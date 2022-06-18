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Роботодавець не виплатив зарплату під час воєнного стану: чи повинен він повернути гроші

18 червня 2022, 05:55

Закон України не звільняє роботодавців від виплати зарплати.

Чи може роботодавець не виплачувати зарплату під час воєного стану / РИА Новости Украина

Війна не є звільненням роботодавців від оплати зарплати. Вони повинні зробити все, аби своєчасно нарахувати та виплатити заробітні плати працівникам. Про це повідомляє ТСН.ua.

З початком війни на багатьох підприємствах спостерігається невиплата зарплат. Це відбувається з об'єктивних причин, однак є й такі випадки, коли роботодавці просто користуються законодавчим послабленням.

Якщо роботодавець не має змоги виплатити працівнику зарплату, то у Держпраці йому рекомендують:

  • Оформити простій: час простою треба буде оплачувати у розмірі не менше двох третин середнього заробітку працівника.
  • Якщо працівник згоден і якщо він не залучений до робіт на об'єктах критичної інфраструктури, йому може бути надана оплачувана щорічна відпустка або відпустка за власний кошт. Під час воєнного стану тривалість такої відпустки не включається у передбачений законодавством термін у 15 календарних днів упродовж року.
  • Роботодавець може тимчасово призупинити дію трудового договору. Це передбачає тимчасове призупинення забезпечення працівника роботою, а також призупинення працівником виконання роботи. Призупинення дії трудового договору не означає припинення трудових відносин.

Трудові відносини можуть припинити, якщо роботодавець через воєнні дії не може організувати роботу для працівника.

Відповідальність за невиплату зарплати під час воєнного стану

Роботодавця можуть звільнити від відповідальності за невиплату заробітної плати, якщо він втратив можливість нараховувати та виплачувати зарплату і може надати щодо цього докази. Закон звільняє роботодавця від відповідальності за невчасно виплачену або взагалі невиплачену зарплату.

Однак роботодавець не звільняється від обов'язку виплати зарплати у повному обсязі після закінчення воєнного стану. Термін виплати зарплати працівникам може бути перенесений до відновлення діяльності підприємства.

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Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. У ЗСУ призиватимуть ще 90 днів - до 23 серпня.

Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів-вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.

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