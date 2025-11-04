Рус
Пенсія за віком чи інвалідністю: яку краще оформити та чи реально отримувати дві одразу

Дар'я Пшеничник
4 листопада 2025, 19:26
Між двома цими видами виплат є великі відмінності.
Яка з пенсій вигідніша: за старістю чи за інвалідністю

Головне з новини:

  • Українці не можуть отримувати одночасно пенсію за віком і по інвалідності
  • Пенсія по інвалідності може бути вигіднішою для тих, хто має 1 чи 2 групу
  • Оформлення пенсії по інвалідності складніше

В Україні люди похилого віку та особи з інвалідністю мають право на пенсійні виплати, що компенсують втрату працездатності. Проте законодавство не дозволяє отримувати одночасно кілька видів пенсій - громадяни мають обрати лише одну. Том виникає логічне питання - яка пенсія буде вигіднішою - за віком чи по інвалідності.

Виплати за віком призначаються після досягнення 60 років і за наявності щонайменше 32 років страхового стажу. Для окремих професій ці вимоги можуть бути знижені, пише УНІАН.

Який розмір пенсій за віком

У 2025 році середній розмір пенсії за віком становить 6436,79 грн, хоча майже третина пенсіонерів отримує менше 4000 грн. Мінімальна пенсія для непрацюючих пенсіонерів - 3038 грн, а для тих, хто працює - 2361 грн.

Виплати по інвалідності - який їхній розмір

Пенсія по інвалідності залежить від групи інвалідності та тривалості захворювання. Для осіб з 1 групою вона становить 100% від суми, яку людина отримувала б за віком. Для 2 групи - 90%, а для 3 - 50%. Однак для оформлення таких виплат необхідно мати мінімальний стаж хвороби.

Наприклад, молодим людям до 25 років достатньо одного року після встановлення інвалідності, щоб претендувати на пенсію. У 40 років потрібно вже не менше шести років. Якщо стажу недостатньо, замість пенсії призначається мінімальна державна допомога. Військові, які отримали інвалідність через бойові дії, мають окремі умови, і ці обмеження на них не поширюються.

Оформлення пенсії по інвалідності передбачає проходження медичної комісії, яка періодично переглядає стан здоров’я. Якщо комісія визнає, що людина одужала, виплати припиняються. Це створює додаткові бюрократичні труднощі, які варто враховувати при виборі виду пенсії.

То яка з виплат вигідніша

У кожній ситуації потрібно індивідуально підрахувати, яка допомога буде вигіднішою. Якщо людині менше 60 років, вона не може отримувати пенсію за віком, тому вибір не стоїть. Наприклад, у 58 років з третьою групою інвалідності та коротким стажем хвороби краще дочекатися пенсійного віку - тоді сума виплат буде більшою.

Якщо ж людина має інвалідність 1 або 2 групи протягом багатьох років і майже не працювала офіційно, то пенсія по інвалідності може бути вигіднішою.

Пенсіонери мають право перейти з пенсії за віком на пенсію по інвалідності в будь-який момент, якщо другий варіант для них фінансово кращий. Але варто бути готовими до складної процедури оформлення.

Чи можна отримувати дві пенсії одночасно

Варто зазначити, що одночасно отримувати пенсію за віком і по інвалідності не можна. Закон дозволяє оформити лише один вид пенсії. Винятком є ситуації, коли особа з інвалідністю має право на додаткову допомогу - наприклад, по втраті годувальника.

Якщо інвалідність була встановлена в дитинстві, і людина втратила одного або обох батьків, вона може претендувати на дві окремі виплати.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Про джерело: УНІАН

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

