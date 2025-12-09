Скільки коштуватиме різдвяна вечеря 2025 в Україні: названо найдорожчу страву

Вартість різдвяного столу 2025 року залишається практично на рівні минулорічного показника.

Різдвяний стіл обійдеться українцям у 1374 грн / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У скільки обійдеться українцям різдвяна вечеря 2025

Яка страва коштуватиме найбільше

Чи подорожчав святковий стіл у порівнянні з минулим роком

Різдвяна вечеря з дванадцяти традиційних страв у 2025 році обійдеться середньостатистичній українській родині приблизно в 1374 гривень. Найдорожчими стравами залишаються смажена риба, кутя та узвар. Вартість підрахували в Інституті аграрної економіки на прохання видання Главред.

Різдвяне меню зазвичай складається з таких страв: кутя і узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою, з вишнями), тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля, овочі свіжі та солоні.

Пшенична кутя (950 г) з продуктів традиційної рецептури обійдеться у 213,37 грн і стане другою за вартістю стравою на святковому столі. Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали: мак – 72,50 грн за 200 г, волоські чищені горіхи – 68,80 грн, а також родзинки – 24,99 грн за 100 г відповідно.

Третьою за вартістю стравою буде традиційний узвар. Готові набори сухофруктів для узвару – сушені яблука, груші та чорнослив – коштують у супермаркетах 118,00 грн (600 г на 2 л води).

Найдорожчою ж стравою в цьому році буде смажена риба – 346,02 грн. За 2 кг живого коропа доведеться заплатити 339 грн, а за 200 г борошна – 7,02 грн.

Скільки коштуватимуть інші страви на святковому столі:

борщ пісний з квасолею - 107,79 грн;

салат "Вінегрет" - 49,77 грн;

вареники з картоплею - 32,83 грн;

вареники з капустою - 32,03 грн;

вареники з вишнею - 87,83 грн;

тушкована капуста - 70,78 грн;

смажена картопля – 26,08 грн;

квашена капуста – 96,75 грн;

огірки солоні бочкові – 53,70.

свіжі овочі – огірки (66,72 грн) і помідори (71,90 грн) по 500 г відповідно.

В Інституті аграрної економіки зазначили, що вартість різдвяного столу 2025 року складе 1374 грн. Цей показник залишається практично на рівні минулорічного показника у 1365 грн.

Довідка. Розрахунок вартості різдвяного столу 2025 року зроблений на основі щоденного моніторингу цін на продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Megamarket, Metro, Novus станом на 4 грудня 2025 року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Про ресурс: Інститут аграрної економіки Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" заснований у 1956 році в м. Київ як науковий центр з розробки економічних основ формування і здійснення аграрної політики в Україні, актуальних проблем теорії і практики розвитку агропромислового комплексу, організації впровадження у виробництво досягнень економічної науки, здійснення координації досліджень та підготовки наукових кадрів. Указом Президента України від 12 січня 2004 року № 48 Інституту надано статус національного наукового центру. Головним завданням Інституту є розробка економічних основ формування аграрної політики в Україні, проведення дослідження актуальних проблем розвитку агропромислового комплексу, організація впровадження у виробництво досягнень аграрної науки, здійснення координації досліджень та підготовка кадрів.

