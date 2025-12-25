Рус
Денисенко в темряві з кутею, Павлики з піснями: як українські зірки відзначають Різдво

Анна Підгорна
25 грудня 2025, 08:11
Світле свято Різдва Христового не обійшлося без колядок і найщиріших побажань.
Різдво зірок, Тоня Матвієнко, Євген Клопотенко
Різдво Христове побажання - як зірки святкують Різдво / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko, instagram.com/klopotenko

Учора ввечері з першою зіркою настав Святвечір, а сьогодні Україна святкує Різдво Христове. Це світле свято прийнято відзначати в колі найближчих, і українські зірки цього правила дотрималися.

Главред зібрав для вас теплі різдвяні побажання від українських знаменитостей, які діляться своїми святковими моментами в соціальних мережах.

Український співак Віталій Козловський зустрічав першу зірку в компанії своєї дружини. Вона в Instagram опублікувала фото святкової вечері. За столом до них приєдналася Аліна Шаманська.

Віталій Козловський, Юлія Бакуменко
Різдво Христове побажання - як зірки святкують Різдво / фото: instagram.com/yuliabakumenko

Фото багато прикрашеного різдвяного столу також опублікувала Леся Нікітюк. "Зі Святвечором! Нехай ця особлива мить наповнить вас теплом і зміцнить нашу віру в краще", - побажала ведуча.

Леся Нікітюк
Різдво Христове побажання - як зірки святкують Різдво / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Марина Боржемська показала рідкісні фото зі своїми дітьми - Робертом і Олівією - на тлі святкової ялинки. "Святвечір. Тиша стає голоснішою за новини, а світло свічки - важливішим за плани. Хочеться просто бути. З тими, хто в серці. Зі спогадами, які гріють. З вірою, що далі буде світліше. Нехай цей вечір збереже в нас силу. Дякую захисникам і захисницям, що цей вечір ми можемо бути в колі близьких та друзів", - написала фітнес-тренерка.

Марина Боржемська з дітьми
Різдво Христове побажання - як зірки святкують Різдво / фото: instagram.com/uzelkova.marina

Григорій Решетнік також показав рідних за різдвяним столом, і побажав "миру, злагоди, добра та щастя кожній родині".

Григорій Решетник із сім'єю
Різдво Христове побажання - як зірки святкують Різдво / фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Наталка Денисенко провела Святвечір у рідному їй Чернігові. І хоча місто в цей святковий час виявилося зануреним у темряву, акторка та її близькі не втрачають оптимізму. "Сидимо без світла, зате з кутею. Головне - щоб світло було всередині нас", - переконана Наталка.

Наталка Денисенко
Різдво Христове побажання - як зірки святкують Різдво / фото: instagram.com/natalka_denisenko

Альона Омаргалієва записала тепле звернення до шанувальників на тлі святкових декорацій: "Різдво — це час, коли ми шукаємо зорю надії навіть у найтемнішу ніч. Це нагадування, що справжнє диво народжується всередині нас, коли ми обираємо світло і добро. Цей рік навчив нас цінувати моменти та кожну мить нашого життя. Дякую за те, що ми разом створюємо простір, де звучить українське слово та пісня! Особливе "дякую" і низький уклін тим, хто тримає над нами небо. Нашим захисникам і захисницям. Всім, хто рятує, лікує і допомагає! Бажаю, щоб у кожній домівці оселився мир, а в душі — тиха впевненість у завтрашньому дні. Нехай близькі будуть здорові, а ті, кого ми чекаємо, якнайшвидше повернуться додому. Бережіть світло в собі. З Різдвом Христовим та прийдешнім Новим роком!".

Олена Омаргалієва
Різдво Христове побажання - як зірки святкують Різдво / фото: instagram.com/omargalieva.alena

Маша Єфросиніна у своєму блозі поділилася фото куті на тлі святкового столу. "З Різдвом, друзі! Більше світла нам всім", - написала вона.

Маша Ефросинина
Різдво Христове побажання - як зірки святкують Різдво / фото: instagram.com/mashaefrosinina

Катя Репяхова та Віктор Павлік опублікували зворушливе відео: святковий стіл, колядка "Бог ся рождає" у виконанні пари та їхній чудовий син. "З Різдвом Христовим! Бажаємо всім українцям Божого благословення, спокою в душі, світла в серці і всього найкращого", - пишуть Павліки.

Віктор Павлік і Катя Репяхова з сином
Різдво Христове побажання - як зірки святкують Різдво / фото: instagram.com/repyahovakate

"З Різдвом Христовим! Хай у ваших сім'ях панує любов, злагода і достаток. Куті смачної, коляди голосної в Новому Році! Христос народився!" - написала Тоня Матвієнко та опублікувала фрагмент колядки "А в нашого пана" у власному виконанні.

Тоня Матвієнко
Різдво Христове побажання - як зірки святкують Різдво / фото: instagram.com/tonya_matvienko

Євген Клопотенко показав фото зі своєю новою коханою за святковим столом. Це - їхнє перше Різдво разом, тому свято для шеф-кухаря стало по-справжньому особливим. "Я вкотре думаю: якщо є можливість бути з рідними в цей день - треба бути. Не витрачати життя на сварки, образи й дрібниці, які нічого не варті. Різдво - про близькість, вдячність і тишу всередині. Ісус Рождається. Дякую тим, завдяки кому ми можемо сидіти за святковим столом. Слава ЗСУ!" - написав кулінар.

Євген Клопотенко з коханою
Різдво Христове побажання - як зірки святкують Різдво / фото: instagram.com/klopotenko

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про особисте життя Анни Добриднєвої. Ексучасниця дуету Пара Нормальних вперше публічно заговорила про стосунки і своє ставлення до весілля.

Також Макс Барських зі сцени зробив зізнання про роман із Лободою. На початку кар'єри артиста ходили чутки про його шалену закоханість у Світлану, через яку він навіть поранив себе на сцені.

