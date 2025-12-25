Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Українцям нарахують 2 000 грн на медичне обстеження: хто може отримати гроші

Маріна Фурман
25 грудня 2025, 10:35
99
Отримати кошти на обстеження зможуть не всі.
врач, деньги
Медичне обстеження 2026 – кому можна буде перевіритися безкоштовно / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Що зміниться в Україні з 1 січня 2026 року
  • Хто може пройти безкоштовне медичне обстеження у 2026 році

Від початку 2026 року в Україні стартує програма безоплатного медичного обстеження для людей, старших за 40 років. Про це пише Главред з посиланням на МОЗ.

Відомо, що українці, яким за 40 років, отримуватимуть повідомлення в застосунку Дія з пропозицією пройти обстеження.

відео дня

У разі підтвердження участі на спеціальну Дія.Картку автоматично зараховуватимуть 2000 гривень, які можна буде використати виключно для оплати скринінгу в медичних закладах. Огляд запланований у форматі одного візиту, який триватиме від 60 до 90 хвилин.

Крім цього, з 1 січня 2026 року в Україні набуде чинності оновлений календар профілактичних щеплень. Згідно з оновленим календарем, до переліку обов’язкових увійдуть щеплення від туберкульозу, гепатиту B, кору, паротиту, краснухи, поліомієліту, дифтерії, правця, кашлюка, ХІБ-інфекції, а також вірусу папіломи людини (ВПЛ).

Ключовим нововведенням стане безкоштовна одноразова вакцинація проти ВПЛ для дівчат віком 12–13 років.

Допомога українцям - новини за темою

Як писав Главред, у грудні в Україні стартувала програма "Зимової підтримки", яка передбачає виплати від 1 000 до 6 500 гривень для громадян на різні потреби.

Пізніше зʼясувалося, що українці, які подали заявку на участь у державній програмі "Зимова підтримка", можуть отримати 1 000 грн і витратити їх, зокрема, на придбання ліків. Подати заявку можна до 24 грудня, а використати кошти - до кінця червня 2026 року.

З 18 грудня кошти "Зимової підтримки" українці можуть витратити по-новому. Розрахуватися за продукти можна у 10 торговельних мережах.

Інші новини:

Про джерело: Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство охорони здоров'я України — центральний орган виконавчої влади України у галузі охорони здоров'я, пише Вікіпедія.

МОЗ забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного добробуту населення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

медицина ВООЗ медична допомога новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Авто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокари

Авто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокари

12:00Інтерв'ю
Україну скували сильні морози: чи можливі більш тривалі відключення світла

Україну скували сильні морози: чи можливі більш тривалі відключення світла

11:34Україна
РФ била "Шахедами" по Україні у Різдвяну ніч: фіксують перебої з водою та світлом

РФ била "Шахедами" по Україні у Різдвяну ніч: фіксують перебої з водою та світлом

09:18Україна
Реклама

Популярне

Більше
Олена Тополя розкрила, хто сказав дітям про розлучення - як вони відреагували

Олена Тополя розкрила, хто сказав дітям про розлучення - як вони відреагували

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року

Чому росіяни не розуміють українську мову: правда, яку замовчували десятиліттями

Чому росіяни не розуміють українську мову: правда, яку замовчували десятиліттями

Відключення світла в Україні - графіки на 25 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 25 грудня (оновлюється)

"Хочеться менше": Сопонару висловилася про відмінності з чоловіком-британцем та побажання для себе

"Хочеться менше": Сопонару висловилася про відмінності з чоловіком-британцем та побажання для себе

Останні новини

12:00

Авто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокари

11:58

Китаю вигідна війна в Україні: експерт пояснив, коли Пекін змінить позицію

11:34

Україну скували сильні морози: чи можливі більш тривалі відключення світла

11:29

Китайський гороскоп на завтра 26 грудня: Зміям - випробування, Мавпам - втрати

10:35

Українцям нарахують 2 000 грн на медичне обстеження: хто може отримати гроші

Україну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового РокуУкраїну накриють хуртовини та снігопади: синоптик назвав небезпечні дати до Нового Року
10:32

Чим розтопити лід без солі: розвінчано міф про кавову гущу

09:18

РФ била "Шахедами" по Україні у Різдвяну ніч: фіксують перебої з водою та світломФото

