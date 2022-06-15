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Слідом за США: Канада оголосила про нову військову допомогу Україні

15 червня 2022, 22:56

Вартість чергового пакету становить близько 9 млн канадських доларів (5,7 млн фунтів стерлінгів).

Україна Канада
Канада / УНІАН

Канада оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги. Це включатиме замінні артилерійські бочки для підтримки діапазону та точності.

Про виділення нової військової допомоги оголосила Міністр оборони Канади Аніта Ананд, передає The Guardian.

Вона заявила, що Україні нададуть 10 замінних стволів, призначених для гаубиць М777, які раніше передали західні партнери.

Вартість чергового пакету становить близько 9 млн канадських доларів (5,7 млн фунтів стерлінгів).

"Ми будемо продовжувати цілодобово працювати, щоб надавати Україні всеосяжну військову допомогу, необхідну для захисту суверенітету і безпеки", - зазначила міністр.

Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі пройшла зустріч у форматі Рамштайн з військової підтримки України.

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Зустріч 40 міністрів оборони на авіабазі США Рамштайн

26 квітня на авіабазі ВПС США Рамштайн в Німеччині відбулася зустріч Міжнародної консультативної групи з питань підтримки України за участю міністрів оборони понад 40 країн, у тому числі Міністра оборони України Олексія Рєзнікова. Зустріч ініціював глава Пентагону Ллойд Остін.

Той заявив, що союзники будуть щомісяця зустрічатися для обговорення оборонних потреб України.

Пізніше керівник Міноборони Олексій Резніков заявляв - Київ очікує від зустрічей у такому форматі продовження і посилення поставок зброї від західних союзників - причому тих, які значно посилять ЗСУ і будуть вкрай неприємними для російських окупантів.

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