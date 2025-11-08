Загроза техногенної катастрофи в Києві: експерт про найгірший сценарій без опалення

Опалення в Києві забезпечують не тільки великі теплоелектроцентралі, каже Володимир Омельченко.

Чи є загроза "техногенної катастрофи" взимку в Києві

Опалення в Києві забезпечують не тільки великі теплоелектроцентралі

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко прокоментував імовірність найгіршого сценарію в Києві у зв'язку з довготривалими відключеннями через удари РФ по об'єктах енергетики.

Всупереч окремим прогнозам, "техногенної катастрофи" взимку в Києві не буде, наголосив він в ефірі "Київ24".

"Я вважаю, що все ж таки ми протримаємося на 9 атомних блоках, на імпорті. Ми протримаємося на тих теплопунктах", - каже експерт.

Він також звернув увагу на те, що опалення в Києві забезпечують не тільки великі теплоелектроцентралі, як-от ТЕЦ-5, а й також багато міні-котелень (до 60 одиниць).

"Навіть якщо їм вдасться зруйнувати ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, хоча це ще не факт, все ж таки будуть запропоновані якісь рішення - модульні котельні, можливо будуть люди обігріватися електричною енергією. Тобто на якомусь мінімумі ми пройдемо зиму, панікувати не треба", - додав Омельченко.

Загроза блекауту: прогноз експерта

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко висловився про можливі ризики припинення централізованого опалення в Україні взимку.

За його словами, якщо в Києві взимку будуть виведені з ладу ТЕЦ і протягом трьох днів за температури нижче -10 °C не з'явиться шансів на їхнє відновлення, влада буде зобов'язана оголосити евакуацію населення.

Раніше повідомлялося про те, що РФ почала обстріли енергетики. Фахівці працюють над відновленням роботи і роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію в найкоротші терміни.

Нагадаємо, експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев прокоментував ситуацію навколо масованих ударів країни-агресора РФ по енергетичній інфраструктурі України. На його думку, незважаючи на масовані обстріли і спроби виведення з ладу всієї енергетичної системи, занурення України в темряву Росія не зможе досягти.

Як повідомляв Главред, колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.

Про персону: Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти; 2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

