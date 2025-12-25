Українцям нарахують 2 000 грн на медичне обстеження: хто може отримати гроші

Отримати кошти на обстеження зможуть не всі.

Медичне обстеження 2026 – кому можна буде перевіритися безкоштовно / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що зміниться в Україні з 1 січня 2026 року

Хто може пройти безкоштовне медичне обстеження у 2026 році

Від початку 2026 року в Україні стартує програма безоплатного медичного обстеження для людей, старших за 40 років. Про це пише Главред з посиланням на МОЗ.

Відомо, що українці, яким за 40 років, отримуватимуть повідомлення в застосунку Дія з пропозицією пройти обстеження.

У разі підтвердження участі на спеціальну Дія.Картку автоматично зараховуватимуть 2000 гривень, які можна буде використати виключно для оплати скринінгу в медичних закладах. Огляд запланований у форматі одного візиту, який триватиме від 60 до 90 хвилин.

Крім цього, з 1 січня 2026 року в Україні набуде чинності оновлений календар профілактичних щеплень. Згідно з оновленим календарем, до переліку обов’язкових увійдуть щеплення від туберкульозу, гепатиту B, кору, паротиту, краснухи, поліомієліту, дифтерії, правця, кашлюка, ХІБ-інфекції, а також вірусу папіломи людини (ВПЛ).

Ключовим нововведенням стане безкоштовна одноразова вакцинація проти ВПЛ для дівчат віком 12–13 років.

Міністерство охорони здоров'я України — центральний орган виконавчої влади України у галузі охорони здоров'я

