Виплати на дітей по-новому: кому і скільки платитимуть у 2026 році

Анна Ярославська
25 грудня 2025, 08:57
Нові правила стосуються першої, другої та кожної наступної дитини.
Дитина, гривні
Виплати при народженні дитини 2026 року - скільки отримуватимуть українки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Коротко:

  • В Україні збільшать виплати при народженні дитини
  • Одноразова допомога становитиме 50 000 грн і виплачуватиметься однією сумою
  • "Пакунок малюка" можна буде оформити з 36-го тижня вагітності

У 2026 році зміняться виплати при народженні дитини. З 1 січня одноразова виплата зросте до 50 тисяч грн і виплачуватиметься однією сумою, пише Главред.

5 листопада 2025 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №13532 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю", який передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини до 50 тисяч гривень.

Зокрема, з 1 січня 2026 року одноразова виплата в разі народження першої, другої або будь-якої наступної дитини зросте до 50 000 грн і виплачуватиметься однією сумою (раніше ця сума становила 41280 грн, 10 320 грн виплачували одразу та ще по 860 гривень на місяць протягом 36 місяців).

Крім того, якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився 1 рік, батьки, крім 860 грн, додатково щомісяця отримуватимуть по 7000 грн до досягнення дитиною 1 року.

Згідно з документом, таку саму суму, 7000 гривень, планують виплачувати і вагітній жінці до народження дитини, якщо в неї відсутній страховий стаж (не має офіційного працевлаштування).

Також зміни торкнуться і "Пакунка малюка", який тепер можна буде замовити з 36 тижня вагітності, а не тільки після народження дитини, як це було раніше.

Як писав Главред, в Україні вже збиралися підвищити виплати при народженні дитини. У 2021 році йшлося про суму від 50 до 150 тис. гривень. Розмір виплат мав залежати від того, яка за рахунком дитина народжується в сім'ї. Проєкт закону так і не був розглянутий Верховною Радою.

6 листопада 2024 року у Верховній Раді України було зареєстровано проєкт Закону № 12184, згідно з яким допомогу при народженні дитини планувалося нараховувати з огляду на розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого на день народження дитини.

Виплату допомоги при народженні дитини планувалося здійснювати одноразово в сумі, що дорівнює 25 прожитковим мінімумам на дитину (64 075 грн), а решту допомоги мали виплачувати протягом 36 місяців рівними частинами, тобто по 5 695 грн щомісяця. Цей проєкт закону також не дійшов до зали парламенту.

Зимова підтримка в Україні - що відомо

Як писав Главред, у грудні в Україні стартувала програма "Зимової підтримки", яка передбачає виплати від 1 000 до 6 500 гривень для громадян на різні потреби.

Українці, які подали заявку на участь у державній програмі "Зимова підтримка", можуть отримати 1 000 грн і витратити їх, зокрема, на придбання ліків. Подати заявку можна було до 24 грудня, а використати кошти - до кінця червня 2026 року.

З 11 грудня українці отримали нову можливість використовувати кошти державних програм "Зимова підтримка" та "Національний кешбек" - ними можна розраховуватися за продовольчі товари українського виробництва, крім підакцизних.

З 18 грудня кошти "Зимової підтримки" українці можуть витратити у ще 5 торговельних мережах на продукти харчування. Крім того, карткою "Національний кешбек" можна розрахуватися під час онлайн-покупок на одному з маркетплейсів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред













