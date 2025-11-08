Рус
Загроза техногенної катастрофи в Києві: експерт про найгірший сценарій без опалення

Олексій Тесля
8 листопада 2025, 22:37
Опалення в Києві забезпечують не тільки великі теплоелектроцентралі, каже Володимир Омельченко.
Чи є загроза блекаутів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Головне:

  • Чи є загроза "техногенної катастрофи" взимку в Києві
  • Опалення в Києві забезпечують не тільки великі теплоелектроцентралі

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко прокоментував імовірність найгіршого сценарію в Києві у зв'язку з довготривалими відключеннями через удари РФ по об'єктах енергетики.

Всупереч окремим прогнозам, "техногенної катастрофи" взимку в Києві не буде, наголосив він в ефірі "Київ24".

відео дня

"Я вважаю, що все ж таки ми протримаємося на 9 атомних блоках, на імпорті. Ми протримаємося на тих теплопунктах", - каже експерт.

Він також звернув увагу на те, що опалення в Києві забезпечують не тільки великі теплоелектроцентралі, як-от ТЕЦ-5, а й також багато міні-котелень (до 60 одиниць).

"Навіть якщо їм вдасться зруйнувати ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, хоча це ще не факт, все ж таки будуть запропоновані якісь рішення - модульні котельні, можливо будуть люди обігріватися електричною енергією. Тобто на якомусь мінімумі ми пройдемо зиму, панікувати не треба", - додав Омельченко.

Загроза техногенної катастрофи в Києві: експерт про найгірший сценарій без опалення
/ Главред

Загроза блекауту: прогноз експерта

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко висловився про можливі ризики припинення централізованого опалення в Україні взимку.

За його словами, якщо в Києві взимку будуть виведені з ладу ТЕЦ і протягом трьох днів за температури нижче -10 °C не з'явиться шансів на їхнє відновлення, влада буде зобов'язана оголосити евакуацію населення.

Загроза блекауту в Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ почала обстріли енергетики. Фахівці працюють над відновленням роботи і роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію в найкоротші терміни.

Нагадаємо, експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев прокоментував ситуацію навколо масованих ударів країни-агресора РФ по енергетичній інфраструктурі України. На його думку, незважаючи на масовані обстріли і спроби виведення з ладу всієї енергетичної системи, занурення України в темряву Росія не зможе досягти.

Як повідомляв Главред, колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.

Більше новин:

Про персону: Володимир Омельченко

Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.

У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;

1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;

1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;

2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;

з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

"Енергосистему стабілізували": Гринчук зробила заяву про відключення світла

22:41Україна

"Енергосистему стабілізували": Гринчук зробила заяву про відключення світла

22:41Україна
РФ атакує Покровськ із півночі і намагається закріпитися, логістика ЗСУ ускладнена

21:29Україна

РФ атакує Покровськ із півночі і намагається закріпитися, логістика ЗСУ ускладнена

21:29Україна
У великомі місті РФ блекаут: 20 тисяч росіян сидять без світла

21:20Світ

У великомі місті РФ блекаут: 20 тисяч росіян сидять без світла

21:20Світ
Готуйтесь до сплеску щастя: скоро доля винагородить трьох знаків зодіаку

Готуйтесь до сплеску щастя: скоро доля винагородить трьох знаків зодіаку

Розтрощив військо росіян: ким був перший та єдиний імператор в історії України

Розтрощив військо росіян: ким був перший та єдиний імператор в історії України

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях слона за 29 секунд

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображеннях слона за 29 секунд

Екстрені відключення світла почалися після обстрілу: список областей

Екстрені відключення світла почалися після обстрілу: список областей

Китайський гороскоп на завтра 9 листопада: Собакам - самотність, Коням - суперечки

Китайський гороскоп на завтра 9 листопада: Собакам - самотність, Коням - суперечки

23:45

23:45
Додаткові нарахування до пенсії: хто може розраховувати на надбавку

22:41

22:41
"Енергосистему стабілізували": Гринчук зробила заяву про відключення світла

22:37

22:37
Загроза техногенної катастрофи в Києві: експерт про найгірший сценарій без опалення

21:44

21:44
Увесь пісок на Землі — однаковий: геологи розкрили дивовижну правду

21:29

21:29
РФ атакує Покровськ із півночі і намагається закріпитися, логістика ЗСУ ускладнена

Росіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕСРосіяни не самогубці, їм потрібна цілісна станція: Ольга Кошарна - про погрози Кремля аварією на ЗАЕС
21:20

21:20
У великомі місті РФ блекаут: 20 тисяч росіян сидять без світла

20:58

20:58
ТОП-10 найдешевших нових авто в Україні: хто лідирує у 2025 році

20:22

20:22
Вторгнення США до Венесуели: розкрито ймовірність повалення режиму Мадуро

20:14

20:14
Чому не можна прибирати у свято 9 листопада: суворі заборони цього дня

20:02

20:02
Наші бабусі мали свій Tiffany: що означали прикраси українських жінок

19:56

19:56
Робітник і колгоспниця: у РФ захейтили Корольову з її чоловіком-стриптизером

19:46

19:46
Улюблені овочі українців нестримно дешевшають - ціни впали втричі

19:24

19:24
Лише одиниці знають про головний секрет пралки: прихована можливість змінює все

19:21

19:21
Не слабка стать: як українки керували державою і воювали зі зброєю в руках

19:10

19:10
Як проблеми діючої влади в США працюють нам на руку

18:43

18:43
Як українською правильно сказати "копійка" - давня назва, про яку забули

18:37

18:37
Дощовий Армагеддон накриє регіони: названа точна дата нового похолодання

18:22

18:22
Диверсія на ЗАЕС: розкрито найгірший сценарій з обстрілом і детонацією

18:11

18:11
Як зробити ванну кімнату ідеально чистою за 15 хвилин: якщо гості на порозі

17:59

17:59
Небанальна вечеря для всієї сім'ї: рецепт божественої на смак страви

17:50

17:50
Буде багато годин без світла: вводяться жорсткі графіки на 9 листопада

17:40

17:40
Прорив ворога вже 25 км: військовий попередив про загрозу наступу на ще одну область

17:36

17:36
"Чую це з третього сезону": Решетник вступив в перепалку з відомим блогером

17:24

17:24
"Ми майже оточені": комбат ЗСУ розкрив CNN правду про бої за Покровськ

17:15

17:15
На країну накинулася майже найсильніша магнітна буря: "трусить" 8-бальний шторм

17:14

17:14
"Нуль генерації": найпотужніший удар РФ зупинив всі ТЕС Центренерго

17:04

17:04
Звезда "Спіймати Кайдаша" поделился замечательной новостью

17:03

17:03
Не Покровськ: в DeepState попередили про загрозу оточення надважливого міста

16:51

16:51
Народжені під знаком грошей: які дати народження приносять фінансовий успіх

16:43

16:43
"Дуже наглий удар": Зеленський ухвалив важливе рішення після обстрілу України

16:33

16:33
РФ змінила тактику ударів по Україні: Ігнат назвав головну особливість

16:24

16:24
Люди купують кілограмами: в Україні підскочили ціни на базовий продукт

16:22

16:22
"Шкодую про це": Білоножко емоційно повідомила про велику втрату

15:49

15:49
Не просто декор: справжня причина, чому у СРСР вішали килими на стіни

15:36

15:36
Чому кіт місить вас лапками: ветеринари пояснили, що означає така дія

15:25

15:25
Ось чому понеділок називають важким: правда, яку знали ще наші пращури

15:12

15:12
Подорожчання більш ніж на 50%: в Україні рекордно росте в ціні улюблений напій

15:12

15:12
Ледь теплі батареї і графіки газопостачання: до чого готуватися українцям взимку

15:12

15:12
На кордоні України зупинили пропуск громадян: утворилися гігантські черги

15:01

15:01
Газ, дрова чи електрика: що вигідніше для приватного будинку у 2025 році

14:47

14:47
Зрадниця Асті йде зі сцени РФ: "Перетворилася на колгоспницю"

14:41

14:41
Квітуче підвіконня навіть у грудні: як приготувати супер-добриво за 5 хвилин

14:22

14:22
Терпець увірвався, сотні людей вийшли на вулиці: у Росії масштабний протест

14:04

14:04
Порушив наказ та вивів військових на нагородження: ДБР влучило підозру командиру

13:56

13:56
Одна річ - десять образів: із чим носити чорні штани

13:38

13:38
"Його серце билося любов'ю": на фронті загинув славетний український футболіст

13:37

13:37
Зірка "Жіночого лікаря" заговорила про свою мобілізацію - деталі

12:56

"Путін повинен знати": в НАТО неочікувано звернулися до диктатора щодо війни

12:36

"Чоловік просто приб'є": Наталія Могилевська зробила шалений вчинокВідео

12:25

Який посуд категорично не можна ставити на скляну варильну панель: список

