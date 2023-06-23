Скільки грошей можна отримати на пенсії із середньою зарплатою: озвучена сума

Українці на пенсії отримують пенсію, розмір якої становить близько 29% від звичного доходу. І, як правило, гроші це невеликі.

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Як кажуть у ПФУ, українські пенсіонери в більшості випадків живуть за межею бідності / колаж Главред: фото: УНІАН

Українці на пенсії в середньому отримують виплати, розмір яких становить близько 29% від їх доходу. Про це повідомляє портал "Обозрєватєль".

Чи то пак, за умови отримання середньої зарплати (близько 15-16 тисяч грн), розмір пенсії складе 4,5 тисячі грн. Плюс для цього потрібно 35 років трудового стажу.

За словами експертів - для того, щоб отримувати пенсію в розмірі від 10 тисяч грн потрібно отримувати зарплату, розмір якої становитиме близько 33,3 тисячі грн. І тут йдеться про офіційну зарплату, з якої відраховуються внески до Пенсійного фонду України. Тобто при мінімальній зарплаті людина може розраховувати на пенсію в розмірі 2093 грн.

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Як кажуть в ПФУ, українські пенсіонери в більшості випадків живуть за межею бідності ‒ тобто отримують менше фактичного, а не закріпленого законом прожиткового мінімуму.

Фінальним вирішенням даної проблеми в ПФУ бачать запуск накопичувального рівня пенсійного забезпечення. Однак це можливо реалізувати, кажуть експерти, тільки при появі в країні стабільного фондового ринку і відносно невисокої інфляції. Для порівняння - якщо українці на пенсії отримують 29% від своїх доходів, то в країнах Євросоюзу така цифра перевищує 50% (при тому, що середні зарплати там в рази вище).

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

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