09:02

"Тиха ніч? Не в мою зміну!": Селін Діон у костюмі Грінча насмішила Мережу

08:57

Виплати на дітей по-новому: кому і скільки платитимуть у 2026 році

Реклама
08:25

Трамп на Різдво згадав про Україну: що він сказав

08:11

Денисенко в темряві з кутею, Павлики з піснями: як українські зірки відзначають Різдво

08:10

20 пунктів Зеленського: Україна відмовляється від кордонів 1991 року та кави в Ялті?Погляд

08:08

Путін ще 20 років тому погрожував конфліктом через Україну: що диктатор говорив про НАТО

06:45

Дрони атакували порт у Краснодарському краї РФ: спалахнула масштабна пожежа

06:10

Як спроба Кремля зіграти у "відрізання України від моря" матиме дзеркальні наслідкиПогляд

05:55

Мовчав про війну 4 роки: відомий російський артист висловив свою позиціюВідео

05:12

Як налаштувати бойлер взимку, щоб зекономити гроші: про це знають одиниці

04:30

Радість та достаток зваляться на голову трьом знакам зодіаку – хто вони

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сплячого хом'яка за 29 секунд

03:36

Замість кави: який ранковий напій допомагає зберегти здоров’я травлення

Реклама
02:30

Жир зникне без сліду: як відмити кухонний фартух із плитки, скла, сталі та каменю

01:30

"Дівчина Людини-павука" Зендея спровокувала чутки про вагітність

00:12

Скільки української землі захопила РФ у 2025 році: у Bild розкрили ціну "успіхів" Кремля

24 грудня, середа
23:46

Татусеві гени: який зараз вигляд має єдина біологічна донька Тома Круза

23:31

Відключення світла в Україні - графіки на 25 грудня (оновлюється)

23:18

"Ближче, ніж будь-коли": у США назвали нові терміни закінчення війни

23:10

Вистачить п'яти хвилин: знаки зодіаку, які закохуються з першого погляду

22:37

Софія Ротару по-особливому привітала з Різдвом

22:29

Німеччина допоможе Україні повернути світло: у Міненерго розповіли подробиці

22:21

Кохання всього життя: які тварини обирають супутника лише один раз

22:12

Чому радянські магазини нагадували поле битви:що було справжнім трофеєм у СРСР 80-х

21:53

Три знаки зодіаку знайдуть "мегасилу" і припинять метатися по життю - хто вони

21:37

Від трипільців до сьогодні: 10 фактів про Різдво, які доводять унікальність українців

21:29

Галкін українською мовою звернувся до українців - що він сказав

21:24

На кого чекає трансформація, свобода та нові горизонти: гороскоп на 2026 рік

21:07

Лише 1,5 грн за кг: ціни на улюблений овоч українців впали

20:59

Чому росіяни не розуміють українську мову: правда, яку замовчували десятиліттями

20:44

У США розсекретили розмови Путіна з Бушем про Україну: що у стенограмі

20:43

Зеленський уперше допустив виведення ЗСУ з Донбасу, але за умови - WP

20:27

Гороскоп для Левів на 2026-й: рік великих змін і злетуВідео

Реклама
20:12

"Працювати не будуть": Коваленко пояснив, що не так з гарантіями безпеки для України

19:48

"Незважаючи на всі біди": Зеленський назвав єдине бажання українців на РіздвоВідео

19:42

Різко влупить 13-градусний мороз: погода на Різдво дивуватиме холоднечею

19:31

Як відключатимуть світло 25 грудня: коли не буде електроенергії

19:27

"Хочеться менше": Сопонару висловилася про відмінності з чоловіком-британцем та побажання для себе

19:10

20 пунктів Зеленського: швидкий мир чи продовження переговорів?Погляд

18:52

РФ домагатиметься внесення змін до проекту мирного плану - Bloomberg

18:40

Автострада побудувала в Миколаєві водогін та фільтрувальну станцію європейського зразка

18:40

Наповнять любов'ю і святковим настроєм: найкращі новорічні романтичні фільми

17:52

РФ використовує китайські супутники для ударів по енергетиці України - Зеленський

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти