вовчанську та намагаються закріпитися на руїнах - Трегубов

13:48

"Якщо це не договірняк", – нардеп вважає, що кейс Магамедрасулова має стати основою звільнення 30 тисяч ув'язнених

13:36

Як швидко і красиво загорнути голубці: найкращий спосіб, який зекономить час

13:32

США прийняли нову стратегію нацбезпеки - як змінилась роль Росії та України

13:12

Зарплата різко зросте: хто отримає 50% надбавки

13:07

"Ситуація у Покровську важка": у ДШВ розповіли, чи є оточення міста

12:54

Утікач Яма показав, як шикує у США: "Звичайний четвер"

12:51

Корозія їх просто "з’їсть": які марки автомобілів краще оминати стороною

12:50

Мовчун Ігор Ніколаєв розкрив правду про зрадницю Наташу Корольову

Реклама
12:35

США закликали країни ЄС блокувати фінансову допомогу Україні - деталі від Bloomberg

12:24

Літій, вугілля та прорив на Дніпро: що робить Покровськ ціллю №1 для Кремля

12:16

Готовий відповісти на питання: Ігор Коломойський запрошує громадськість на суд

12:04

"Університети" Михайла Поплавського": відбулася презентація книгиВідео актуально

12:03

Не просто так приносить дітям подарунки: ким насправді був Святий МиколайВідео

11:53

У Києві відбудеться новорічний цирковий фестиваль "Королі Магії": дати, квитки та програма

11:50

Як Повня змінить долю 3 знаків зодіаку: на кого чекає успіх

11:43

Дочка Алли Пугачової прийняла рішення щодо матері - як вона відреагувалаВідео

11:40

В Росії заявили про нову зустріч Трампа з Путіним - що відомо

11:34

Привітання з Новим роком у прозі: що написати, щоб зворушити до сліз друзів і колег

11:03

Морози насуваються на Україну: в яких областях буде найбільший "мінус"

11:02

"Новий Бахмут": розкрито, чим обернеться для Росії окпупація Покровська

10:56

Графіки не діють, в Україні почали аварійно вимикати світло

10:30

Китайський гороскоп на завтра 6 грудня: Півням - напруга, Собакам - розрив

10:25

Розстріл беззбройного: окупанти стратили українського військовополоненого під Сіверськом

10:20

"Любов може згаснути": Аніта Луценко в сльозах зробила зізнання

10:20

Почалася дуже сильна магнітна буря: коли закінчиться геомагнітний шторм

09:49

Викрито злочинну групу, яку очолювала нардепка: деталі від НАБУ

09:43

Олег Винник із дружиною "переробили" собі обличчя - який вони тепер мають вигляд

09:39

Яка країна, такі шоу: у РФ знімають програму про зірок-алкоголіків

Реклама
09:24

В столиці Чечні лунали вибухи: дрон влучив в хмарочос біля будівлі ФСБВідео

09:12

РФ може відкрити новий фронт в Україні: Романенко сказав, яке місто під загрозою

09:12

Гороскоп на завтра 6 грудня: Стрільцям - напруга, Овнам - винагорода

08:28

Прихована відмова від мирної угоди: в ISW бачать небезпечні сигнали від Путіна

08:10

Ейфорія Кремля: на чому тримається логіка ПутінаПогляд

07:45

Потужні вибухи прогриміли в Самарській області та на Кубані: під ударом - НПЗ і портВідео

06:59

Венс зробив заяву про війну в Україні та пообіцяв "хороші новини"

06:10

Кремль озвучив дві позиції про переговориПогляд

05:50

Усе буде йти, як по маслу: ці знаки зодіаку доб'ються всіх своїх цілей в грудні

05:32

На місці якого міста України знаходилась легендарна Троя - історик розкрив секретВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти