"Тиха ніч? Не в мою зміну!": Селін Діон у костюмі Грінча насмішила Мережу

Селін Діон новини - співачка в костюмі Грінча привітала з Різдвом / колаж: Главред, фото: instagram.com/celinedion

Селін Діон одягла костюм Грінча на Різдво

У такому вигляді зірка привітала шанувальників зі святом

Канадська співачка Селін Діон обрала незвичний спосіб привітати шанувальників із Різдвом. Замість традиційних фото на тлі ялинки або виконання святкових пісень вона одягла костюм Грінча - зеленої істоти, яку вигадав письменник Доктор Сьюз, і яка ненавидить Різдво.

"Тиха ніч? Не в мою зміну! О четвертій годині треную голос. О 4:30 буджу дітей. О 5 вирішую проблему голоду у світі. Нікому не кажіть! О 5:30 займаюся джазерсайзом (танцювальна фітнес-програма - прим. редактора). О 6:30 вечеряю із собою, я не можу знову скасувати зустріч! О 7 борюся зі своїми творчими ідеями. Я зайнята! Звісно, якщо я перенесу свої творчі ідеї на 9-ту годину, у мене ще буде час полежати в ліжку і нескінченно гортати відео в TikTok. Або я можу просто побажати всім щасливого Різдва і Нового року", - розмірковує Селін у характерному зеленому костюмі і в одязі Санта Клауса.

Шанувальники Діон прийшли в абсолютний захват від такого незвичайного привітання у виконанні зірки. У коментарях вони хвалять її за креатив, почуття гумору і також бажають щасливих зимових свят.

Селін Діон новини - співачка в костюмі Грінча привітала з Різдвом / фото: instagram.com/celinedion

