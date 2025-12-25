Рус
"Тиха ніч? Не в мою зміну!": Селін Діон у костюмі Грінча насмішила Мережу

Анна Підгорна
25 грудня 2025, 09:02
33
Діон не стала красти Різдво, але вкотре вкрала серця своїх шанувальників.
Селін Діон
Селін Діон новини - співачка в костюмі Грінча привітала з Різдвом / колаж: Главред, фото: instagram.com/celinedion

Коротко:

  • Селін Діон одягла костюм Грінча на Різдво
  • У такому вигляді зірка привітала шанувальників зі святом

Канадська співачка Селін Діон обрала незвичний спосіб привітати шанувальників із Різдвом. Замість традиційних фото на тлі ялинки або виконання святкових пісень вона одягла костюм Грінча - зеленої істоти, яку вигадав письменник Доктор Сьюз, і яка ненавидить Різдво.

"Тиха ніч? Не в мою зміну! О четвертій годині треную голос. О 4:30 буджу дітей. О 5 вирішую проблему голоду у світі. Нікому не кажіть! О 5:30 займаюся джазерсайзом (танцювальна фітнес-програма - прим. редактора). О 6:30 вечеряю із собою, я не можу знову скасувати зустріч! О 7 борюся зі своїми творчими ідеями. Я зайнята! Звісно, якщо я перенесу свої творчі ідеї на 9-ту годину, у мене ще буде час полежати в ліжку і нескінченно гортати відео в TikTok. Або я можу просто побажати всім щасливого Різдва і Нового року", - розмірковує Селін у характерному зеленому костюмі і в одязі Санта Клауса.

відео дня

Шанувальники Діон прийшли в абсолютний захват від такого незвичайного привітання у виконанні зірки. У коментарях вони хвалять її за креатив, почуття гумору і також бажають щасливих зимових свят.

Селін Діон
Селін Діон новини - співачка в костюмі Грінча привітала з Різдвом / фото: instagram.com/celinedion
Селін Діон
Селін Діон новини - співачка в костюмі Грінча привітала з Різдвом / фото: instagram.com/celinedion
Селін Діон
Селін Діон новини - співачка в костюмі Грінча привітала з Різдвом / фото: instagram.com/celinedion

Про персону: Селін Діон

Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, акторка і композиторка. Народжена в багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис.

Як пише Вікіпедія, 1990 року вона випустила англомовний альбом Unison і утвердилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу.

Одна з найбільш високооплачуваних співачок світу (за версією Forbes 2017 і 2018 років) і найбільш продавана з усіх канадських виконавців. Меццо-сопрано з діапазоном у п'ять октав.

25 грудня - Різдво Христове: що можна і не можна робити цього дня

