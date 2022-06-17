У США збільшать оборонний бюджет-2023 на $45 млрд: значну частину витрат хочуть виділити Україні

США запланували виділити Україні значну частину витрат на оборону в 2023 році / Reuters

Комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив виділення додаткових 45 млрд доларів для збільшення оборонного бюджету в 2023 році. Значну частину запропонували виділити на допомогу Україні.

Загальний розмір оборонних витрат у наступному році складе 847 млрд доларів, що на 8% перевищує оборонний бюджет поточного року, передає Military Times. Сам проект бюджету опублікований на сайті комітету.

У цю суму увійдуть збільшення виплат військовим і цивільним співробітникам Збройних сил на 4,6%, закупівля нової авіаційної, морської та сухопутної техніки, а також боєприпасів і підтримка України.

Лише в рамках однієї програми "Ініціатива сприяння безпеці України" пропонується виділити Києву 800 млн доларів.

Крім прямої допомоги Україні, в законі передбачено виділення 2,7 млрд доларів на виробництво переносних зенітних комплексів Stinger і протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Крім того, в бюджеті закладено витрати на розробку ядерної крилатої ракети морського базування, від якої адміністрація Джо Байдена рекомендувала військовим відмовитися, а також продовження експлуатації 12 кораблів ВМС, які планувалося вивести зі складу флоту.

Також витрати передбачають продовження експлуатації вільнопадаючої атомної бомби b83 потужністю до 1,2 Мт, яку також збиралися зняти з бойового чергування з ініціативи Байдена.

читайте такожПідсумки зустрічі Рамштайн-3: Чому Україна може здобути перемогу у війні з РосієюКомітет Палати представників у справах збройних сил доопрацює свою власну версію законопроекту наступного тижня під час засідання 22 червня. Можливо, це дасть час для голосування всієї палати до того, як законодавці залишать Вашингтон на серпневі канікули.

"Щороку законопроект про оборону важливий, але в цьому році він став ще важливішим через те, що ми спостерігаємо в Україні. Реальність конфлікту між великими державами, який деякі з нас можливо вважали вичерпаним, демонструє, що питання війни, миру і дипломатії не залишаються в дзеркалі заднього виду. Вони не теоретичні, а справжні", - заявив сенатор Тім Кейн журналістам у четвер.

Як повідомляв Главред, Канада оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги. Це включатиме замінні артилерійські бочки для підтримки діапазону й точності. Про виділення нової військової допомоги оголосила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив за підсумками "Рамштайн-3", що Україні буде поставлено більше озброєння. Зокрема, це 155-мм гармати, HIMARS, Harpoons, вертольоти зі Словаччини; артилерія з Канади, Польщі та Нідерландів, РСЗВ з Німеччини.

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