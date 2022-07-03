Скільки Україна витрачає на місяць на ЗСУ: названо колосальні суми

ВСУ / УНІАН, Reuters

На утримання армії в даний час йде близько 130 млрд грн щомісяця, що майже дорівнює річному військовому бюджету України до війни.

"Якщо у нас утримання армії було близько 156 млрд грн, це був бюджет Збройних сил України та української армії на рік, то сьогодні близько 130 мільярдів – це щомісячна сума. Звичайно, у нас сильно зросли соціальні виплати, витрати на розмінування, витрати на термінове відновлення, витрати на внутрішньо переміщені особи", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю lb.ua.

Глава Уряду зазначив, що понад 30 млрд грн було виплачено людям тільки в рамках програми "Підтримка". Місячний бюджет України становить близько 250 млрд грн, з яких Україна отримує надходження від 70 до 100 млрд грн від податкової та митниці.

"Є різниця, яка становить $4-5 млрд – це щомісячна потреба. На сьогоднішній день домовленості про таку підтримку є - на суму майже $29 млрд, з яких вже досить велику суму ми отримали. Залишається ще близько 20 мільярдів. Це допомога і від Європейського Союзу, і Сполучених Штатів Америки, Канади. Окремо від країн-членів Європейського Союзу також є пряма бюджетна підтримка. Є грантова та кредитна підтримка від міжнародних фінансових інституцій: МВФ, Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Тобто, сьогодні всі наші партнери активно включилися і нам допомагають", - сказав глава уряду.

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Як повідомляв Главред, Канада оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги. Це включатиме замінні артилерійські бочки для підтримки діапазону та точності. Про виділення нової військової допомоги оголосила Міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив за підсумками "Рамштайн-3", що Україні буде поставлено більше озброєння. Зокрема, це 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons, вертольоти зі Словаччини; артилерія з Канади, Польщі та Нідерландів, РСЗВ з Німеччини.

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