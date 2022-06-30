Україна отримала від Британії 425 млн євро: гроші підуть на зарплати вчителям

Україна отримала від Британії кредит / МЗС України

Україна отримала від Британії кредит розміром в 425 млн євро. Гроші спрямують на оплату праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так й на регіональному рівнях, повідомляє Міністерство фінансів.

За інформацією відомства, в рамках проєкту Світового банку для підтримки державних витрат Україна отримала кредит на 446,8 млн євро. У рамках цього фінансування гарантія Великобританії становить 424,6 млн євро.

"В умовах війни Україні важливо зберегти потенціал, дієвість і стійкість державного управління. Залучені кошти дозволять забезпечити фінансування для працівників бюджетної сфери. Вдячні уряду Великої Британії та команді Світового банку за підтримку України в цей важкий період нашої історії", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, 15 червня американський президент Джо Байден особисто розповів українському президенту Володимиру Зеленському про те, що США виділяють новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 1 млрд доларів.

До того американське видання The Washington POS писало-адміністрація Джо Байдена вже погодила рішення про постачання Україні невеликої кількості високотехнологічних ракетних систем середньої дальності.

Причому мова нібито йде про критично важливу зброю, про яку українські лідери просили раніше, намагаючись зупинити наступ Росії на Донбасі. Пакет військової допомоги Україні в розмірі 700 млн доларів буде також включати вертольоти, системи протитанкової зброї Javelin, тактичну техніку, запчастини, Автомобілі, боєприпаси і багато іншого.

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