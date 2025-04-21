Статус інваліда війни не дадуть автоматично: які документи потрібні

Хто має право на статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

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Держава визнає інвалідність, пов’язану з війною / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Хто може оформити статус інваліда війни

Які документи потрібні для подання заяви

У яких випадках можуть відмовити у статусі

Громадяни, які зазнали поранень, контузій, травм або захворювань під час воєнних дій і отримали інвалідність, мають право на статус особи з інвалідністю внаслідок війни, — нагадали в Міністерстві юстиції.

Цей статус можуть надати тим, хто постраждав унаслідок

участі в захисті Батьківщини або виконанні обов’язків військової служби

відео дня

участі в антитерористичній операції (АТО) чи заходах із забезпечення національної безпеки та оборони

перебування в країнах, де тривали бойові дії

участі в акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року

виконання робіт із розмінування боєприпасів тощо

Оформити статус можна

у паперовій формі — через структурні підрозділи з питань ветеранської політики або Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи)

в електронній формі — через портал або застосунок Дія, а також за допомогою Реєстру адміністративних послуг

Для подання заяви потрібні

копії документів, що підтверджують повноваження представника (якщо документи подає уповноважена особа)

копія довідки ВПО (за наявності)

довідка про несудимість, сформована через Дію не пізніше ніж за 5 днів до подання

витяг з рішення експертної команди або довідка медико-соціальної експертної комісії

фотографія заявника

копії документів, що підтверджують участь в АТО, заходах із нацбезпеки, відсічі та стримуванні агресії РФ

Підстави для відмови

відсутність необхідних документів

надання неправдивих відомостей

виявлення підроблених документів

наявність обвинувального вироку за умисний тяжкий чи особливо тяжкий злочин, вчинений під час служби

встановлення, що причина інвалідності не пов’язана з виконанням завдань оборонного характеру

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Як раніше повідомляв Главред, в Україні запроваджують інноваційний підхід до видачі статусу учасника бойових дій (УБД) – тепер достатньо мати електронну довідку, яка свідчить про те, що громадянин особисто взяв участь у захисті своєї держави. З метою цього у країні буде створено електронний реєстр військовозобов'язаних. Міністерство оборони отримає повну інформацію про громадян віком від 17 до 60 років, яка буде взята з різних державних реєстрів.

Крім того Міністерство фінансів України запевнило, що всі виплати військовим здійснюються вчасно та в повному обсязі вже понад три роки повномасштабної війни. У відомстві зазначають, що ситуація не зміниться й надалі.

Також, добровольці ЗСУ віком до 25 років, які вступили до війська до набуття чинності нових умов контракту, можуть отримати одноразову виплату в розмірі 1 млн гривень. Для цього необхідно звернутися до командирів і дізнатися алгоритм отримання цієї винагороди.

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Що таке Міністерство юстиції України? Міністерство юстиції України (скорочено Мін'юст) — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики, пише Вікіпедія.

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