УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Україна отримала від Британії 425 млн євро: гроші підуть на зарплати вчителям

30 червня 2022, 22:20

У рамках проєкту Світового банку для підтримки державних витрат Україна отримала кредит розміром в 446,8 млн євро.

Україна Британія
Україна отримала від Британії кредит / МЗС України

Україна отримала від Британії кредит розміром в 425 млн євро. Гроші спрямують на оплату праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так й на регіональному рівнях, повідомляє Міністерство фінансів.

За інформацією відомства, в рамках проєкту Світового банку для підтримки державних витрат Україна отримала кредит на 446,8 млн євро. У рамках цього фінансування гарантія Великобританії становить 424,6 млн євро.

"В умовах війни Україні важливо зберегти потенціал, дієвість і стійкість державного управління. Залучені кошти дозволять забезпечити фінансування для працівників бюджетної сфери. Вдячні уряду Великої Британії та команді Світового банку за підтримку України в цей важкий період нашої історії", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо, 15 червня американський президент Джо Байден особисто розповів українському президенту Володимиру Зеленському про те, що США виділяють новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 1 млрд доларів.

До того американське видання The Washington POS писало-адміністрація Джо Байдена вже погодила рішення про постачання Україні невеликої кількості високотехнологічних ракетних систем середньої дальності.

Причому мова нібито йде про критично важливу зброю, про яку українські лідери просили раніше, намагаючись зупинити наступ Росії на Донбасі. Пакет військової допомоги Україні в розмірі 700 млн доларів буде також включати вертольоти, системи протитанкової зброї Javelin, тактичну техніку, запчастини, Автомобілі, боєприпаси і багато іншого.

Читайте також:

Британия Мінфін кредиты Сергій Марченко новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:53

Гола і на коні: Бейонсе презентувала запаморочливу обкладинку нового альбому

22:49

Забули зустріти: Путін зганьбився в Туркменістані на Каспійському самітіВідео

22:38

Віталій Портников. Саміт НАТО: підсумки для УкраїниВідеоблоги

22:33

Окупанти залишили Зміїний: перші фото острова після відступу росіян

22:20

Україна отримала від Британії 425 млн євро: гроші підуть на зарплати вчителямВідео

Реклама
22:15

У Москві розклеїли афіші з концертом Макса Барських

22:12

Данілов опублікував фото з острова Зміїний і натякнув на звільнення КримуВідео

22:07

Атакують справжні тропіки: Україну в серпні чекає аномальна погодаВідео

21:38

"Чому ж ви весь час брешете": Лобода висловилася щодо елітної нерухомості в Москві

21:30

"Послання Путіну": у Зеленського відповіли на заяву президента ІндонезіїВідео

21:16

Гороскоп на липень 2022 для Водоліїв: які сюрпризи приготували зірки в любові, на роботі й фінансахВідео

21:14

Чотири банки РФ, які працюють на війну проти України, не відключені від SWIFT - StateWatchВідео

21:03

У Зеленського існує план потужної відсічі росіянам - Джонсон

20:39

"Крок доброї волі": біля острова Зміїний ЗСУ збили російський вертоліт і відправили купатися в мореВідео

20:33

Найгірша зима: мешканці Маріуполя взимку залишаться без опалення - меріяВідео

20:10

Прикмети на 2 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:55

У РФ їх не вважають за солдатів: бутяти масово відмовляються стояти на передовій

19:45

"Розминка перед другою хвилею": астролог передбачила, коли закінчиться війна в УкраїніВідео

19:44

"Жене біса": Галкін висміяв "путініста" Михалкова

19:38

У Лисичанську окупанти взялися за штурм НПЗ, відбито атаку Слов'янська - ГенштабВідео

Реклама
19:30

ЗСУ не планують відступати з Лисичанська, на Харківщині немає ознак другого фронту – Генштаб

19:14

У Росії поскаржилися на "залізну завісу" у відносинах із ЄвросоюзомВідео

19:12

Українські десантники проявили "жест доброї волі": знищена колона техніки окупантівВідео

18:54

Виїзд з України заборонять ще одній категорії українцівВідео

18:43

Свята в липні 2022 в Україні: як будемо відпочивати

18:34

Якщо росіяни отримують по морді, то відразу проявляють добру волюПогляд

18:22

На Україну очікує світова військова допомога: понад 600 танків, 500 артсистем та інша технікаВідео

18:00

Гороскоп на завтра, 1 липня 2022: Тільцям - чужі секрети, Ракам - гроші, Левам - цікава пропозиціяВідео

17:50

В України є те, що необхідно, щоб відкинути Росію на кордони 24 лютого - ДжонсонВідео

17:35

Можна навіть в мікрохвильовці: 3 способи стерилізування банок для консервації

17:34

Місячний календар стрижок на липень 2022: фартові дні для нової зачіски

17:32

Трагедія у Кременчуці: під завалами ТРЦ знайшли 22 фрагменти тілВідео

17:25

Новітні ППО, ще більше HIMARS і артилерія: Байден оголосив про нову військову допомогу УкраїніВідео

16:42

Чи може Білорусь перейти на бік України: експерт розповів, чи зрадить Лукашенко ПутінаВідео

16:37

Знаменита українська актриса виявилася прикутою до ліжка через невідому хворобуВідео

16:37

Кіркоров на день народження сина побажав йому мируВідео

16:32

ЗСУ з дрона "Валькірія" знищили ворожий склад боєприпасів до "Ураганів"Відео

16:24

Лукашенко закликав Росію бути готовою до застосування ядерної зброїВідео

16:19

Казкова удача і успіх у всьому: 3 знакам зодіаку потужно пощастить в липні і серпніВідео

16:15

Окупанти РФ залишили Зміїний: ЗСУ відправлять війська для повного контролю над островом – ГенштабВідео

Реклама
16:09

"По Криму можуть "заліпити" ЗСУ": Гіркін не радить росіянам їхати на окупований півострівВідео

15:54

Окупанти захопили одразу 3 села на Луганщині – ГенштабВідео

15:44

Як стан дефолту може відбитися на росіянах: економіст назвав наслідкиВідео

15:29

Як армія України била війська РФ на Зміїному: опубліковані кадри ударів по позиціях ворогаВідео

15:28

Путін його дотискатиме: експерт пояснив, чому Лукашенко боїться нападати на УкраїнуВідео

15:26

Актор Сергій Гармаш приєднався до окупантів у захопленому Херсоні

15:22

Армія мародерів драпонула з острова ЗміїнийПогляд

14:55

Україна перетвориться на справжні тропіки: синоптики назвали регіон, де вдарить + 39Відео

14:45

Бити Росію - привчати її до доброї волі: Подоляк закликав до нових ударів по ворогу після ЗміїногоВідео

14:37

Розвиток 140-мільйонної країни за 20 років анулюється рішенням Путіна - експерт про дефолт в РФВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти