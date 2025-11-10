Ризик масових відключень опалення: експерт про прогноз зимового 'Апокаліпсису'

В українських містах є велика кількість об'єктів резервного живлення, нагадав Олександр Харченко.

Українцям прокоментували ймовірність відключення опалення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливе із заяв Харченка:

В українських містах є велика кількість об'єктів резервного живлення

Підстав для апокаліптичних сценаріїв не видно

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко прокоментував імовірність масових відключень центрального опалення в Україні у зв'язку з ударами країни-агресора РФ по українських об'єктах енергетики.

В українських містах є велика кількість об'єктів резервного живлення, а всі пошкодження внаслідок ударів намагаються мінімізувати моментально, наголосив він у коментарі Каналу 24.

"Підстав для апокаліптичних сценаріїв я не бачу. Добре те, що опалювальні системи наших міст децентралізовані. Навіть там, де є великі ТЕЦ, наприклад у Києві, одночасно є понад 186 котелень, які розподілені по всьому місту. Якщо щось станеться - цей резерв живлення теплом залишається. Тому заморозити нас не вдасться", - наголосив експерт.

За його словами, українські фахівці готові до викликів, адже наша країна не перший рік матиме складну зиму.

При цьому він також прокоментував удари РФ по ТЕС "Центренерго", через що всі теплові електростанції зупинилися.

Харченко додав, що зараз ведеться титанічна робота, щоб відновити всі пошкодження. Відновити всі потужності, на його думку, не вдасться, але основну частину - точно вдасться.

Загроза блекауту: прогноз експерта

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко прокоментував можливі наслідки тривалих відключень електроенергії в Києві через удари російських військ по енергетичних об'єктах. Він зазначив, що, незважаючи на окремі прогнози, взимку в столиці не варто очікувати "техногенної катастрофи".

Про песрону: Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

