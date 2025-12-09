Рус
Скільки коштуватиме різдвяна вечеря 2025 в Україні: названо найдорожчу страву

Анна Ярославська
9 грудня 2025, 11:53
Вартість різдвяного столу 2025 року залишається практично на рівні минулорічного показника.
Різдвяний стіл
Різдвяний стіл обійдеться українцям у 1374 грн / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • У скільки обійдеться українцям різдвяна вечеря 2025
  • Яка страва коштуватиме найбільше
  • Чи подорожчав святковий стіл у порівнянні з минулим роком

Різдвяна вечеря з дванадцяти традиційних страв у 2025 році обійдеться середньостатистичній українській родині приблизно в 1374 гривень. Найдорожчими стравами залишаються смажена риба, кутя та узвар. Вартість підрахували в Інституті аграрної економіки на прохання видання Главред.

Різдвяне меню зазвичай складається з таких страв: кутя і узвар, смажена риба, вінегрет, вареники (з картоплею, з капустою, з вишнями), тушкована капуста, борщ пісний з квасолею, смажена картопля, овочі свіжі та солоні.

Пшенична кутя (950 г) з продуктів традиційної рецептури обійдеться у 213,37 грн і стане другою за вартістю стравою на святковому столі. Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали: мак – 72,50 грн за 200 г, волоські чищені горіхи – 68,80 грн, а також родзинки – 24,99 грн за 100 г відповідно.

Третьою за вартістю стравою буде традиційний узвар. Готові набори сухофруктів для узвару – сушені яблука, груші та чорнослив – коштують у супермаркетах 118,00 грн (600 г на 2 л води).

Найдорожчою ж стравою в цьому році буде смажена риба – 346,02 грн. За 2 кг живого коропа доведеться заплатити 339 грн, а за 200 г борошна – 7,02 грн.

Скільки коштуватимуть інші страви на святковому столі:

  • борщ пісний з квасолею - 107,79 грн;
  • салат "Вінегрет" - 49,77 грн;
  • вареники з картоплею - 32,83 грн;
  • вареники з капустою - 32,03 грн;
  • вареники з вишнею - 87,83 грн;
  • тушкована капуста - 70,78 грн;
  • смажена картопля – 26,08 грн;
  • квашена капуста – 96,75 грн;
  • огірки солоні бочкові – 53,70.
  • свіжі овочі – огірки (66,72 грн) і помідори (71,90 грн) по 500 г відповідно.

В Інституті аграрної економіки зазначили, що вартість різдвяного столу 2025 року складе 1374 грн. Цей показник залишається практично на рівні минулорічного показника у 1365 грн.

Довідка. Розрахунок вартості різдвяного столу 2025 року зроблений на основі щоденного моніторингу цін на продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Megamarket, Metro, Novus станом на 4 грудня 2025 року.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, тривалі відключення електроенергії в Україні можуть призвести до подорожчання продуктів харчування до 30%. Зокрема, подорожчати може молочна продукція та м'ясо, оскільки вони потребують постійного охолодження. Такий прогноз зробив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Доцент кафедри економічної теорії ЧНУ Богдан Сторощук розповів, які продукти подорожчають перед святами.

В Україні продовжують зростати ціни на тепличні огірки. На ринку встановили найвищі за останні 8 років ціни на цей овоч.

Подорожчання торкнулося і хлібобулочних виробів. Порівняно із середньомісячними цінами в листопаді, цього місяця подорожчали п'ять різновидів хліба, і лише на один поки що ціна залишається незмінною.

Заступник гендиректора Асоціації виробників молока Олена Жупінас прогнозує, що ціни на молочні продукти в Україні найближчим часом почнуть знижуватися, передусім зниження вартості стосуватиметься сметани, вершків, сиру, масла та напівтвердого сиру.

Про ресурс: Інститут аграрної економіки

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" заснований у 1956 році в м. Київ як науковий центр з розробки економічних основ формування і здійснення аграрної політики в Україні, актуальних проблем теорії і практики розвитку агропромислового комплексу, організації впровадження у виробництво досягнень економічної науки, здійснення координації досліджень та підготовки наукових кадрів.

Указом Президента України від 12 січня 2004 року № 48 Інституту надано статус національного наукового центру.

Головним завданням Інституту є розробка економічних основ формування аграрної політики в Україні, проведення дослідження актуальних проблем розвитку агропромислового комплексу, організація впровадження у виробництво досягнень аграрної науки, здійснення координації досліджень та підготовка кадрів.

